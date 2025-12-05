المجموعة تستهدف تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 40% في السنة الأولى بعد الدمج

هذه الخطوة توسع المنصة المتكاملة لـ "ان ار تي سي" - "من المزرعة إلى المستهلك" مما يسرع نمو التجارة الإلكترونية ويوسع نطاق منتجاتها المميزة

أعلنت مجموعة "ان ار تي سي"، الشركة الرائدة في استيراد وتوزيع المنتجات الطازجة في المنطقة، والمشغلة لخدمات "من المزرعة إلى المستهلك"، عن استحواذها الكامل على "رايب أورجانيك"، العلامة التجارية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشتهر بتوفير منتجات عضوية موثوقة وبقاعدة متنامية من العملاء.

ومن خلال عملية الاستحواذ، ستتعاون مجموعة "ان ار تي سي"، مع أكثر من 150 مزرعة محلية للمنتجات العضوية في دولة الإمارات، مع توقعات بتحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 40% تقريبًا في السنة المالية الأولى من العمليات بعد عملية الدمج، الأمر الذي يؤكد على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة والنتائج الملموسة للتوسع.

وتشكل اتفاقية الاستحواذ إنجازًا هامًا في خطة التوسع الاستراتيجي لـ "ان ار تي سي" في قطاع الأغذية العضوية والصحية سريعة النمو، وتعزيز الصحة والعافية. وبموجب الاتفاقية، تستحوذ "ان ار تي سي" على العلامة التجارية لـ "رايب أورجانيك"، ومجموعة منتجاتها، وأصولها الرقمية، وعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها.

وتعزز عملية الاستحواذ الالتزام طويل الأمد لمجموعة "ان ار تي سي" بتعزيز استدامة وتنويع المنتوجات في دولة الإمارات، مع توسيع نطاق وصولها إلى المستهلكين. ويسهم دمج "رايب أورجانيك" في الارتقاء بإمكانات المجموعة في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، كما يحسن قائمة المنتجات الصحية، ويدعم الزراعة المحلية، وذلك بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وخطة النمو المعتمدة من قبل شركة غذاء القابضة في إطار دمج شركة "2 بوينت زيرو".

وبهذه المناسبة، قال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي": "يمثل دمج "رايب أورجانيك" محطة هامة في مسيرة "ان ار تي سي"، حيث يتيح لنا مزيدًا من التوسع في فئات منتجات المواد الغذائية والمنتجات العضوية والمتخصصة".

وأضاف: "إن قوة العلامة التجارية لـ "رايب أورجانيك"، وقاعدة عملائها المخلصين، والتزامها بتقديم أغذية صحية ومستدامة، تتكامل على نحو مثالي مع نطاق عمليات "ان ار تي سي" وبنيتها التحتية و نهجنا "من المزرعة إلى المستهلك". سنتعاون معًا لتسريع الابتكار، وتعزيز الشراكات الزراعية على المستوى المحلي، وتعزيز وصول المستهلكين إلى المنتجات العضوية في جميع أنحاء الإمارات".

وستنتقل "رايب أورجانيك" إلى مظلة مجموعة "ان ار تي سي" من خلال خطة دمج تدريجية، في حين سيتم تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال شبكة "ان ار تي سي" لمعالجة المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتوزيع. كما سيتم الحفاظ على الهوية التجارية لعلامة "رايب أورجانيك" وقيمها والمبادئ التي ترتكز عليها لضمان تجربة سلسة للعملاء.

وتعزز عملية الاستحواذ مكانة المجموعة في قطاع المنتجات العضوية والصحية سريعة النمو في المنطقة، مع توسيع إمكاناتها عبر القنوات التي تستهدف المستهلكين، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية. كما تعزز تتبع سلاسل التوريد والالتزام بمبادئ الاستدامة من خلال أنظمة الحوكمة الرقمية المتقدمة الخاصة بها، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية شركة غذاء القابضة واستراتيجية الشركة العالمية القابضة على نطاق أوسع، لدعم استدامة وتنويع المنتوجات والمنصات المتنوعة التي تستهدف المستهلك.

وتابع الرفاعي: "مع دخول قطاع التجزئة الذي يتسم بالولاء للعلامة التجارية، تكتسب مجموعة "ان ار تي سي" ميزة استراتيجية وموطئ قدم هام في سوق سريع التطور".

ويسهم دمج شركة "رايب أورجانيك" في فتح آفاق ابتكارية لمجموعة "ان ار تي سي"، مما يمكّنها من توسيع مجموعة منتجاتها من الفواكه والخضراوات العضوية، وإدخال خطوط جديدة من المنتجات الغذائية العضوية ومنتجات من علامات تجارية تُعنى بالصحة والاستدامة، وتوسيع فئات المنتجات التي تركز على الصحة والعافية. ويشمل ذلك سلال تشتمل على منتجات صحية تم اختيارها بعناية، ونماذج الاشتراكات، وخدمات توصيل محسنة للمنازل.

كما ستقوم "ان ار تي سي" بتحديث منصة التجارة الإلكترونية "رايب أورجانيك" لتقديم تجربة مستخدم محسنة، وتسريع إتمام الطلبات، وتحسين سرعة وكفاءة التوصيل. وسيتم دمج "رايب أورجانيك" في شبكة "ان ار تي سي" المتطورة لمعالجة المواد الغذائية، وسلسلة التبريد، والخدمات اللوجستية، مما يعزز كفاءة ونطاق وشفافية سلسلة التوريد.

ومن خلال عملية الاستحواذ، سيتمكن العملاء من الحصول على تشكيلة أوسع من المنتجات مع تحسين توافرها وجودتها، وسيستفيد المزارعون في دولة الإمارات من عملية تخطيط أفضل على الطلب وإبرام شراكات طويلة الأمد، مع إتاحة الفرصة للموردين والشركاء في قطاع التجزئة والمطاعم والمقاهي، والتجارة الرقمية من الوصول إلى شبكات أوسع والحصول على منتجات بمعايير جودة موحدة.

وقال متحدث باسم "رايب أورجانيك": "لأكثر من عقد من الزمان، التزمت "رايب أورجانيك" بتوفير خيارات غذائية مستدامة وصحية للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتيح لنا الانضمام إلى مجموعة "ان ار تي سي" تعزيز هذه المهمة من خلال نطاق أوسع وتميز في العمليات التشغيلية، وتوزيع أفضل للمنتجات. يمثل هذا الاستحواذ فصلاً جديدًا في سعينا لتوسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا، ومواصلة إلهام أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة صحي."

نبذة عن مجموعة "ان ار تي سي"

تأسست مجموعة "ان ار تي سي" (شركة نصار الرفاعي التجارية) عام 1973، وهي من أبرز مستوردي وموزعي ومصنعي الفواكه والخضراوات الطازجة في المنطقة، وتشتمل عملياتها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. تعتمد المجموعة على منظومة متكاملة في توفير المنتجات الطازجة، وتشرف على عمليات التوريد والزراعة، ومعالجة وتغليف المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتوزيع والتوصيل إلى المستهلكين في العديد من الأسواق.

تشمل محفظة مجموعة "ان ار تي سي": ان ار تي سي" (توزيع في الإمارات والسعودية)، وميراك (إنتاج وتعبئة وتجهيز المواد الغذائية في الإمارات)، ومزارع الهاشمية - مصر (استحواذ استراتيجي على أراضٍ زراعية لتعزيز الإمداد الأولي للمنتجات)، و "رايب أورجانيك" العلامة التجارية المحلية التي استحوذت عليها المجموعة حديثًا، وتندرج تحت مظلة تجارة التجزئة العضوية والصحية.)

بفضل توريدها منتجات من أكثر من 50 مصدرًا على مستوى العالم، وبنيتها التحتية المتطورة لسلسلة التوريد، وحضورها القوي في قنوات البيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي، والقطاع الحكومي، والتجارة الإلكترونية، تلعب مجموعة "ان ار تي سي" دورًا رئيسيًا في دعم الزراعة المحلية، وتعزيز تنوع واستدامة الغذاء في المنطقة، ودعم استراتيجية شركة غذاء القابضة والشركة العالمية القابضة على نطاق أوسع، والذي يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، www.nrtcgroup.com

للاستفسارات الإعلامية:

نانديني فوهرا

ذا جيلد- 050 4578233

nandini@theguildpr.com

-انتهى-

#بياناتشركات