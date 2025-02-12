دبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية رسميًا النسخة الثامنة من "هاكاثون الإمارات" تحت شعار "تحديات اليوم، حلول الغد". تتماشى هذه النسخة مع "عام المجتمع"، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يؤكد على التعاون والمسؤولية المشتركة لبناء مجتمع أقوى وأكثر شمولية.

من خلال هذا الهاكاثون، يُدعى المبتكرون من جميع القطاعات في أنحاء الدولة لتطوير حلول تكنولوجية تعالج التحديات الوطنية وتساهم في بناء مستقبل رقمي مستدام. كما يدعم الهاكاثون الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، ومئوية الإمارات 2071، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وذلك عبر تمكين المشاركين من ابتكار حلول مؤثرة تعكس قيم التعاون والتطور.

تركز هذه الدورة من هاكاثون الإمارات أربعة محاور رئيسية تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. فالمحور الأول يركز على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة، بينما يتطرق المحور الثاني للأمن السيبراني من خلال تعزيز إطارات الأمن السيبراني وحماية البيانات وإرساء الثقة الرقمية. وفي إطار السعي نحو الاستدامة، يركز المحور الثالث على دمج التقنيات الصديقة للبيئة في جهود التحول الرقمي للحد من الآثار السلبية على البيئة. استكمالاً لهذه المحاور، يسعى المحور الرابع” تصفير البيروقراطية الحكومية“ إلى تبسيط الخدمات العامة، وإزالة أوجه القصور، وإنشاء حكومة أكثر مرونة واستجابة.

أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على أهمية هاكاثون الإمارات في تشكيل مستقبل الدولة الرقمي، قائلاً:"يمثل هاكاثون الإمارات منصة رائدة لتحفيز الإبداع والابتكار، حيث يجمع العقول المبدعة من مختلف التخصصات للعمل معًا على تطوير حلول تقنية مبتكرة تساهم في تعزيز التحول الرقمي، وتمكين المجتمع وذلك تتماشياَ مع شعار عام المجتمع، الذي يجسد قيم التعاون والمسؤولية المشتركة في بناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة.

وأضاف سعادته: "إننا نؤمن بأن الابتكار الجماعي هو المفتاح لمواجهة تحديات المستقبل، وبمشاركة المجتمع، يمكننا بناء مستقبل رقمي أكثر استدامة وازدهارًا. ومن هذا المنطلق، تلتزم الهيئة بدعم المنصات الرقمية الحكومية التي تعزز التواصل بين أفراد المجتمع وتوفر خدمات ذكية للأسر، التي تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يعزز الراحة والتكامل الاجتماعي. كما نواصل دعم التعليم الرقمي عبر بنية تحتية تقنية متقدمة تتيح فرص التعلم عن بعد والتواصل الفعال بين الطلاب والمعلمين، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا."

سيقام هاكاثون الإمارات 2025 على مدار ثلاثة أشهر، تبدأ في شهر فبراير وتختتم في شهر أبريل. ستنطلق رحلة الهاكاثون بداية من إمارة أبوظبي بكليات التقنية العليا-أبوظبي من 10 إلى 12 فبراير، تليها هاكاثون لإمارتي الشارقة وعجمان من 12 إلى 14 فبراير والذي سيعقد في كليات التقنية العليا-الشارقة، وأم القيوين ورأس الخيمة من 17 إلى 19 فبراير بجامعة أم القيوين، والفجيرة من 19 إلى 21 فبراير في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الفجيرة، على أن يعقد هاكاثون دبي بكليات التقنية العليا-دبي من 24 حتى 26 فبراير. وسيعمل المشاركون في فرق لتطوير حلول مبتكرة، مستفيدين من البيانات المفتوحة والتقنيات الناشئة.

ستتاح الفرصة للمشاركين لاستكشاف مجموعة من التقنيات الناشئة المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة الذكية، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، وتقنيات الأمن السيبراني، وتحليلات البيانات الضخمة. يقدم هاكاثون الإمارات أربعة مسارات مشاركة مصممة لتلبية احتياجات مختلف الفئات في مجتمع الابتكار وريادة الأعمال. حيث صُمم مسار الجيل الناشئ لطلاب المدارس الحريصين على إظهار قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم في حل المشكلات والتفكير النقدي. يشجع مسار الجيل الرائد طلاب الجامعات لتطبيق معارفهم واكتساب الخبرة العملية على تطوير حلول إبداعية للتحديات المطروحة بالهاكاثون. كما يوفر مسار رواد الأعمال للشركات الناشئة والخبراء منصة لمواجهة التحديات الملحّة. أما مسار المبدعين الحكوميين، فهو مخصص للموظفين الحكوميين الذين يهدفون إلى تطوير حلول تتماشى مع الأهداف الوطنية ودفع عجلة التحول في القطاع العام.

يجمع هذا الحدث، خبراء ومرشدين وقادة في القطاع لتوجيه المشاركين خلال عملية الابتكار. بالإضافة إلى المهارات التقنية، وسيتعرف المشاركون على كفاءات ريادة الأعمال والحوكمة الرقمية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعاون بين الجهات الحكومية، وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي.

منذ انطلاقه، تطور هاكاثون الإمارات ليصبح الحدث الأول للابتكار في الدولة، حيث استقطب 13,347 مشاركاً وأنتج 430 مشروعاً مبتكراً على مدار النسخ السبع الماضية. وقد شارك في المسابقة 453 مرشداً و202 محكماً و868 متطوعاً، مع 236 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعتبر مشاركة كل جهة على مدار العام بمثابة شراكة فردية.

نبذه عن الهيئة :

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم الابتكار، وتحفّز الاستثمار، وتضمن تقديم خدمات اتصالات متقدمة ومستدامة. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين قطاع الاتصالات، وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

كما تسعى إلى رفع جودة الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، عبر وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الابتكار، وترسّخ جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة.وتشمل مهام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن التنافسية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين المشغلين. كما تتولى قيادة استراتيجية الحكومة الرقمية، وإدارة الطيف الترددي، وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الذكية.

تتبنى الهيئة رؤية طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة مئوية الإمارات 2071.

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