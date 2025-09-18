الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت قمة أوبكس فيرست السعودية 2025 الأولى أعمالها في الرياض بنجاح باهر، حيث جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والمبتكرين العالميين لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التحوّل في المملكة. ومع تسارع الجهود لتحقيق الطموحات الوطنية، شكّل هذا الحدث أول منصة وطنية مخصّصة للتميّز التشغيلي، واضعاً الأسس لمستقبل قائم على الكفاءة والاستدامة والابتكار.

انطلقت القمة بالنشيد الوطني السعودي وكلمات ترحيبية، قبل أن يتعرّف الحضور على كلمة رئيسية ثرية حول الأتمتة الصناعية ودور التقنيات المتقدمة في تعزيز الكفاءة عبر القطاعات الحيوية.

وقال سعادة المهندس عبدالرزاق العوجان، مستشار وزارة المالية: “إن التميّز التشغيلي ليس ممارسة إدارية عابرة، بل هو فلسفة منظّمة وثقافة مؤسسية راسخة تقوم على الانضباط والإتقان والتميّز في التنفيذ. يهدف إلى تعظيم الكفاءة وتعزيز الفاعلية وخلق القيمة على جميع المستويات. وهو رحلة مستمرة من التحسين والابتكار تضع تجربة العميل وجودة الخدمة في صميم عملية اتخاذ القرار، وتلهم الفرق لتبني الإبداع وتحمل المسؤولية والمرونة في مواجهة التحديات والفرص على حد سواء. تمثل قمة أوبكس فيرست السعودية 2025 منصة مخصّصة لمناقشة الاتجاهات والتحديات الحالية وتوحيد القادة ورواد التحسين المستمر.”

منذ البداية، أكدت النقاشات على أهمية التميّز التشغيلي كعامل رئيسي لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وخلال الجلسات، تطرّق المتحدثون إلى القرارات المبنية على البيانات، والتحوّل الرقمي، ودمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات الأساسية.

كما شهد الحدث إعلان شركة كفاء، الرائدة في مجال الاستشارات بالتميّز التشغيلي في السعودية، عن شراكة استراتيجية مع شركة TeamAssurance الأسترالية لإطلاق منصة OELeap، الجيل الجديد من الحلول الرقمية المصممة لتحويل أداء المصانع في المملكة.

وقال المهندس ماجد الملّيق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة كفاء: “إن هذه الشراكة مع TeamAssurance تجمع بين أفضل الممارسات العالمية والخبرة المحلية لتمكين المصانع السعودية من أدوات تعزز الكفاءة والقدرة التنافسية والتميّز المستدام.”

من جانبها، أكدت ياسمين بن مبكي، المدير العام للخصخصة ومكتب إدارة المشاريع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “لقد شكّلت قمة أوبكس فيرست السعودية 2025 منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات حول التميّز التشغيلي. سررت بالمشاركة في جلسة النقاش حول كيفية تمكين المؤسسات لموظفيها ودمج الابتكار في استراتيجياتها لدعم استمرارية التحوّل. إن مثل هذه القمم ضرورية لتعزيز التعلّم الجماعي وتسريع التقدّم نحو تحقيق رؤية 2030.”

كما ألقت القمة الضوء على ورشة عمل لجامعة الملك سعود حول تحسين العمليات الإدارية، إلى جانب تكريم الفائزين بجوائز التميّز التشغيلي. كما ناقشت موضوعات الاستدامة، مستعرضة كيفية دمج المشاريع الضخمة في المملكة للابتكار الأخضر بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء وأهداف الحياد الصفري لعام 2060.

وشارك متحدثون بارزون من جهات رائدة مثل وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سبكيم، الهيئة العامة للطرق، إكسبرو، البحر الأحمر الدولية، ومعادن، إلى جانب العديد من الجهات والوزارات المرموقة، حيث قدّموا رؤى حول كيفية تطبيق مبادئ التميّز التشغيلي في تطوير القوى العاملة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وضمان المرونة طويلة المدى في ظل الاقتصاد العالمي المتغيّر.

وإلى جانب الجلسات الاستراتيجية، أتاح المؤتمر للوفود جولة حصرية في المعرض وفرصاً للتواصل وبناء الشراكات التي تسهم في تسريع التحوّل وفتح آفاق جديدة للنمو.

وبصفته الراعي الذهبي للقمة، أعربت Cyborg Automation Hub عن فخرها بدعم المؤسسات في تعزيز تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة على نطاق واسع وتكنولوجيا العمليات الذكية لتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة. وبالتعاون مع شركائها في المنظومة، تمكّن الشركة الصناعات السعودية من اعتماد أتمتة شفافة، مستدامة ومرنة.

واختتمت قمة أوبكس فيرست السعودية 2025 فعالياتها بحفل جوائز لتكريم قادة التميّز التشغيلي في المملكة، أعقبه تأكيد قوي على أن التميّز التشغيلي ليس مجرد إطار إداري، بل هو أولوية وطنية لتحقيق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والتنمية المستدامة.