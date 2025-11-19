أبوظبي: يشارك بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، في فعاليات معرض "توظيف × زاهب 2025"، مؤكّداً التزامه بدعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ أثر مساهمته الإيجابية في المجتمع.

تُقام فعاليات المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2025، ويُعدّ هذا الحدث منصّة رائدة لتطوير المهارات المهنية وتمكين الشباب الإماراتيين، إذ يتيح لهم التواصل مع نخبة من المؤسسات والجهات الرائدة، لاستكشاف فرص العمل، واكتساب خبرات ومعارف جديدة، تعزّز منو مسيرتهم على الصعيدين المهني والشخصي.

ويُقام المعرض، الذي يستمر لثلاثة أيام، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ويجمع تحت سقفه جهات التوظيف، والمؤسسات التعليمية، والكفاءات الوطنية، ضمن بيئة محفّزة على الابتكار والتعاون. ويُعدّ المعرض منصة رئيسة لتمكين الكفاءات في دولة الإمارات، إذ يتيح تواصلاً مباشراً بين الباحثين عن عمل، وأصحاب العمل، وقادة الرأي، للمساهمة في رسم ملامح مستقبل سوق العمل، وصقل المهارات المهنية في المنطقة.

ويقدّم بنك أبوظبي الأول هذا العام، تجربة متميزة تحت شعار "تمكين جميع جوانب الحياة"، من خلال جناح تفاعلي مصمم ليضمّ 6 مناطق مترابطة، تُجسّد رؤية البنك في دعم الأفراد في مختلف مسارات حياتهم، سواء في تطويرهم المهني، أو تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية، أو ترسيخ مبادئ روح الفريق، أو الحفاظ على الهوية الثقافية، أو دعم ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية، إذ يُتاح للزوار خوض تجربة تفاعلية شاملة، تتضمن خريطة رقمية للرحلة، إلى جانب استكشاف فرص تطوير المهارات، وبناء الروابط المجتمعية.

ويحتفي جناح البنك بالتراث الإماراتي والإبداع المحلي عبر عروض حيّة لفن الخط العربي، يقدّمها الفنان الإماراتي إسماعيل الحوسني، الذي سيخصّ الزوار بعلامات مرجعية للكتب (Bookmarker)، وميدالية لمرآة السيارة، مكتوب عليها بخطّ يده. كما تُقدّم الحرفية شقحة مبارك المنصوري عرضاً مباشراً لفن "التّلي" الإماراتي التقليدي في صناعة الأساور. ويسلّط الجناح الضوء على مجموعة من العلامات التجارية الإماراتية الصاعدة مثل "شين تي" (Sheen Tea)، و"برايدل بين" (Bridle Bean)، و"بيرل.بي" (Pearl.byh)، و"أساور التلي"، تأكيداً على دعم البنك المستمر لرواد الأعمال وأصحاب المواهب في الدولة.

وسيتمكن الزوار من التعرف على أهمّ برامج التوطين والتطوير المهني لدى البنك، وتشمل:

برنامج "بداية" الذي يستهدف طلبة الجامعات الإماراتيين، في العامين الدراسيين الثالث والرابع، ممن يبلغ معدلهم التراكمي 3.0 وما فوق، ويهدف إلى تعريفهم مبكراً ببيئة العمل المصرفي، وإعدادهم لمستقبلهم المهني.

برنامج "إثراء" لتوظيف الخريجين الجدد المتميزين، الحاصلين على معدل تراكمي يبلغ 3.0 أو أعلى، حيث يَمنح البرنامج المرشحين الناجحين، تجربة تطوير متكاملة في البنك، تمتد من 3 إلى 8 أشهر، تجمع بين التدريب العملي والشهادات المهنية التي تهيئهم لمسار مهني ونموّ وظيفي مستدام.

برنامج المتدربين الإداريين: الذي يهدف إلى تسريع إعداد الكفاءات الإماراتية، لتولي مناصب قيادية في الإدارة الوسطى، مثل نائب رئيس أو مدير مساعد، عبر برنامج تدريبي يمتد من 18 إلى 24 شهراً، يجمع بين الخبرات العملية والتدريب المتخصص والشهادات الاحترافية.

وسيسلّط البنك الضوء، من خلال القسم المخصص للتأثير المجتمعي، على التزامه طويل الأمد، بمبادرات المسؤولية الاجتماعية، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما سيستضيف مجلساً خاصاً لكبار الشخصيات، يجمع مسؤولين حكوميين وشركاء من القطاعين العام والخاص، وعدداً من الشباب الإماراتيين، لبحث مستقبل سوق العمل، والمهارات المطلوبة في اقتصاد المستقبل.

وتعليقاً على ذلك، قالت نورة الرياسي، رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر في بنك أبوظبي الأول بدعم طموحات أبناء الإمارات في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، منذ تخرّجهم وحتى توليهم مناصب قيادية. ويشكل معرض "توظيف × زاهب" فرصة للتواصل مع الجيل الجديد، والذي نلتزم من خلاله بتمكين المواهب الوطنية، والاستثمار فيها، وإعداد جيل صاعد لديه المهارات اللازمة لبناء المستقبل ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة. نحن نؤمن بأن شباب الإمارات هم المحرك الرئيسي لمسيرة التطور والنمو التي تقود الدولة نحو آفاق واعدة".

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم، ليكون بذلك البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.38 تريليون درهم (376 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

