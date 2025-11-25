الرياض، المملكة العربية السعودية - تستعد «أبسوات»، الشركة العالمية المتخصصة في حلول الأمن السيبراني للبنى التحتية الحيوية لتقنية المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي، لإبراز أحدث حلولها خلال مشاركتها الثالثة على التوالي في معرض «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025»، أكبر فعالية للأمن السيبراني في المنطقة.

ستعرض «أبسوات» في جناحها عدة تقنيات متقدمة مخصصة لحماية البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك منصة «OP/X Mobile Lab» وهي مجموعة من الأجهزة المجمّعة كوحدة واحدة يمكن نقلها، وتعمل كمختبر لمحاكاة الهجمات وتدريب الكوادر وعرض حلول «أبسوات». كما ستعرض الشركة منصّة «MetaDefender Kiosk»، وهي كُشك الكتروني مخصّص لفحص وتعقيم وسائط التخزين المحمولة مثل الـ «USB» وبطاقات الذاكرة، مستندًا إلى أكثر من 30 محركًا متطوراً لمكافحة البرمجيات الخبيثة وتقنيات تفكيك المحتوى الضار وإعادة تركيبه بشكل آمن «CDR»، ويُظهر الكشك للمستخدم كيفية منع التهديدات مباشرة عند إدخال وسائط التخزين في البيئات الحساسة أو المعزولة عن الشبكات.

وبهذا الصدد، أكّد «جيمس نيلسون»، النائب الأول لرئيس الشؤون الدولية في «أبسوات»، أن وتيرة التحول الرقمي المتسارعة في المنطقة تفرض على المؤسسات تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات السيبرانية. وأضاف قائلاً: "تتيح مشاركتنا في فعاليات مثل «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا» فرصة عملية لإبراز الدور الذي تقدمه تقنيات الشركة في مساعدة الجهات الحكومية والشركات على استباق المخاطر والكشف عنها والاستجابة لها، بما يحول دون تأثيرها على سير العمليات الحيوية".

وستكشف «أبسوات» خلال الحدث أيضاً عن «الوحدة 515»، وهي مجموعة من المختصين ذوي خبرة عالية في تقييم نقاط الضعف والثغرات الأمنية، ومُحاكاة الهجمات، ما يعزز قدرة «أبسوات» على رفع مستوى حماية البنى التحتية الحيوية، وتوحيد الممارسات الأمنية بين بيئات تقنية المعلومات والأنظمة التشغيلية الصناعية.

وستقدّم «أبسوات» خلال الحدث قسائم تدريب حصرية من «أكاديمية أبسوات» التي حازت مؤخرًا على اعتماد من منظمة «ISC2» كشريك للتطوير المهني المستمر في مجال الأمن السيبراني، لما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية لحماية البنى التحتية الحيوية، وتزويد المختصين بالمعرفة والشهادات المهنية اللازمة لتعزيز أمن بيئات تقنية المعلومات والأنظمة التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعية.

ومن جانبه، أشار «أمجد قطيفان»، المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية لدى «أبسوات»، أن وتيرة النمو الرقمي المتسارعة في المملكة، إلى جانب التزامها الراسخ بتعزيز الأمن السيبراني، ينعكسان في مساهمة القطاع بنحو 18.5 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. وأضاف قائلاً: «تُحفزنا هذه الخطوات لتعميق شراكاتنا وتمكين التقنيات التي تدعم أهداف المملكة في بناء اقتصاد رقمي آمن وقادر على الاعتماد على ذاته. ومن خلال مشاركتنا في معرض «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا»، نعرض حلولًا عملية وقابلة للتطوير تهدف إلى حماية البنى التحتية الحيوية وتعزيز مستقبل منظومة الأمن السيبراني في المنطقة».

جدير بالذكر أن «أبسوات» تركّز على تمكين المؤسسات في القطاعات الحيوية مثل المالية، والنفط والغاز، والطاقة، والدفاع، والجهات الحكومية من مواكبة التهديدات المتجددة وتعزيز جاهزيتها السيبرانية. وتعتمد الشركة في ذلك على منظومة متكاملة تشمل تقنيات الكشف المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، والفحص باستخدام عدة برامج مكافحة فيروسات في آنٍ واحد، والتي تتيح معدلات كشف للبرمجيات الخبيثة تصل إلى 99% ، إضافة إلى آليات معالجة المحتوى عبر نموذج أمان الثقة الصفرية، وهو ما يمكن «أوبسوات» من تقديم منصة متكاملة تساعد المؤسسات على خفض مستويات المخاطر، والتصدي للهجمات غير المعروفة، والالتزام بمتطلبات الامتثال في البيئات التشغيلية المعقدة والمتعددة الأنظمة.

يمكن للزوار زيارة جناح «أبسوات» رقم «R11» في القاعة رقم «1».

نبذة حول «أبسوات»

منذ تأسيسها عام 2002، تعمل شركة «أبسوات» في حماية البنى التحتية الرقمية في مجال تقنية المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، وأنظمة التحكم الصناعي الحساسة، حيث طوّرت منصة متكاملة تُسهم في تمكين الجهات الحكومية والخاصة من تعزيز أمن شبكاتها والالتزام بمتطلبات الامتثال ذات الصلة. وتعتمد الشركة منهجًا يقوم على مبدأ الثقة الصفرية تجاه الملفات والأجهزة، عبر حلول وتقنيات محمية ببراءات اختراع تغطي مختلف طبقات البنية التحتية. ويساعد هذا النهج المؤسسات حول العالم على حماية شبكاتها وبياناتها وأجهزتها، والحد من التهديدات السيبرانية المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك البرمجيات الضارة والثغرات الصفرية.

للمزيد من المعلومات عن حلول الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.opswat.com

-انتهى-

#بياناتشركات