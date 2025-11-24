اختتمت هيئة دبي للطيران المدني، بصفتها إحدى الجهات المنظِّمة، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، الذي استضافه مطار دبي وورلد سنترال خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر، وسط مشاركة دولية واسعة جسّدت مكانة دبي كمركز عالمي للطيران والابتكار. وجاءت دورة هذا العام تحت شعار "المستقبل يبدأ من هنا"، لتسجّل محطة جديدة في مسار النمو المتسارع لقطاعي الطيران والفضاء.

وأثمرت مشاركة الهيئة عن مجموعة من المبادرات والإنجازات النوعية، من أبرزها توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع شرطة دبي وجمارك دبي، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود لضمان أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في أجواء الإمارة. وتشمل مجالات التعاون تطوير آليات تنسيق العمليات، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة تدعم استدامة القطاع وتواكب رؤية دبي في بناء منظومة طيران ذكية ومتكاملة.

وصرّح سعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني قائلاً: "يعكس النجاح الكبير لمعرض دبي للطيران 2025 التزام الهيئة بدعم الابتكار وتعزيز استدامة قطاع الطيران. فقد وفّر المعرض منصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التطوّر. وتمثل مذكرات التفاهم التي وُقّعت خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكاراً، وإسهاماً في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران المدني، انطلاقاً من حرصنا على رفع مستويات الكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير الأمن والسلامة في المجال الجوي لدولة الإمارات."

وتوجّهت الهيئة بخالص الشكر والتقدير لجميع الشركاء والجهات المشاركة على دورهم الفاعل في إنجاح الحدث، الذي أكد مجدداً ريادة دبي كمحور عالمي للطيران ودورها في تشكيل مستقبل صناعة النقل الجوي.

