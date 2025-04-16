أبرز ملامح نسخة 2025 من صالون الإنتاج المشترك: جلسة تواصل حصرية لـ 30 من كبار التنفيذيين وعروضٌ للمشاريع المبتكرة

دبي: يعود "صالون الإنتاج المشترك" إلى واجهة الفعاليات العالمية الكبرى خلال معرض "كابسات 2025" وذلك للسنة الرابعة على التوالي، مرسخاً مكانته كمنصةٍ رائدة في مجال التواصل المهني وتوسيع الأعمال ضمن قطاع صناعة المحتوى. ويشهد الحدث إقبالاً لافتاً بنسبة إعادة مشاركة وصلت إلى 90 بالمئة، تجسيداً لدوره المحوري في بناء شراكات استراتيجية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق، وتمهيد الطريق أمام مساراتٍ واعدة للتعاون.

ويُنظَّم هذا الحدث بالتعاون مع “إتش كونسلت" (HCONSULT)، الشركة الرائدة في استشارات وأسواق المحتوى الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متيحاً منصةً مثالية لإرساء مفاهيم جديدة للإبداع وتطوير الأعمال المبتكرة والمضي بها نحو آفاقٍ أرحب، وتمكين الشراكات لدفع عجلة النمو على المستويين الإقليمي والدولي. ويتصدر فعاليات الصالون هذا العام "جدار مشاهير الإنتاج المشترك"، وهي فعاليةٌ تُسلِّط الضوء على أبرز الشراكات المؤثرة في رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى. ويضم الصالون جلسة حصرية بعنوان "CEO Networking Power Hour"، تجمع 30 من الشخصيات الرائدة في لقاءٍ حافل بالنقاشات الاستراتيجية، والتواصل المهني وتطوير الشراكات.

ويتيح صالون الإنتاج المشترك لزواره فرصة استشراف مستقبل المحتوى من خلال عرض حصري لأحدث الاتجاهات وأبرز المشاريع المرتقبة على هذا الصعيد. ويوفر الصالون أيضاً أداةً متطورة لتعزيز كفاءة التواصل واللقاءات المهنية، وهي تقنية متقدمة تتيح للحاضرين إمكانية التواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة، بالإضافة إلى الشركاء المحتملين والمستثمرين بما يتواءم مع اهتماماتهم.

وقالت هبة كُريِّم، مؤسِّسَة صالون الإنتاج المشترك: "يسرنا إطلاق مجموعة من الفعاليات والخصائص المميزة في نسخة هذا العام من صالون الإنتاج المشترك، حيث نؤمن بأنَّ المشاريع الإنتاجية المشتركة الناجحة تتجاوز حدود التمويل لتشكل جسوراً ثقافية وبواباتٍ نحو أسواق جديدة، وإبداعاتٍ مرئية بصبغةٍ عالمية. وتزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة، كما توفر فرصاً استثنائية للشراكات الدولية وتعزيز النمو. وقد لعب حضورنا الفاعل في معرض كابسات دوراً محورياً في دفع هذه الرؤية قدماً منذ الانطلاقة الأولى للحدث."

ويقام صالون الإنتاج المشترك ضمن مركز اجتماعات ديناميكي بتصميمٍ مبتكر، متيحاً منصةً حصريةً، تجمع أبرز دور الإنتاج في المنطقة ومنصات البث الرقمي وشبكات التَلفَزَة وأقطاب الاستثمار في المحتوى وممثلي العلامات التجارية. ويمثل الصالون وجهةً رئيسية لاستكشاف فرص الإنتاج والاستثمار المشترك، مستهدفاً تطوير محتوى تلفزيوني وسينمائي يحظى باهتمام ورواج عالمي.

ويَبرُز معرض كابسات 2025 كأحد أهم التجمعات المهنية في صناعة المحتوى والبث والأقمار الصناعية والإعلام والترفيه، حيث يستقطب قادة الصناعة والمختصين من أكثر من 120 دولة، ويطرح رؤى استشرافية للقطاع، معززاً مسارات تبادل الخبرات وآفاق بناء الشراكات المهنية. وإلى جانب فعاليات الصالون، سيتسنى للزوار حضور مؤتمر "كونجرس المحتوى" واستكشاف أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية ومعدات الإنتاج المتطورة، والتواصل مع أبرز مزودي الخدمات في القطاع، تجسيداً للمكانة الرائدة لمعرض كابسات في صدارة الوجهات المتكاملة لصناعة الإعلام والمحتوى.

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