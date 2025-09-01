سجلت إقبالاً استثنائياً وحققت أهدافها في إسعاد المجتمع وتنشيط الحركة الاقتصادية

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بنجاح استثنائي فعاليات "مدينة شمسة الترفيهية"، الوجهة العائلية الأحدث ضمن "عروض صيف الشارقة 2025"، والتي استمرت على مدى شهر كامل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "مهرجان شمسة - حيث يسطع المرح"، لتسدل الستار على تجربة ترفيهية جديدة حققت أهدافها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في الإمارة.

وشهدت "مدينة شمسة الترفيهية" طوال فترة تشغيلها من 31 يوليو وحتى 30 أغسطس إقبالاً لافتاً من قبل العائلات والأطفال فاق التوقعات، حيث استقبلت المدينة آلاف الزوار من سكان الإمارة والسياح الذين توافدوا للاستمتاع ببرامج ترفيهية جمعت بين المرح والتعلم والإبداع في بيئة مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية تطلعات جميع أفراد الأسرة.

استراتيجية طموحة لطرح نماذج ترفيهية مستدامة

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اختتام فعاليات "مدينة شمسة الترفيهية" بهذا القدر من النجاح يتوج الاستراتيجية الطموحة للغرفة في طرح نماذج ترفيهية مستدامة تصاحب عروض التسوق وتصنع قيمة مضافة طويلة الأمد، حيث مثلت المدينة منصة متكاملة عززت جاذبية الشارقة كوجهة للعائلات، وساهمت في دعم عروض صيف الشارقة التي تستهدف تحقيق المزيد من النمو في قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه، مضيفًا أن الشراكة النموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص تعزز فرص بناء أصول مبتكرة تضمن النمو المستمر لمشاريع الترفيه، لتتحول إلى تقليد صيفي سنوي ينتظره الجميع، بما يعزز فرص الاستثمار ويثري جودة حياة المجتمع في الشارقة، ويعكس حرص غرفة الشارقة على دعم الابتكار في مختلف القطاعات.

الشارقة وجهة سياحية رائدة

من جانبه أشاد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بدور مشاريع الترفيه في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة سياحية وعائلية رائدة، مؤكداً أن الإنجاز المصاحب لعروض صيف الشارقة في هذا الاتجاه يعكس التزام الهيئة بتقديم تجارب استثنائية تدعم المزج بين التسوق والترفيه بما يلبي تطلعات العائلات والزوار من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة بين قطاعات التجزئة والسياحة والحاجة المستمرة لتقديم تجارب تساهم في تعزيز مكانة الإمارة ودعم قطاعات السياحة والتجارة وتحقق رؤية الشارقة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ترفيه وتعلم

واستقطبت "مدينة شمسة الترفيهية" اهتمام الزوار من خلال مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المبتكرة الموزعة على مساحة واسعة امتدت على القاعتين 2 و4 في مركز إكسبو الشارقة، حيث تنوعت التجارب الترفيهية والتعليمية لتناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

وتميزت بتقديم أنشطة متنوعة شملت "مختبر شمسة الطهوي" الذي أتاح للأطفال فرصة تعلم أساسيات الطبخ وتزيين الكب كيك، و"استوديوهات تاج شمسة الفنية" التي قدمت ورش عمل فنية متنوعة في الرسم والتلوين وصنع الأعمال اليدوية، بالإضافة إلى "بافيليون شمسة للتصوير" الذي وفر ميزة توثيق احترافية جاهزة لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وضمت المدينة "ساحة الألعاب الكبرى" المجهزة بأحدث تقنيات الواقع المعزز ومركبات الاصطدام الكهربائية، وقدمت للزوار تجارب تفاعلية مميزة من خلال "جدار الامتنان" و"رسالة إلى شمسة" التي أتاحت للأطفال التعبير عن أجمل لحظاتهم وتسجيل انطباعاتهم السعيدة، في لمسة إنسانية حولت المهرجان من مكان للعب إلى بيئة تفاعلية تنسجم مع قيم الشارقة الثقافية الأصيلة.

