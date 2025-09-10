(4-9 نوفمبر 2025)

جائزة الأشغال المدنية 2025 تُمنح لاستوديو التصميم والأبحاث الإماراتي "شكل من أشكال العمل"، عن مشروع يستكشف دور الفناء كبنية تحتية لتعزيز الحياة المجتمعية

"داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد في الشرق الأوسط للتصميم الراقي والمعاصر، يعود إلى تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، بالتزامن مع معرض إيديشنز للفنون والتصميم، الذي سيعرض أعمالاً فنيةً وتصاميم محدودة الإصدار

أكثر من 30 تركيباً فنياً وتصميمياً ضخماً ستتناول موضوعات مرتبطة بالتقنيات القديمة والابتكارات الحديثة ومواد التصميم، من خلال مشاركة معماريين واستوديوهات تصميم وعلامات ومؤسسات محلية وعالمية

حي دبي للتصميم سينظم أيضاً خلال الحدث "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ’ريبا‘.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: يعود أسبوع دبي للتصميم، معرض التصميم الرائد في المنطقة، في دورته الحادية عشرة من 4 إلى 9 نوفمبر 2025 تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). ويُقام أسبوع دبي للتصميم، بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث يقدم برنامجاً متنوعاً من التكليفات الفنية والمعارض والتركيبات الفنية والجلسات الحوارية والفعاليات المباشرة.

وقد أصبح أسبوع دبي للتصميم منذ انطلاقه منصةً محوريةً للتبادل الثقافي تسلط الضوء على ممارسات متنوعة من المنطقة والعالم، ويجمعها مع جمهور عالمي. ويغطي برنامجه متعدد التخصصات مجالات عدة مثل العمارة والتصميم الداخلي والأثاث وتصميم المنتجات والتصميم الجرافيكي والتجارب التفاعلية، ليكون بمثابة مساحة للحوار والتجريب والتقدم. وفي ظل المشهد الثقافي النابض في دبي، يواصل المعرض ترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي للإبداع وتبادل الأفكار.

وأشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم إلى أن أسبوع دبي للتصميم يعدّ من أبرز المنصات التي تحتفي بالمواهب والطاقات الإبداعية، إذ يستقطب في شهر نوفمبر من كل عام نخبة من المصممين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم. وقالت: "تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مصمم وعلامة تجارية من الأسماء الراسخة والمواهب الصاعدة ليجسّد أسبوع دبي للتصميم القيم الأساسية التي يقوم عليها حي دبي للتصميم، والتي تشمل الإبداع، وإلهام التصميم، وتبادل المعرفة، والتنمية المجتمعية، وتعزيز التعاون والشراكات، إلى جانب دعم المواهب محلياً وعالمياً".

وأضافت: "تتجه أنظارنا هذا العام بشكل خاص إلى ’الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية‘ الذي ينظمه حي دبي للتصميم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ’ريبا‘، حيث يسلّط الضوء على دور العمارة والمجتمع كعنصرين أساسيين في حي دبي للتصميم."

ومن جهتها، قالت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي: "يشكّل أسبوع دبي للتصميم ركيزة أساسية في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال توفير فرص نوعية للمصممين الناشئين، ودعم رواد الأعمال، وإبراز المواهب الإقليمية على الساحة العالمية. ومن خلال مبادرات مثل المسابقات الخاصة بالمواهب الناشئة وسوق أسبوع دبي للتصميم، نسعى إلى تعزيز حضور دبي كأول مدينة عربية مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب".

وعلقت ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم: "يحمل برنامج هذا العام رؤية أكثر تأمّلاً، حيث نستكشف التصميم ليس فقط كأداة للابتكار، بل كقوة اجتماعية وثقافية تؤثر في أسلوب حياتنا المشترك، وطرق تواصلنا، وأنظمة الرعاية التي نعتمدها. ومن خلال دراسة النماذج المكانية المتجذرة في الثقافات والمناخات، مع التركيز على المواد والتفاصيل والرموز، نعتمد نهجاً إنسانياً يربط بين التراث والمعاصرة. وفي جوهره، يطرح البرنامج سؤالاً محورياً: كيف يمكن للتصميم أن يجمع الناس عبر التخصصات والحدود والأجيال؟".

