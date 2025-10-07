تنطلق فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" في نسخته العاشرة من 12 إلى 15 أكتوبر في دبي هاربور

الإمارات العربية المتحدة، دبي: يعود معرض جيتكس جلوبال 2025، أكبر فعالية عالمية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا العام، ليُسلّط الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.

وتقام فعاليات المعرض في وقتٍ يشهد فيه العالم تسارعًا غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل توسيع إمكاناته لمعالجة تحديات كبرى كانت تُعد مستعصية في السابق — بدءًا من علاج الأمراض الوراثية، مرورًا بتحسين أنماط التنقّل ضمن المناطق العمرانية، وصولًا إلى تعزيز كفاءة مراكز البيانات المستدامة. ومع توقّعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى نحو 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033 (وفقًا لتقديرات الأونكتاد)، يزداد الزخم العالمي لتسريع دمج هذه التقنية في القطاعات الحيوية أكثر من أي وقت مضى.

يقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، ويستقطب أكثر من 6,800 شركة تقنية، و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، ليكون المنصة التي تجمع نخبة الشركات العالمية العاملة على تطوير وتوسيع البنية التحتية الأكثر طموحًا للذكاء الاصطناعي في العالم.

وتشمل قائمة أبرز المشاركين "علي بابا كلاود"، و"إيه إم دي"، و"أمازون ويب سيرفيسز"، ودِل - DELL، و"إي آند"، و"جوجل"، و"إتش بي إي"، وهواوي، وآي بي إم، ومايكروسوفت، وأوراكل، وسيلزفورس – Salesforce، وسيمنز، وسنوفليك - Snowflake، إلى جانب استعراض ابتكارات جديدة من "سيريبراس سيستمز"، و"داتا دوغ"، و"ميتسوبيشي"، وشركة "كوالكوم"، وريتال، و"سيرفيس ناو"، و"تاتا إلكترونيكس"، و"تيليكوم إيطاليا"، و"تينستورينت".

وبالتوازي مع فعاليات جيتكس جلوبال 2025، تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض الشركات الناشئة "إكسباند نورث ستار" في دبي هاربور، من 12 إلى 15 أكتوبر. ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته العاشرة، بمشاركة 2,000 شركة ناشئة من أبرز الشركات سريعة النمو في مراحلها المتقدمة على مستوى العالم، إلى جانب أكثر من 1,200 مستثمر يديرون أصولًا تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال: "تشهد القطاعات ذات الأهمية المستقبلية، ومن ضمنها مراكز البيانات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، تلاقيًا غير مسبوق بين براعة الذكاء الاصطناعي وأبرز التحديات الإنسانية. ويمنح معرض جيتكس جلوبال 2025 زخمًا جديدًا لهذه التقنيات التحويلية، مؤكدًا دوره المستمر باعتباره منصة رائدة تدفع مسيرة التقدم القائم على الابتكار في مختلف القطاعات والاقتصادات العالمية."

مشاركة قياسية من اقتصادات التكنولوجيا الناشئة في البرازيل وصربيا وتشيلي

يشهد معرض جيتكس جلوبال 2025 عاماً استثنائياً من حيث المشاركة الدولية، مع انضمام البرازيل كشريك وطني بمشاركة أكبر وفد تقني لها على الإطلاق، إلى جانب غرفة التجارة والصناعة الصربية وهيئة "الوجهة التقنية الباكستانية" كشركاء رئيسيين. كما تشهد دورة هذا العام مشاركة أجنحة جديدة من كندا، وتشيلي، والإكوادور، وإسبانيا، وتركيا، فضلًا عن حضور موسّع من أوروبا، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وبلاد الشام، ما يعكس المكانة العالمية المتنامية للمعرض كمنصة تجمع الاقتصادات التقنية الناشئة حول العالم.

وقالت تاتيانا رييرا، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة "أبكس برازيل": "تفخر الشركة بمشاركتها في معرض جيتكس جلوبال وتوسيع نطاق برنامج "نجم الشمال" من خلال أكثر من 50 شركة ناشئة ومركز ابتكار رائد. إنها فرصة مميزة لإبراز مكانة البرازيل في قيادة الابتكار وتطوير حلول تقنية قادرة على مواجهة التحديات العالمية."

وأضاف ماركو تشاديز، رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية: "في عصر تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشاملة، تستعرض الشركات الناشئة الصربية خلال هذه النسخة حلولًا عملية في مجالات متعددة تشمل الرفاهية والطاقة وتحليل المشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس التنوع والعمق في القدرات التقنية الصربية."

مراكز البيانات العملاقة - مصانع الذكاء الاصطناعي المستقبلية

مع توقعات بتجاوز حجم الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات حاجز 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 (وفقًا لأبحاث بنك أوف أمريكا)، يستقبل معرض جيتكس جلوبال 2025 شركة أوليري فينتشرز، إحدى أبرز شركات الاستثمار العالمية في هذا القطاع، والتي تعمل على إنشاء أكبر مجمع صناعي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم في كندا.

وقال بول بالاندجيان، الرئيس التنفيذي والشريك العام المشارك في شركة أوليري فينتشرز: "أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا ورائدًا في تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولا يوجد مكان آخر يجمع بين الرؤية القيادية والموارد والالتزام الذي يمكّنها من استقطاب نخبة عالمية من الخبراء في مختلف القطاعات."

