تستعد شركة "طيبة للاستثمار" للمشاركة في قمة مستقبل الضيافة 2025 بصفتها راعيًا مؤسسًا، في خطوة تعكس التزامها الاستراتيجي بدعم التحول النوعي الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية.

وتُعد القمة، التي سُتعقد في دورتها هذا العام تحت شعار "حيث تَصنَع الرؤية الفرص" خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2025 في فندق "ماندارين أورينتال الفيصلية" بالرياض، منصةً عالميةً رفيعةً تجمع كبار القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف ملامح وتوجهات مستقبل الضيافة، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الاستثمار والتجارب السياحية المستدامة في المملكة وخارجها.

وقال سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة الاستثمار"، "يأتي انعقاد قمة مستقبل الضيافة هذا العام في ظل حراك متنام ونهضة واعدة يشهدها قطاع السياحة والضيافة السعودي الذي يمر بتحولات جوهرية تجعل منه ركيزةً استراتيجيةً للنمو الوطني والتواصل العالمي البنّاء".

كما تسلط الشركة الضوء على مشاريعها المستقبلية، ومن أبرزها مشروع فندق "ريكسوس أبحر" في جدة، الذي يُعد أول منتجع من نوعه في المملكة، إلى جانب قرب افتتاح فندق "مكارم برج المدينة"، وفندق "كراون بلازا التخصصي" بالرياض، في إطار توسعها الاستراتيجي نحو وجهات جديدة داخل المملكة، إلى جانب استعراض تجربة تدشين الهوية الجديدة لسلسلة فنادق "مكارم" مؤخراً.

وتُعزز مشاركة طيبة في القمة مكانتها الريادية كممكن استراتيجي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الضيافة، من خلال دعمها لتوطين الوظائف وتمكين المرأة، حيث تسعى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. كما تلتزم الشركة بتطوير المواهب الوطنية وتوفير بيئة عمل شاملة تُحفز الابتكار وتُعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح العتيبي أن "قطاع الضيافة العالمي يشهد تحولاً جذرياً، تعززه توجهات متنامية نحو السفر التجريبي، والتخصيص الفائق من خلال تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي، والتجربة الروحانية، والضيافة الخضراء"، مؤكداً أن "قطاع الضيافة السعودي يواكب التطورات الجارية، ويرسّخ مكانة المملكة على خارطة الضيافة العالمية من خلال الانفتاح وتطوير الأنظمة المحفزة للقطاع والابتكار مع إبراز القيم الأصيلة للهوية والثقافة السعودية".

وتمثل القمة فرصةً استثنائيةً لشركة "طيبة" لاستعراض رؤيتها الطموحة ومبادراتها في قطاع الضيافة، والتفاعل مع أبرز القادة العالميين، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، وترسيخ حضورها ضمن خارطة السياحة الدولية.

وسوف تُسلط القمة في دورتها هذا العام الضوء على عدد من المحاور الاستراتيجية المهمة التي تشمل: تطوير الوجهات السياحية، الاستثمار والتمويل العقاري، السياحة الدينية، الابتكار والتقنية، التعليم والمهارات المستقبلية، الضيافة الفاخرة وتجارب الطهي، إضافة إلى الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

يُشار إلى أن قمة مستقبل الضيافة 2025 تعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها كبار صُنّاع القرار في قطاع السياحة والضيافة، بما يشمل ممثلين عن الحكومات ووزارات السياحة، وأكبر العلامات التجارية الفندقية، ومالكي الفنادق والمستثمرين، والمطورين، والمؤسسات المالية والاستشارية. لمزيد من المعلومات حول القمة وجدول أعمالها وقائمة المتحدثين، يُرجى زيارة الموقع الرسمي:

https://www.futurehospitality.com/ar/sa

عن "طيبة للاستثمار":

تأسست شركة طيبة للاستثمار في العام 1988، كشركةٍ رائدة في قطاعات الضيافة والعقارات في المملكة العربية السعودية؛ وتتمتع الشركة بسمعة عريقة في قطاع الفنادق وإدارة الممتلكات والمرافق والتطوير العقاري وإدارة الأصول، ولديها محفظة متنوعة من المشاريع تضم أكثر من 39 منشأة، تشمل فنادق ومجمعات سكنية ومراكز تجارية، بإجمالي أكثر من 7,700 مفتاح وأكثر من 8 عقارات إضافية قيد التطوير. وفي العام 2024، حققت الشركة إحدى أهم توسعاتها الاستراتيجية، بعد إتمام عملية الاستحواذ على شركة دور للضيافة، كبرى شركات الضيافة والتطوير وإدارة العقارات في المملكة العربية السعودية. وهو ما أسهم في ترسيخ حضور علامة طيبة للاستثمار في معظم مناطق المملكة، وبخاصة في المدن المقدسة.

تلتزم طيبة للاستثمار بتقديم خيارات استثنائية للضيافة والإقامة عبر مجموعتها من العلامات التجارية السعودية المتخصصة في هذا المجال. ويشمل ذلك فنادق مكارم، نور من مكارم، ومجتمعات دور. كما أنَّ شراكتها مع كبرى شركات الفنادق في العالم مثل ماريوت الدولية و فنادق ومنتجعات IHGوهيلتون العالمية، وفنادق أكور تعزز قدرتها على تقديم وتطوير مجموعةٍ واسعة من خدمات الضيافة والإقامة المتميزة التي تناسب كل فئات الضيوف.

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