أبرز فعاليات برنامج 2025

داون تاون ديزاين

يعود معرض داون تاون ديزاين، الحدث الرئيسي لأسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في المنطقة للتصميم الراقي والمعاصر، إلى تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2025، ليعرض أحدث المجموعات والمنتجات وحلول التصميم المبتكرة، بالإضافة إلى برنامج يشمل مفاهيم مؤقتة وتسليط الضوء على المشاركات الإقليمية والجلسات حوارية وورش العمل.

سيغطي معرض هذا العام عدة فئات مثل الأثاث والإضاءة والمواد والديكورات العصرية والإكسسوارات، مع مشاركة عارضين من مختلف أنحاء العالم. ومن بين العارضين العائدين: هُدى لايتنج وكارتيل وكوهلر وبولترونا فراو وأوبجي هوم وفينيني، فيترا، إلى جانب مشاركين جدد مثل روش بوبوا وستيلار ووركس وكاليكو والبيبر وبورادا وديسالتو والمصممة الفرنسية ستيفاني كوتاس، وثنائي المصممين دراغا وأوريل مقدمين من قبل كوليكشنال. وتشمل المشاركات الإقليمية: أعمال بيت كوليكتيف المصنوعة في لبنان، والعرض الأول لـ ستراتاللمصمم الباكستاني يوسف شباز، ومعرض صُمم في السعودية من لجنة التصميم والهندسة المعمارية التابعة لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وعرض ديزاين سبيس 1971 في الشارقة للفنانتين لينا غالب ونُهيّر زين، ومجموعة هذا العام من منحة أثاث التي تقدمها مؤسسة "مايك" في أبوظبي، وبرنامج تنويين السنوي من تشكيل.

تشمل التجارب التفاعلية عرضاً مميزاً من بوتشيلاتي صممه ثنائي المصممين ديفيد/نيكولا، وركن سولير لاونج من فيف كليكو بالتعاون مع استوديو مارسيل بولان، فيما يقدم ستايلد هابيتات مفهوماً لصالح نورديك هوم ووركس، إلى جانب تركيب ضيافة جريء من تصميم إتيريو ديزاين ستوديو لصالح كوزينتينو.

إيديشنز

يقام إيديشنز بالتزامن مع داون تاون ديزاين، ويعرض أعمالاً فنية وتصاميم محدودة الإصدار من مبدعين إقليميين ودوليين تشمل المطبوعات والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الورقية والسيراميك والتصميم المعاصر وأعمالاً فنية متعددة. ومن أبرز الفعاليات: العرض الإقليمي الأول للفن الياباني من قبل غاليري جيك آرت، وأعمال للفنانة إيلا كولومبو القائمة على الذكاء الاصطناعي في دبي، وتعاون المصممين العالميين ديفيد/نيكولاس مع إيوان مكتبي، وأورينت 499 لتقديم مجموعة جديدة من التصميم المعاصر، ومعرض وادي فينان آرت غاليري الذي يجمع بين التراث والمعاصرة من خلال أعمال ورقية لفنانين إقليميين، والإطلاق العالمي لمكتب الابتكار بيرو أوف إنوفيشن الذي يقدم أعمالاً فريدة من نوعها لمصممين بارزين مثل توم فيريدَي.

ومن بين العارضين العائدين: غاليري راراريس الذي يسلط الضوء على الفنانين الناشئين في دبي، وغاليري ليلى هيلر الذي يعرض مطبوعات كيث هارينج، وغاليري روستر مع مجموعة جديدة من ساندرا ستريل، وكذلك أوربانست وغاليري زاوية اللذين يقدمان وجهات نظر من عالم الفن المعاصر من بلاد الشام وفلسطين.

الأشغال المدنية

تُعد جائزة الأشغال المدنية، مسابقة التصميم الخاصة بأسبوع دبي للتصميم، برنامجاً سنوياً يوفر منصة للمعماريين والمصممين لتجربة أفكار مبتكرة في الفضاءات العامة. وفي كل دورة يُطرح موضوع محدد يدعو المشاركين إلى تقديم مقترحات تبرز الدور الذي يمكن أن يلعبه التصميم في إثراء الحياة المجتمعية.

في نسخة 2025، تركز المسابقة على الفناء، وهو نموذج مكاني متجذر في المنطقة وله صدى في ثقافات متعددة. لطالما كان الفناء مكاناً للتجمع والتأمل والتحكم بالمناخ، ويجمع بين الانفتاح والخصوصية والتبادل. هذا العام، دُعي المصممون والمعماريون لإعادة تخيله كبنية تحتية مجتمعية، مستفيدين من شمولية هذا النموذج التاريخي، ومعالجين الاحتياجات المعاصرة من خلال التفاعل والحركة والتوقف والاستراتيجيات المناسبة للمناخ.

الفائز هذا العام بمقترح «متى تصبح العتبة فناءً؟» هو استوديو التصميم والأبحاث الإماراتي شكل من أشكال العمل، الذي أسسه عمر درويش وعبد الله عباس. يعمل الاستوديو في مجالات العمارة والتصميم المكاني والتنظيم الفني والبرمجة العامة، ويسترشد في ممارسته بالالتزام بكشف السرديات المغفلة والممارسات غير الموثقة وأساليب الإنتاج والعيش المتجذرة في السياق الإقليمي. وتعتمد منهجيتهم على البحث الميداني والأرشفة والعمليات التعاونية، ليصبح التصميم أداة لإظهار ما غالباً ما يظل مخفياً.

استلهم المشروع الفائز من الحوش الإماراتي، الذي يختلف عن الأفنية التقليدية في مصر وسوريا والسعودية، إذ نشأ بدافع الضرورة، عبر جدران متحركة وعتبات مفتوحة و"الليوان" كمساحة انتقالية. ومن خلال بحوث ميدانية في مختلف أنحاء الإمارات، رصد الفريق كيف كان البناؤون المحليون يوظفون المواد المتاحة من الحجر والخرسانة إلى سعف النخيل والصفائح المعدنية لتشكيل فضاءات قائمة على التجميع والابتكار العملي. ويواصل المقترح هذا المنهج، ليس عبر فرض أشكال جاهزة، بل عبر خلق بيئة تتيح للمكان أن يتشكل من خلال الحوار بين المناخ والحرفية والمجتمع.

تم اختيار المقترح الفائز من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء في التصميم، من بينهم الدكتورة الأميرة ريم الهاشمي، خبيرة التخطيط الحضري والمهندسة المعمارية والمديرة العامة لمدار 39، ونورة السايح هولتروب، مهندسة معمارية وقيّمة فنية ومستشارة في هيئة البحرين للثقافة والآثار، وأحمد بوخش، رئيس المهندسين المعماريين ومؤسس شركة أركايدينتيتي، ومستشار التصميم في سيريل زاميت، وروبرت شكسبير، مدير التصميم الجماعي في كراك نيل، والمتخصص في التصميم العمراني المستدام وتصميم المناظر الطبيعية.

أبواب

يُعد أبواب برنامجاً سنوياً في أسبوع دبي للتصميم يقدّم منصّة للمصممين من غرب وجنوب وشرق آسيا والقارة الإفريقية، من خلال تكليفات إبداعية لإنشاء أجنحة أو تركيبات تتمحور كل عام حول موضوع جديد يعكس قضايا معاصرة ذات صلة بالسياقات الإقليمية والعالمية. ومنذ انطلاقه عام 2015، استضاف البرنامج أكثر من 180 مصمماً.

في نسخة 2025، جاء الموضوع بعنوان «في التفاصيل»، حيث دُعي المصممون لاستكشاف الذكاء المادي والدقة والرمزية الثقافية من خلال عدسة الزخرفة بوصفها لغة جمالية محمّلة بالمعنى والذاكرة والرموز التي شكّلت العمارة والأشياء والمنسوجات عبر الثقافات. يعيد "أبواب" تعريف الزخرفة ليس كعنصر تزييني فحسب، بل كمخزن للمعرفة البصرية، وأداة للسرد الثقافي، وعملية استعادة للهوية. وسيتم الإعلان عن الجناح الفائز في نهاية شهر سبتمبر 2025.

التركيبات الفنية

سيُحوّل أكثر من 30 عملاً تركيبياً خارجياً ضخماً حي دبي للتصميم إلى مساحة مفتوحة للابتكار في التصميم، حيث تُصبح المساحات العامة أعمالاً تفاعلية تدعو إلى الاستكشاف والمشاركة.

من الإمارات العربية المتحدة، ستعرض استوديوهات معمارية وتصميمية محلية مجموعة متنوعة من المشاريع: ستقدم شركة أرض كوليكتيفوهي شركة تصنيع مواد مستدامة مقرها الإمارات، هيكلاً مصنوعاً من "DuneCrete" و"DateForm"، وهما مواد منخفضة الانبعاثات طورتها الشركة، واستوديو التصميم الإماراتي أجزال الذي سيعيد تصور المجلس باستخدام مواد محلية المصدر تشمل حجراً من الشارقة وجلود الإبل المصنعة يدوياً من قبل الحرفيين، وسيعرض إيدج آركيتكتس تطبيقات تجريبية لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لاستكشاف إمكانيات جديدة في الخرسانة والبلاستيك، كما سيقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات قدر الضغط، وهو نموذج اولي لبيت زجاجي متكيف يستكشف التكامل بين إنتاج الغذاء والهندسة المعمارية من خلال أنظمة معيارية باستخدام التربة والنباتات المحلية.

إلى جانب ذلك، ستقدّم شركات ومؤسسات إقليمية ودولية تركيبات توسّع الحوار التصميمي، حيث ستكشف شركة نيكين سيكي اليابانية عن تشياتاي، وهو هيكل خشبي معياري يستخدم فن نجارة الساشيمونو التقليدي، بينما ستقدم شركة غريمشو البريطانية، بالتعاون مع الرسامة نورا زيد، تركيباً فنياً غامراً من الأسطوانات الشفافة التي تستكشف كيفية تشكل المجتمعات وتطورها. وسيعرض الاستوديو الإبداعي ديزاين لاب إكسبيرينس منحوتة مصنوعة من سلال منسوجة بدقة، تكريماً لتقاليد النسيج في المنطقة، بينما سيقدم الاستوديو متعدد التخصصات ديوندجناحاً هندسياً مكوناً من ألواح من ورق الأرز، يوفر مساحة تأملية تتغير مع تغير الإضاءة. وسيكشف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن تكليف جديد من استوديو إيزاسكون شينشيلا الإسباني للهندسة المعمارية، وستقدم شركة بي إم دبليو الشرق الأوسط، الراعي الرسمي لأسبوع دبي للتصميم، تركيباً فنياً قائماً على التصميم، طُوّر خصيصاً للمهرجان.

المعارض والفعاليات

يُقدّم أسبوع دبي للتصميم 2025 مزيجاً متنوعاً من المعارض والمتاجر المؤقتة والفعاليات، التي تمتد إلى تجارب غامرة العلامات التجارية والتعاونات الثقافية والمبادرات المستقلة، بما في ذلك: معرض المصممين الإماراتيين، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، والذي يعود بصيغة مُطوّرة تعزز فرص الإرشاد للمبدعين الناشئين، والملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية الذي ينظمه حي دبي للتصميم بالتعاون مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ’ريبا‘، والذي يُقدّم أعمالاً لشركات معمارية دولية وإقليمية رائدة تُركّز على مفهوم المجتمع، ومعرضاً فنياً مؤقتاً غامراً من شركة صناعة الساعات السويسرية جيجر -لوكولتر، يُعيدنا إلى تاريخ ساعة ريفيرسو من خلال منظور التصميم والهندسة المعمارية وفنون الطهي، ومعرض تصميم يمكن لمسه من علامة آسوس التجارية للتكنولوجيا، والذي يسلط الضوء على المادية والحرفية والذكاء الاصطناعي ويمنح الجمهور ارتباطاً أعمق بالتصميم والتكنولوجيا، وتستعد مدرسة ليكول الشرق الأوسط، مدرسة فنون المجوهرات التي تدعمها فان كليف أند آربلز، لإطلاق معرض عالمي لأول مرة في حرمها الجامعي في حي دبي للتصميم، يقدم حواراً فريداً بين الغرب والشرق من خلال فن المجوهرات، إلى جانب التراث المحلي والتحف الفنية، بالإضافة إلى بوتليغ غريوت، وهو مشروع مكتبة عامة مستقلة يُسلّط الضوء على أعمال فنانين وجماعات وكتّاب من أصول أفريقية من خلال مكتبة فرعية تحتفي بالإبداع والتبادل الثقافي وإتاحة الوصول للجميع.

المحادثات وورش العمل والدورات التدريبية المتقدمة

يُقام برنامج ورش عمل أسبوع دبي للتصميم في مساحة مخصصة للمبدعين، وهو مصمم لإلهام وتطوير المهارات في مختلف تخصصات التصميم، مُلبياً احتياجات المحترفين والمبدعين الطموحين من جميع الأعمار والاهتمامات ومستويات الخبرة. ستقود الجلسات أساتذة من مؤسسات رائدة مثل جامعة الفنون بلندن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب قادة مبدعين مثل مكتب التصميم توثيردز، استوديو تصميم بصري وعلامة تجارية مقره دبي ويعتمد على البحث، ودار كاف للكتب، ناشر إقليمي للكتب الفنية البصرية عالية الجودة ومقره الإمارات ولبنان. كما سينضم إليهم صناع مستقلون وجماعات تصميم ومنظمات ثقافية، لتوسيع البرنامج بمنظورات متنوعة.

ويعود منتدى داون تاون ديزاين ليقدم محاضرات حية وكلمات رئيسية، يتصدرها توم ديكسون في ظهوره الأول بدبي، إلى جانب أصوات عالمية مشهورة مثل لي بروم، أحد أبرز مصممي المنتجات في المملكة المتحدة، والمعمارية والمصممة الداخلية والمجددة الفرنسية إيزابيل ستانيسلاس.

السوق

يُقام سوق أسبوع دبي للتصميم من 8 إلى 9 نوفمبر، حيث يقدم تجربة تسوق خارجية مُنسقة، تُقام داخل حي دبي للتصميم ، وتُتيح للشركات المحلية والصناع المستقلين من دولة الإمارات وجميع أنحاء المنطقة، فرصةً لعرض المنتجات المصنوعة يدوياً. يُمكن للزوار استكشاف منتجات متنوعة، من الأدوات المنزلية والمجوهرات والأزياء ومنتجات نمط الحياة، إلى المنتجات المُصنّعة بشكل مستدام. يجمع السوق هذا العام مرة أخرى بين التصميم وتجارب الطهي وأنشطة الأطفال والعروض الحية، مما يخلق مساحة مجتمعية نابضة بالحياة تحتفي بالإبداع والحرفية مع ربط الجماهير من جميع الأعمار.

يعد حي دبي للتصميم من مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، التي تضم أيضاً مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي الصناعية.

