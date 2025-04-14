أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن مشاركة "روح السعودية" كراعي بلاتيني لمنتدى العمرة والزيارة 2025، والذي تنطلق نسخته الثانية بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، خلال الفترة من 14 وحتى 16 من شهر إبريل الجاري، وذلك تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق جناحها بالمعرض المصاحب للمنتدى، تحت شعار "روح مكة والمدينة"، والتي تستهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على الوجهات والمواقع والمعالم المرتبطة بالعمرة والزيارة، إضافة لإبراز الجهود والتطور الملموس في مجال خدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار منظومة متكاملة تعكس التعاون والتكامل بين عدد من الجهات والهيئات الحكومية؛ في توافق وتناغم مع تطلعات الرؤية السعودية 2030.

ويعكس تصميم جناح "روح مكة والمدينة" قيم الضيافة والترحيب، والثراء الروحي والثقافي الذي تقدمه المملكة للزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يضم الجناح منطقة مخصصة لاجتماعات الشركاء، إضافة للأقسام المخصصة لنخبة من شركاء الهيئة السعودية للسياحة الاستراتيجيين، وهم: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومنتجع ريكسوس مرجانة، وشركة المطار العربي (سعودي تريب)، وسعودي سلك رود، ودليل العلا، وشركة المسافر (اكتشف السعودية).

وتجدر الإشارة إلى أهمية منتدى العمرة والزيارة كواحدة من أهم المنصات المتخصصة، التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين والمهتمين من مختلف القطاعات ذات الصلة، كما يضم المعرض المصاحب أكثر من 100 جناح من ضمنها المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها، فيما يزيد عدد المتحدثين عن 100متحدث محلي ودولي، إضافة إلى 50 ورشة عمل تفاعلية.

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