مسقط، سلطنة عمان - أعلنت الرابطة العالمية للغاز المسال (WLGA) اليوم عن تفاصيل قمة ومعرض الشرق الأوسط للغاز البترولي المسال 2025، والمقرر عقدهما خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط.

من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 2000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب معرض دولي يضم أكثر من 80 شركة رائدة.

يُقام الحدث تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، وبدعم من الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال)، وبرعاية عدد من الجهات الكبرى في القطاع، من بينها شركة الغاز الوطنية وشركة Bharat Tanks Vessels LLP وشركة Ragasco.

أكبر قمة ومعرض للغاز البترولي المسال في الشرق الأوسط تجمع القادة العالميين والمعنيين بالقطاع في سلطنة عُمان

تمثل نسخة عام 2025 أكبر تجمع متخصص في الغاز البترولي المسال على مستوى الشرق الأوسط، حيث ستجمع بين مؤتمر دولي ومعرض عالمي المستوى يهدفان إلى استعراض أحدث التطورات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.

وستتناول القمة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها:

• توحيد سوق الغاز البترولي المسال في الشرق الأوسط

• النمو القائم على التكنولوجيا في صناعة الغاز البترولي المسال

• استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والابتكار والتجارة

• دور مجلس التعاون الخليجي كجهة عالمية رائدة لتعزيز استخدام الغاز البترولي المسال في تحقيق مستقبل طاقة أنظف وأكثر استدامة

وستشكل القمة منصة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، تتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الابتكارات والتوجهات والتحديات المستقبلية في قطاع الغاز البترولي المسال. كما ستستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، الذين سيستعرضون رؤى معمّقة حول آفاق تطور هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يعد الإطلاق الرسمي لمبادرة “المرأة في قطاع الغاز البترولي المسال" في سلطنة عُمان من أبرز محطات الحدث، والذي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. تمثل هذه المبادرة شبكة عالمية تضم أكثر من 4000 عضو من 15 دائرة وطنية، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات صناعة الغاز البترولي المسال. ويجسد هذا الحدث أهمية التزام القطاع بترسيخ مبادئ التنوع والمساواة وتمكين المرأة في مجالات الطاقة في سلطنة عُمان.

وفي تعليقه على هذا الحدث، صرّح جيمس روكال، المدير العام والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية للغاز المسال، قائلاً: "أضحت منطقة الشرق الأوسط مركزاً محورياً لقطاع الغاز البترولي المسال، إذ أسهمت زيادة الطلب، والقدرات التصديرية، وتدفّقات الاستثمارات في تحويلها إلى محرّك للابتكار والتجارة العالمية في هذا المجال. ومن خلال جمع القادة والمبتكرين وصنّاع القرار في مسقط، ستُبرز هذه القمة الدور المحوري للتكنولوجيا والتعاون والشمولية في دفع عجلة النمو المستدام لهذه الصناعة، ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضًا.”

نبذة عن الرابطة العالمية للغاز المسال

تُعد الرابطة العالمية للغاز المسال (WLGA) الجهة الرسمية الممثلة لقطاع الغاز البترولي المسال على مستوى العالم، إذ تضم في عضويتها أكثر من 300 شركة من أكثر من 125 دولة. تأسست الرابطة في عام 1987، وحصلت على الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام 1989. وتلتزم الرابطة بدعم الاستخدام الآمن والمستدام والمبتكر للغاز البترولي المسال عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في دعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

عن معرض الغاز البترولي المسال - الجهة المعتمدة لتنظيم قمة ومعرض الشرق الأوسط للغاز البترولي المسال 2025

يقع مقر معرض الغاز البترولي المسال في سنغافورة، وهو منصة معترف بها عالميًا لصناعة الغاز البترولي المسال في قطاع الشق السفلي. وبدعم من الرابطة العالمية للغاز المسال، ومركز الغاز المسال الياباني، والجمعيات الإقليمية حول العالم، نظم معرض الغاز البترولي المسال أكثر من 50 مؤتمرًا ومعرضًا في 20 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وفيتنام، وميانمار، وكمبوديا، والفلبين، ونيجيريا، والكاميرون. تجمع فعالياته صانعي السياسات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة لتعزيز الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة.

