دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزام دبي بتمكين الشباب وصقل مهاراتهم الرقمية للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل المدينة الذكية، أعلن مجلس شباب دبي الرقمية عن مبادرة مشتركة مع مجلس شباب دبي تتمثل في بدء تنفيذ برنامج "رائد: مسرّعكم الرقمي"، وذلك ضمن فعاليات جيتكس جلوبال 2025 في دبي.

تمثل المبادرة خطوة نوعية نحو تأهيل جيل جديد من المبتكرين الرقميين عبر سلسلة من الورش التفاعلية والبرامج التدريبية التي تجمع بين التعلم، والتجربة التفاعلية، والإبداع، بهدف تمكين الشباب من تصميم وتطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية وكنموذج في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار للمساهمة في صنع المستقبل.

وقالت ريم الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي ومجلس شباب دبي الرقمية "إن منصة "رائد: مسرّعكم الرقمي" تُترجم رؤية القيادة بالاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من قيادة مسيرة التطور التقني في إمارة دبي، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33. ونحن في دبي الرقمية نؤمن بأن تمكين الشباب ليس مبادرة مؤقتة، بل هو استثمار في مستقبل المدينة نفسها. فكل شاب مبتكر هو في الحقيقة شريك تحقيق استراتيجيتنا نحو رقمنة الحياة وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم."

وأضافت: مبادرة "رائد: مسرّعكم الرقمي" ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي مختبرٌ مفتوح للأفكار، وميدان لاكتشاف القادة القادمين في مجالات التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي. ونحن نشكر مجلس شباب دبي على هذه الشراكة التي سيكون لها أثرها في سياق جهود التمكين الشاملة لدعم مسيرة التحول الرقمي المستدام."

وتتناول المبادرة أربعة مجالات رئيسية تُعدّ ركائز الاقتصاد الرقمي الحديث، وهي تجربة المتعامل، والبيانات والتحليل الذكي والتطوير البرمجي، والتسويق الرقمي. ومن خلال هذه المحاور، يعمل البرنامج على تحفيز التفكير الإبداعي وريادة الأعمال الرقمية بين الشباب، وخلق بيئة تعلم تفاعلية تُشجع على الابتكار والتجريب، وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تُضيف قيمة حقيقية إلى منظومة دبي الرقمية.

وينطوي إعلان بدء تطبيق برنامج "رائد: مسرّعكم الرقمي" في جيتكس 2025 على رمزية خاصة، حيث يُعد المعرض أكبر تجمع تكنولوجي في المنطقة، ما يمنح الشباب منصة مثالية لعرض أفكارهم، والتواصل مع الخبراء والمستثمرين، والانخراط في حوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وتأتي مبادرة "رائد: مسرّعكم الرقمي" بعد إطلاقها التجريبي ضمن ملتقى شباب دبي لتتحول اليوم إلى منصة دائمة للتمكين الرقمي تسهم في تعزيز المهارات الوطنية ورفد سوق العمل بكفاءات شابة قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ودعا المجلس الشباب الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل عبر المنصة المخصصة والانضمام إلى رحلة استكشاف الفرص الرقمية، ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي في صناعة المستقبل.