حضور شخصية "شمسة"

وحققت شخصية "شمسة"، الأيقونة الترويجية الجديدة لعروض صيف الشارقة، حضوراً متميزاً وحفرت ملامحها في قلوب الأطفال والعائلات، حيث أصبحت رمزاً حقيقياً للبهجة والسعادة في الإمارة خلال الموسم الصيفي، وتجولت "شمسة" يومياً في أرجاء المدينة وتفاعلت مباشرة مع الزوار، وشاركت في العروض الحية والأنشطة المختلفة، مما خلق ارتباطاً عاطفياً قوياً مع الأطفال وجعلها الشخصية المحبوبة التي تربط بين قيم الشارقة الثقافية والترفيه العائلي الحديث.

وإلى جانب اللقاءات اليومية مع "شمسة"، قدمت المدينة برنامجاً حافلاً بالفعاليات الاستعراضية المتميزة خلال عطلات نهاية الأسبوع، شملت فقرات "عائشة الخيال" المذهلة التي جمعت بين الحركة والخيال والسرد القصصي، وفقرات "عصي السيرك" التي خطفت الأنفاس بمهارتها العالية ودقة أدائها، بالإضافة إلى عروض الفقاعات الساحرة التي أبهرت الأطفال وأضفت أجواءً سحرية على المكان.

تعزيز التسوق والسياحة العائلية

ونجحت "مدينة شمسة الترفيهية" في تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل في دعم عروض صيف الشارقة 2025 التي شملت أكثر من 1000 متجر قدمت تخفيضات وصلت إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، حيث ساهمت المدينة في توفير مساحة لعب وترفيه آمنة وممتعة للأطفال بينما استمتع الأهل بالتسوق والاستفادة من العروض والخصومات الاستثنائية.

كما عززت المدينة من مكانة الشارقة كوجهة سياحية عائلية من خلال الفعالية الترويجية المبتكرة التي نُظمت في مطار الشارقة الدولي، حيث استقبلت شخصية "شمسة" المسافرين القادمين ووزعت عليهم الهدايا وكوبونات الخصم وتذاكر الدخول المجانية، في رسالة ترحيب مباشرة بزوار الإمارة عرّفتهم بأن الشارقة وجهة تسوق وسياحة متكاملة.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

وأسهمت "مدينة شمسة الترفيهية" في زيادة مساحة التعاون مع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث فتحت أبوابها أمام المشاريع المنزلية ورواد الأعمال من خلال أكشاك بيع المأكولات والمنتجات، وأتاحت الفرصة للعلامات التجارية المحلية والدولية للمشاركة والاستفادة من الزخم الكبير للفعالية، مما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو في قطاعات مختلفة.

وقدمت المدينة النموذج الرائد للاستدامة والابتكار في قطاع الترفيه، حيث نجحت في تطبيق مفهوم "الترفيه المستدام" كأحد الركائز الأساسية في مستقبل الشارقة، من خلال الجمع بين التميز في التصميم والتطوير في المحتوى والحفاظ على القيم المحلية الأصيلة، وتأكيد مكانة الشارقة كوجهة جاذبة للزوار من داخل الدولة وخارجها.

وخلال حفل الاختتام كرمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي عدداً من منتسبي الغرفة والهيئة الذين أسهموا في التنظيم وإنجاح فعاليات المدينة ضمن عروض صيف الشارقة 2025. وشمل التكريم المتعاونين والمتطوعين والمصورين والشركات المتخصصة في مجالات الترفيه وأنشطة التعلم، إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص، ومن بينهم شركة امتياز لتنظيم الفعاليات والمعارض، وشركة "سوبريم إيفنتس"، والعدسة التراثية لتنظيم المعارض، وشركة "أيكون".

وجاءت النتائج الإيجابية لفعاليات "مدينة شمسة الترفيهية" لتتوج نجاح "عروض صيف الشارقة 2025" بعد أن تواصلت على مدى 60 يوماً تحت شعار "عروض استثنائية لصيف لا ينسى"، بمشاركة مئات المتاجر وكبرى مراكز التسوق والفنادق والوجهات السياحية، مع أكثر من 75 فعالية متنوعة وتضمنت خمسة سحوبات كبرى.

