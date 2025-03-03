اخُتتمت فعاليات بطولة بوبا بادل 2025 في مدينة الخبر، ثاني محطات البطولة للعام الحالي، بعد بطولة جدة، وذلك وسط أجواء تنافسية بين نخبة من الرياضيين والفرق الرياضية التي مثلت كبرى الشركات في المملكة، في حدث رياضي يؤكد الشعبية المتزايدة لرياضة البادل والإقبال الكبير عليها في المملكة.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين 32 فريقًا من الرجال و16 فريقًا من السيدات، مثلوا كبرى الشركات مثل "أرامكو" و"سابك"، ما أضفى على المنافسات طابعًا استثنائيًا، يعكس التزام هذه المؤسسات بتعزيز الرياضة المجتمعية، وتوفير بيئة محفزة لموظفيها للمشاركة في الأنشطة الرياضية.

تتويج الفائزين

وفي ختام البطولة التي شهدت مباريات حافلة بالإثارة والأداء العالي، تم تتويج الفرق الفائزة، حيث تُوّج فريق شركة "آر إي سي إي" المحدودة بلقب البطولة من فئة الرجال، بينما حصد فريق "مدينة الملك سلمان للطاقة" المركز الأول من فئة السيدات، مقدمًا أداءً متميزًا يعكس تطور دور المرأة في الرياضة السعودية.

كما تم توزيع جوائز قيّمة على الفائزين، شملت كؤوسًا تذكارية، وشهادات تقدير، وجوائز مالية، تكريمًا للفرق المشاركة وتحفيزًا لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية في المستقبل. وقد أشاد المشاركون بالتنظيم المتميز والفرص التي أتاحتها البطولة لتعزيز المنافسة الرياضية وبناء علاقات مجتمعية قوية.

وأسهمت الفرق المشاركة في البطولة في تعزيز الروح الرياضية وإثراء المنافسات، ما جعل البطولة منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل مهاراتها، وتجربة رياضية مميزة للمشاركين والجماهير على حد سواء، حيث تميزت بعروض استثنائية من المهارات والتكتيكات الإستراتيجية.

موسم 2025

وتُعزز المحطة الثانية من بطولة بوبا بادل 2025 في الخبر، مكانتها كجزء أساسي من المشهد الرياضي المتنامي في المملكة، وتتماشى هذه الفعالية مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي ونشط.

وتأتي بطولة بوبا بادل كجزء من التزام شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بتعزيز أنماط الحياة الصحية، حيث أُقيمت ضمن برنامج "حياتك صح"، الذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، وتحفيز الأفراد على تبني نمط حياة أكثر نشاطًا، ودعم الصحة النفسية.

التزام صحي

أكد أمين شيبي، المدير العام لإدارة تسويق القطاعات والتجارة في بوبا العربية، أن بطولة البادل في الخبر تعكس التزام الشركة بتعزيز أنماط الحياة الصحية، قائلًا:" نحن نؤمن بأن الرياضة تتجاوز حدود المنافسة، فهي أسلوب حياة يسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة وتوازنًا، وتجسد بطولة البادل في الخبر رؤيتنا في نشر ثقافة النشاط البدني، ونحن فخورون بتنظيم فعاليات تلهم الأفراد وتشجعهم على تبني نمط حياة أكثر نشاطًا، مما يعزز روح الإلهام والمشاركة المجتمعية، ونتطلع لمواصلة رحلتنا في تمكين الأفراد والمجتمعات".

وأضاف شيبي: "نحرص دائمًا على تنظيم فعاليات رياضية تسهم في رفع الوعي بأهمية اللياقة البدنية والصحة النفسية، عبر توفير بيئة تنافسية واجتماعية تُثري حياة الأفراد، فهذه البطولة تمثل منصة هامة لتعزيز التواصل الاجتماعي وبناء روابط اجتماعية قوية، حيث يلتقي الموظفون من مختلف القطاعات للاستمتاع بالرياضة وتكوين علاقات مثمرة تسهم في تحسين جودة الحياة والعمل".

تنظيم احترافي

حظيت بطولة بادل الخبر بتنظيم احترافي قدّم للمشاركين تجربة رياضية متكاملة، حيث تم توفير بيئة مثالية للرياضيين لاستعراض مهاراتهم والتنافس في أجواء مليئة بالحماس، واختُتمت الفعالية بحفل ختامي مميز شهد تكريم الفرق الفائزة بحضور عدد من المسؤولين الرياضيين، وممثلي الشركات المشاركة، والجماهير التي تابعت الحدث بشغف.

وأظهر الإقبال الكبير والمتابعة الواسعة للبطولة مدى انتشار رياضة البادل في المملكة، حيث جمعت بين محترفين وهواة من مختلف الأعمار والمستويات، مما يؤكد الإمكانات الكبيرة لهذه الرياضة الواعدة، كما قدّمت البطولة منصة ديناميكية للرياضيين للتواصل واستعراض مهاراتهم، ما أسهم في تعزيز شعبيتها وتسليط الضوء على مستقبلها المشرق في المملكة.

مستقبل رياضي

يؤكد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في الخبر، الدور الريادي الذي تقوم به بوبا العربية في دعم الرياضة المجتمعية وتعزيز الترابط الاجتماعي بين مختلف القطاعات، حيث تمثل هذه البطولة خطوة إضافية نحو دعم نمو رياضة البادل التي يتزايد الإقبال عليها في المملكة، وتشجيع المزيد من الأفراد على المشاركة، بما يحقق مستقبل أكثر صحة ورفاهية للمجتمع السعودي.

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