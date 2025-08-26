الرياض، المملكة العربية السعودية: برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، عُقد يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025 في مطار الثمامة في مدينة الرياض الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا للمعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن 2025". وحضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد الفهيد، المشرف العام على نادي الطيران السعودي.

وناقش الاجتماع أبرز الجوانب التشغيلية والتنظيمية للمعرض المرتقب. كما استعرضت اللجنة التحضيرات الجارية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، بهدف ضمان تنظيم نسخة استثنائية من المعرض. وتهدف الجهود التعاونية التي تمت مناقشتها إلى تقديم تجربة متميزة لجميع الحاضرين والزوار. ويعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة في التحضير للمعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن 2025" الذي يُتوقع أن يكون حدثًا رئيسيًا في قطاع الطيران العام خلال الفترة الممتدة بين 25 و29 نوفمبر 2025 في مطار الثمامة في مدينة الرياض.

وكان الغرض من الاجتماع هو استعراض التحضيرات التشغيلية والتنظيمية للمعرض، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المشاركة. ويؤكد هذا الاجتماع رفيع المستوى الالتزام بنجاح المعرض ودوره في تعزيز الطيران العام في المنطقة.

وستجمع هذه الفعالية المتميزة ممثلين من أكثر من 90 دولة لمناقشة مستقبل الطيران العالمي. ولمزيد من المعلومات حول المعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن 2025 واستكشاف قائمة الفعاليات الكاملة وتسجيل زيارتكم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: www.SandnFun.com. ولمزيد من المعلومات حول نادي الطيران السعودي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: www.sac.com.sa

نبذة عن نادي الطيران السعودي SAC

نادي الطيران السعودي هو الجهة الرسمية الرائدة في مجال الطيران العام بالمملكة، تأسس عام 2000م بقرار من مجلس الوزراء، ويُعنى بنشر ثقافة الطيران العام ، ودعم المواهب الوطنية، وتنظيم المبادرات ذات البعد الترفيهي والتعليمي في القطاع، وهو الجهة المنظمة لمعرض "ساند آند فن".

ويمكن زيارة موقع نادي الطيران السعودي من خلال الرابط التالي www.sac.com.sa وموقع المعرض www.sandnfun.com

نبذة عن المعرض السعودي للطيران العام ساند آند فن

هو أول معرض طيران عام في المملكة العربية السعودية يجمع بين الابتكار والثقافة والمغامرة في عرض استثنائي. هذه الفعالية هي أكثر من مجرد معرض؛ إنها تجمع عالمي يلتقي فيه عشاق الطيران وقادة القطاع والعائلات للاحتفال بمستقبل الطيران. ويدور المعرض السعودي للطيران العام ساند آند فن بالكامل حول إلهام الابتكار وتعزيز الروابط وخلق فرص للتحليق إلى آفاق جديدة.

