أعلنت بوبا للرعاية المتكاملة، الذراع الصحي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، مشاركتها راعياً بلاتينياً في ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت رعاية وزارة الصحة، وبحضور معالي الوزير فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ونخبة من أبرز القيادات والخبراء وصُنّاع القرار في قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الريادة الوطنية التي تتبناها بوبا العربية في بناء نموذج الرعاية المتكاملة الذي يجمع بين تقديم الخدمات الصحية في إطار رقمي موحّد، يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة لتطوير القطاع الصحي.

وسيكون لبوبا للرعاية المتكاملة حضور فعّال في عدد من القمم والجلسات الحوارية التي تسلّط الضوء على التحول الرقمي في الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير النماذج التنبؤية والاستباقية للعلاج، إلى جانب مستقبل الرعاية القائمة على القيمة كأحد الاتجاهات الحديثة في منظومات الرعاية الصحية المتقدمة والخدمات الطبية المتكاملة.

كما ستستعرض الشركة خلال الملتقى أبرز مرتكزات وخدمات بوبا للرعاية المتكاملة الذي يعيد تعريف تجربة المريض من خلال دمج التكنولوجيا الطبية المتقدمة، بدءاً من العيادات الرقمية وعيادات الشركات، مروراً بخدمات الرعاية المنزلية والميدانية، وصولاً إلى العيادة الكبرى في الرياض الفريدة من نوعها التي تتيح للمرضى زيارة منشأة رعاية متكاملة على أرض الواقع، في خطوة نوعية تعزز منظومة الرعاية المتكاملة في المملكة.

وأكد الدكتور عبدالله الخفاجي، المدير التنفيذي للقطاع الطبي في بوبا للرعاية المتكاملة، أن رعايتنا لملتقى الصحة العالمي تأتي امتداداً لالتزامنا بدعم التحول الصحي والرقمي في المملكة، قائلاً:

" في بوبا للرعاية المتكاملة، نعمل على بناء منظومة صحية متكاملة تُقرّب الرعاية من الناس وتجعلها أكثر إنسانية وكفاءة. رؤيتنا تتجاوز تقديم الخدمة إلى تمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة واطمئنانًا ضمن بيئة رقمية مترابطة ومستدامة.»

وتجسّد هذه المشاركة رؤية بوبا للرعاية المتكاملة في إعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة، عبر تمكين التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانتها كأحد الرواد الإقليميين في الابتكار الصحي، والداعمين لمسيرة التنمية الصحية المتكاملة تحت مظلة رؤية 2030.

نبذة عن شركة بوبا للرعاية المتكاملة:

تُعد بوبا للرعاية المتكاملة الذراع الصحي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وتمثّل نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية المتكاملة التي تجمع رحلة المريض في الخدمات الطبية ضمن إطار رقمي موحّد يهدف إلى جعل الرعاية أكثر سهولة واتصالًا. وتركّز الشركة على تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل العيادات الرقمية المتاحة على مدار الساعة، والرعاية المنزلية، والعيادات الميدانية في مواقع العمل، والعيادات الكبرى المقرّر افتتاحها في الرياض خلال عام 2025، بما يعكس تطور نموذجها الرقمي الشامل. وحصلت بوبا للرعاية المتكاملة على تراخيص كاملة لتقديم خدمات الطب الاتصالي والرعاية المنزلية في عام 2024، مما مكّنها من تحقيق تكامل عمودي شامل يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن سرعة الوصول إلى الخدمات الطبية. كما تعتمد على أحدث التقنيات مثل المتابعة عن بُعد للمرضى وإدارة الأدوية الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في المتابعة الطبية، لتقديم رعاية استباقية ومتصلة بلا انقطاع.

يستفيد من خدمات بوبا للرعاية المتكاملة أكثر من 1.2 مليون عضو، وتُجري أكثر من 400 استشارة يوميًا عبر عيادتها الرقمية، وتغطي احتياجات الشركات من خلال عيادات ميدانية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وتتوافق رسالة بوبا للرعاية المتكاملة مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الصحي، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الوقاية، وتبنّي نموذج رعاية متكامل يقوم على الخدمات الصحية الذكية والمتصلة التي تجمع بين الإنسان والتقنية في بيئة رقمية موحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات