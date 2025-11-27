جدة، المملكة العربية السعودية: اختُتمت فعاليات أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية 2025 بنجاح كبير بعد يومين من المحتوى التعليمي المكثّف والرؤى المتخصصة والتواصل المهني رفيع المستوى، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر في فندق هيلتون جدة. وجاء الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، جامعاً تحت مظلته نخبة المؤسسات المالية والخبراء والمختصين وصناع القرار من المملكة والمنطقة والعالم.

وخلال يومي الحدث، شارك أكثر من 5000 زائر في أكثر من 40 حلقة نقاشية وجلسة تعليمية، قدّمها أكثر من 30 خبيراً مالياً واستراتيجياً من مختلف أسواق العالم. وتميّز البرنامج بمنهجية تعليمية واضحة، وضعت المعرفة التطبيقية في مقدمة الأولويات، مع التركيز على تزويد المشاركين بمهارات عملية تمكّنهم من قراءة الأسواق والتعامل معها بثقة وذكاء.

تنوّعت موضوعات الجلسات بين استراتيجيات الاستثمار، وتحليل اتجاهات السوق، وأساليب التداول، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إضافة إلى أدوات عملية تساعد على اتخاذ قرارات دقيقة في بيئة الأسواق المتسارعة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود: "أثبت أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية 2025 حجم الشغف المتزايد بالمعرفة المالية المتخصصة، وأبرز أهمية التفاعل الحقيقي بين الخبراء والجمهور. لقد شهدنا نقاشات حيوية، وتطبيقات واقعية للمهارات، ومحتوى تعليمي ثري يساهم في تطوير كفاءات الحضور وتعزيز إسهامهم في ازدهار أسواق المال بالمنطقة."

وأضاف سموّه: "لم يكن هدفنا إقامة ملتقى تقليدي، بل إنشاء مساحة تعليمية متقدمة تشبه مختبراً مفتوحاً لابتكار الأفكار المالية. وقد أكد مستوى التفاعل الكبير أن المجتمع المالي يتجه نحو التعلم العميق والمشاركة الفعّالة، مما رسّخ مكانة أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية كمنصة رائدة للابتكار والمعرفة والتطوير المهني."

وجاءت الأجندة شاملة ومتوازنة، حيث تضمنت كلمات رئيسية ملهمة، وحوارات ثرية، وورش عمل تفاعلية مصممة لتناسب مختلف مستويات الخبرة؛ من المستثمرين وروّاد الأعمال إلى المهنيين المتخصصين، مقدّمة بذلك محتوى تنفيذياً وفرص تعلّم قائمة على التجربة العملية.

وشهد الحدث حضوراً نوعياً من أبرز كيانات القطاع المالي؛ إذ كانت Valetax الراعي الرسمي، وFxPro الشريك الرسمي، إلى جانب شراكات استراتيجية مع Daman Markets وATFX، بينما شاركت Equiti كشريك رئيسي، وXM كشريك عالمي. كما لعبت Your Mind Media وصحيفة الاقتصادية دور الشريكين الإعلاميين الرسميين. وساهم هذا التكامل في بناء منظومة فعّالة تجمع بين التكنولوجيا والمعرفة المالية وديناميكيات السوق لخدمة مجتمع أسواق المال في المملكة والمنطقة.

ولم يقتصر الحدث على برامجه الرسمية، بل قدّم كذلك منصة تفاعلية نابضة جمعت القيادات التنفيذية ورواد الأعمال وخبراء التعليم المالي، ما أتاح لهم تبادل الخبرات واستكشاف فرص تعاون جديدة، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات المحلية والمشاركين العالميين، بما يدعم تطور المشهد المالي في المملكة ويواكب طموحاتها المستقبلية.

-انتهى-