ومن منظور إقليمي، يشارك حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة – أكبر مزود لمراكز البيانات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى شركات مجموعة G42 – في قيادة النقاشات حول قدرة البنية التحتية والطاقة والسياسات على التوسع بالوتيرة المطلوبة لمواكبة نمو "مصانع الذكاء الاصطناعي" حول العالم.

جيتكس للصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية يستعرض آفاق الطب المستقبلية

تسهم التطورات في تحرير الجينات ولقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) واكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي في دفع حجم الإنفاق العالمي على التكنولوجيا الحيوية إلى نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ما يمهّد الطريق أمام تسارع غير مسبوق في اعتماد الذكاء الاصطناعي ضمن القطاع الصحي.

وفي هذا الإطار، يقدم تريفور مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة ماموث للعلوم البيولوجية، عرضًا حول كيفية توظيف تقنية "كريسبر" الحائزة على جائزة نوبل، بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي، لعلاج الأمراض الوراثية.

كما يتناول مات أنجل، الرئيس التنفيذي لشركة بارادروميكس – الشركة التي تقف وراء أول عملية ناجحة لزرع دماغ حاسوبي في العالم – سبل فك شيفرة الأفكار البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية.

وفي سياق هذا التقدم المتسارع، تكشف شركة "هوراي بوزيتيف" الكورية الجنوبية الناشئة عن نظام برمجيات كخدمة (SaaS) مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم علاج دقيق يستهدف مليون مريض يعانون من أمراض مزمنة.

التطور السريع للذكاء الاصطناعي المادي

في إطار فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، كشفت شركة Tensor عن أول سيارة روبوتية شخصية في العالم، والتي حظيت بإشادة واسعة باعتبارها تجسيدًا لمفهوم "الذكاء الاصطناعي على العجلات". كما استعرضت شركة "K2" مجموعة من الروبوتات البشرية الجديدة إلى جانب مركبة نموذجية صُممت لتوسيع نطاق استخدام الروبوتات في البيئات الصناعية. ومع التوقعات بأن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي الروبوتي أربعة أضعاف ليصل إلى نحو 94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، تبرز هذه الابتكارات التحول المتسارع نحو الذكاء الاصطناعي المادي باعتباره ركيزة رئيسية لتعزيز الإنتاجية الصناعية ودعم ريادة الأعمال المستقبلية.

معرض جيتكس كوانتوم (GQX) - تعزيز الجاهزية الكمومية

في إطار فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، كشفت شركة آي بي إم (IBM) عن نظام "كوانتوم 2"، الذي يُمثل نقلة محورية نحو تطوير أنظمة حوسبة كمومية واسعة النطاق مقاومة للأخطاء وقادرة على معالجة أعقد تحديات الحوسبة الحديثة.

وقال شكري عيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة آي بي إم في الخليج والمشرق العربي وباكستان: "يُعدّ معرض جيتكس جلوبال منصة عالمية رائدة، والأهم من ذلك، أنه منصة للعمل والتعاون. فهو يجمع بين المنظومات الرئيسة التي تضم صانعي السياسات وقادة الأعمال والمبتكرين الذين يدفعون عجلة الذكاء الاصطناعي قدمًا."

كما يستعرض البروفيسور مارك طومسون، المؤسس المشارك لشركة PsiQuantum – وهي شركة ناشئة يبلغ رأسمالها 6 مليارات دولار – رؤيته حول الطريق نحو تحقيق السيادة الكمومية، في حين تشارك شركة IONQ، أول شركة عالمية متخصصة في الحوسبة الكمومية تُدرج أسهمها في بورصة نيويورك، ضمن أبرز العارضين في هذا الحدث.

"AI Semicon" الرقاقات الداعمة للذكاء الاصطناعي المستقل

تستعرض شركة AMD، الرائدة عالمياً في مجال المعالجات عالية الأداء، أحدث ابتكاراتها من وحدات معالجة الرسومات Instinct™ ووحدات المعالجة المركزية EPYC™، المصممة للتعامل مع أكثر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تطلبًا، مع تمكين عمليات نشر مراكز البيانات الموفّرة للطاقة.

كما يتناول جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة Tenstorrent ، المتخصصة في تصنيع رقاقات الذكاء الاصطناعي، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي، والمدرجة ضمن قائمة "فوربس" لأفضل 50 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي – هذا الموضوع في محاضرة بعنوان "التحكم في مستقبل الذكاء الاصطناعي المستقل" في ظلّ التحول المتسارع لأشباه الموصلات إلى رافعة جيوسياسية تعيد تشكيل موازين القوى في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد العالمي.

الشركات الناشئة واليونيكورن تتصدر مجال الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي

يستقطب معرض إكسباند نورث ستار 2025 أكثر من 40 شركة يونيكورن، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للشركات الناشئة والتقنيات المتقدمة. ومن بين أبرز المشاركين، شركة "سيريبراس" التي تستعرض أكبر حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم بالشراكة مع مجموعة G42، فيما تكشف شركة "فلويدستاك" عن أول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي منزوع الكربون في العالم بقدرة 1 جيجاوات. كما تقدم شركة "إكسبانسيو" خمسة نماذج أولية لعدسات لاصقة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمثل نقلة نوعية في مجالات الواقع المعزز، والرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية.

