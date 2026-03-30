الشارقة، سلّط مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) الضوء على الفائزين في النسخة السابعة من "تحدي بوابة الشارقة 2025" في قطاع التعليم، كاشفاً عن حلول مبتكرة تعكس توجهاً عملياً نحو تطوير منظومة تعليمية أكثر ارتباطاً بمتطلبات المستقبل، وذلك بعد استقطاب أكثر من 4,600 طلب مشاركة من 90 دولة، في مؤشر يعكس تنامي مكانة الشارقة كمركز عالمي لتطوير التعليم.

وأسفر التحدي عن اختيار فائز واحد في كل مسار يمثل حلولاً تتمتع بإمكانات واضحة للتوسع وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، حيث فازت منصة EvolveCareers في مسار الجاهزية لمهارات المستقبل، فيما حصدت منصة Arabee المركز الأول في مسار اللغة العربية في الطفولة المبكرة.

وفي إطار عرض مخرجات التحدي، قدّمت منصتا EvolveCareers وArabee ابتكاراتهما أمام شبكة دولية من التربويين وصنّاع القرار وقادة القطاع التعليمي، وذلك خلال مشاركتهما في قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم 2026، التي عُقدت خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير 2026، في خطوة تعكس جاهزية هذه الحلول للانتقال إلى مراحل التطبيق والتوسع.

وتعكس هذه النتائج رؤية إمارة الشارقة في تطوير منظومة تعليمية متكاملة تقوم على تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات عملية ذات أثر مستدام، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يرسّخ التعليم بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية الثقافية والاقتصادية وبناء مجتمع معرفي. وتواصل الإمارة، في هذا السياق، دعم المبادرات التي تربط الابتكار بالتطبيق وتسهم في إعداد منظومة تعليمية أكثر جاهزية واستدامة.

وفي مسار الجاهزية لمهارات المستقبل، استعرضت منصة EvolveCareers حلولها المصممة لتمكين الطلبة من التعرف إلى القطاعات المهنية الناشئة واكتشاف مساراتهم المستقبلية بشكل أكثر وضوحاً. ومن خلال دمج المعرفة بسوق العمل مع أدوات عملية لبناء المهارات، توضح المنصة كيف يمكن للتوجيه المهني المبكر أن يعزز ثقة الطلبة واستعدادهم للمستقبل.

وانطلاقاً من هذا التوجه، استعرضت EvolveCareers تجربتها بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) لدعم طلبة المدارس في تطوير مهارات المستقبل بما يتماشى مع "مواصفات خريجي مدارس الشارقة". ومن خلال أداة تقييم مهارية مخصصة، تمكّن الطلبة في ثلاث مدارس من تحديد مستوى مهاراتهم ومتابعة تطورها، بما يدعم هدف رفع مستوى امتلاك المهارات بنسبة 80% عند التخرج، مع استعراض نتائج أولية وفرص التوسع على مستوى الإمارة.

كما استعرضت منصة Arabee ضمن مسار اللغة العربية في الطفولة المبكرة منصتها التفاعلية القائمة على التعلم باللعب، والمصممة لتعزيز المهارات الأساسية في اللغة العربية لدى الأطفال. ومن خلال دمج محتوى ثقافي أصيل مع أدوات رقمية تفاعلية، توضح المنصة كيف يمكن لتنمية مهارات القراءة المبكرة أن تدعم النمو الأكاديمي للأطفال وتعزز ارتباطهم بالهوية.

وفي هذا السياق، استعرضت منصة "Arabee" تجربة تطبيقها في الشارقة، مسلطة الضوء على كيفية تعزيز تعلم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال محتوى تفاعلي قائم على اللعب والقصص والموسيقى. وأكدت المنصة أهمية دمج اللغة العربية الفصحى في الحياة اليومية للأطفال، بما يتيح تعرّضاً مستمراً يسهم في تنمية الثقة والكفاءة اللغوية. كما سلطت الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التعليمية وصنّاع المحتوى والجهات المعنية لتطوير تعليم اللغة العربية، مع استعراض فرص توسيع نطاق التطبيق وتعزيز أثره على مستوى الإمارة.

انتهى -

مرفق صور :

1-2) صور للفائزين في النسخة السابعة من "تحدي بوابة الشارقة 2025" في قطاع التعليم

3-5) صور عامة خلال مشاركة الفائزين في النسخة السابعة من "تحدي بوابة الشارقة 2025" في قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم