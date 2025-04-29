تشارك غرفة عجمان في معرض سوق السفر العربي 2025، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، خاصة في قطاعات الفنادق والضيافة والترفيه والتسوق وغيرها، وتعزيز قدرات الغرفة على بناء علاقات وشراكات دولية مع الجهات والمؤسسات المشاركة من مختلف دول العالم.

تستمر فعاليات المعرض من 28 أبريل وحتى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 2800 عارض يمثلون 161 دولة.

وأكدت عائشة النعيمي مدير ادارة الاستثمار وترويج الاعمال في غرفة عجمان، أن مشاركة الغرفة في معرض سوق السفر العربي تكتسب أهميتها من المقومات الاستثنائية والفرص الواعدة التي تمتلكها إمارة عجمان في مجالات الاستثمارات السياحية، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية وخدمية متطورة، وبيئة أعمال سلسة ومحفزة للاستثمار، هذا إلى جانب ما تتميز به إمارة عجمان من زخم وتنوع ثقافي ومقومات طبيعية فريدة.

من جانبها أشادت فاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، بتنوع المشاركات الدولية في المعرض الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على عقد سلسلة مكثفة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة، ما أتاح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون المشترك، وتعزيز شبكة العلاقات الدولية التي تدعم نمو الاستثمارات السياحية والتجارية في إمارة عجمان، بما يدعم توجهات الإمارة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي.

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