أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، حصدت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، جائزة ثقافة السلامة والقيادة لعام 2025 من الاتحاد العالمي للحديد والصلب، تقديراً لالتزامها الراسخ بتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة على امتداد عملياتها. وتعد هذه الجائزة، التي دأب الاتحاد على منحها منذ عام 2008 لأبرز الشركات التي تحقق مستويات رفيعة في إدارة السلامة المهنية وسلامة العمليات في صناعة الحديد، تكريماً للجهود المؤسسية المتميزة في حماية صحة العاملين وضمان بيئة تشغيل آمنة ومستدامة.

وحصلت إمستيل على هذا التكريم للمرة الثانية في تاريخها، بفضل مشروعها "أمان 2.0 – التميز في السلامة"، الذي جاء امتداداً لنجاح مشروع "أمان" الأصلي، الهادف إلى ترسيخ ثقافة السلامة والتحول المؤسسي في هذا المجال، والذي سبق أن نالت عنه جائزة الاتحاد العالمي لحديد والصلب لثقافة السلامة والقيادة في عام 2020. وفي اليوم العالمي للسلامة لعام 2023، أطلقت إمستيل النسخة المطوّرة "أمان 2.0" لتؤسس برنامجاً شاملاً يجمع بين القيادة المتقدمة، والتميز التشغيلي، والتقنيات الرقمية في مجال السلامة، لمواصلة مسيرة التطوير والتحسين المستمرة.

وجرى تنفيذ برنامج "أمان 2.0" خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024، ما مكن إمستيل من تحقيق إنجازات ملموسة في منظومة السلامة على مستوى الحوكمة ورفع وعي الموظفين وكفاءتهم وإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز سلامة المقاولين والأصول والعمليات التشغيلية. وقد انعكست هذه الجهود في تسجيل معدل صفري للإصابات الهادرة للوقت، وانخفاض بنسبة 52% في معدل الحوادث الإجمالية القابلة للتسجيل. كما حقق البرنامج تقدماً واضحاً في مؤشرات الأداء الرئيسية، شمل زيادة بنسبة 35% في الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة، وارتفاعاً بنسبة 31% في ملاحظات المخاطر (من 17,500 في عام 2022 إلى 23,000 في عام 2024)، إضافة إلى تضاعف المشاركة في تدريبات القيادة في مجال السلامة بنسبة 100%، وتحقيق معدل امتثال كامل بنسبة 100% في عمليات التدقيق والتفتيش على السلامة التي أجرتها جهات خارجية مستقلة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "يسعدنا الفوز بهذه الجائزة المرموقة من الاتحاد العالمي للحديد والصلب للمرة الثانية، والتي تؤكد التزامنا الراسخ بأعلى معايير السلامة. إن صحة موظفينا وسلامتهم ورفاهيتهم تمثل جوهر أولويات أعمالنا، ويجسّد برنامج "أمان 2.0" هذا الالتزام عبر ترسيخ بيئة عمل آمنة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما يرسي معايير جديدة لمسيرة إمستيل نحو التميز في مجال السلامة. وقد شكلت مشاركة موظفينا، وتكامل الجهود بين مختلف الإدارات، والدعم المتواصل من الإدارة العليا ركائز أساسية لهذا النجاح. ومع استكمال المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التميز في السلامة، واصلنا تحقيق أداء رائد يعكس موقع إمستيل المتقدم في قطاع الحديد على مستوى المنطقة".

وتضاف هذه الجائزة إلى سجل إمستيل الحافل بالإنجازات في مجال السلامة، والذي يشمل حصولها على جائزة التميز في السلامة والصحة من الاتحاد العالمي للحديد والصلب عام 2021 تقديراً لأدائها المتميز في سلامة عمليات الرافعات وتثبيت الأحمال.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

