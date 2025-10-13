الدوحة: تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسط حضور رسمي واستثماري واسع، إيذانًا بانطلاق ثلاثة أيام من الفعاليات التي تسلط الضوء على مستقبل القطاع العقاري في دولة قطر والمنطقة.

ويُعد المعرض في نسخته الثالثة عشرة، منصة رائدة تجمع تحت سقفها نخبة من المستثمرين والمطورين وصنّاع القرار، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الزوار، وسجل قفزة بنسبة 41 بالمئة في مبيعات العقارات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري القطري.

ويواكب المعرض انعقاد النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، بتنظيم من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، تحت شعار "رسم مستقبل القطاع العقاري"، حيث ناقش المشاركون السياسات التنظيمية، والابتكار التكنولوجي، ومسارات الاستثمار الجديدة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية خلال جلسة "خارطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030" ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع العقاري في سبتمبر 2024 مثّل خطوة مفصلية نحو بناء بيئة استثمارية مستدامة، مشيراً إلى اعتماد إطار تنظيمي جديد، وترخيص 19 مطور عقاري، واستحداث برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية. وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة قياسية بنسبة 41 بالمئة في مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ويؤكد متانة السوق القطري.

كما شهد المنتدى مشاركة سعادة المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، الذي أكد أن منطقة الخليج تشهد تحولاً نوعياً في تطوير المدن والمجتمعات، مشدداً على أن القطاع العقاري لم يعد يقتصر على بناء المساكن، بل أصبح يرتكز على إنشاء مدن ذكية ومتكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة.

وتناول المنتدى على مدار اليوم عدداً من المحاور، من بينها البنية التحتية الذكية والتقدم التكنولوجي في قطاع البناء، إلى جانب جلسة "دروس من إنشاء وجهة فاخرة"، التي سلطت الضوء على جهود قطر في جذب رؤوس الأموال العالمية وتقديم نماذج تنمية فاخرة ومستدامة.

وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر حسن فرج الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استيت: "تحت القيادة الطموحة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بنينا مدينة تعكس تراثنا وهويتنا. إعداد المدينة لا يقتصر على بناء الطرق، بل يشبه النسيج. ومنذ عام 2022، شهد قطاع السياحة نمواً كبيراً، حيث زار البلاد هذا العام فقط ما بين 1.4 و1.5 مليون سائح، مما يعزز دور العقار في نمو الدولة".

وشهد اليوم الأول جلسات حوارية تناولت مستقبل البناء، والبنية التحتية الذكية، والتقدم التكنولوجي، إلى جانب جلسة "دروس من إنشاء وجهات الرفاهية"، التي سلطت الضوء على جهود قطر في جذب رؤوس الأموال العالمية وتقديم نماذج تنموية فاخرة ومستدامة.

واختتم اليوم الأول بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر ديار والشركة الوطنية للإسكان السعودية "NHC"، في خطوة تعزز التعاون العقاري الخليجي، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك.

ومع انطلاق اليوم الثاني من المعرض، تتواصل الفعاليات والجلسات الحوارية، وسط توقعات بعقد المزيد من الصفقات، واستكشاف فرص جديدة في القطاع العقاري، ضمن أجندة تجمع بين الرؤية والابتكار والاستثمار.

وقال معالي المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية: "عندما ننظر إلى شركة الديار القطرية، نرى شركة بنت مشاريع رائعة حول العالم، واليوم نفخر بالاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم تمهد الطريق لوجودهم في المملكة العربية السعودية."

-انتهى-

