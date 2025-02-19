- الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة AIJRF: المنتدى يطلق التحدي العالمي: المواهب البشرية وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (HTGI)

أعلنت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، المؤسسة العلمية والتطبيقية العالمية الرائدة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، عن انعقاد المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته الخامسة، بالتعاون مع كلية الهندسة، ومركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والروبوتات (AISIR) في الجامعة الأمريكية في الشارقة يومي 28-29 أبريل 2025.

وأكد سعادة البروفيسور عبد اللطيف الشامسي المقرر العام للمنتدى في دورته الخامسة 2025، وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي " AIJRF "، على أهمية المنتدى العالمي كل عام في استشراف مستقبل صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي عالميًا.



"الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه تقنية حديثة ومتسارعة، إلا أنه ليس جديدًا. فيرجعه بعض المؤرخين أصوله إلى Mechanical Turk في القرن الثامن عشر، وهو روبوت يلعب الشطرنج أثار فضولًا حول الإدراك من صنع الإنسان. ومع ذلك، فإن ما يميز عصرنا الحالي هو السرعة غير المسبوقة واتساع نطاق تطور الذكاء الاصطناعي -وتلك التطورات التي توقعها المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي AIJWF منذ 5 سنوات مضت، أظهر هذا المنتدى وعيًا شديدًا بمدى قدرة التكنولوجيا على إعادة تشكيل إنشاء المحتوى والصناعات الأوسع نطاقًا."



أوضح البروفيسور الشامسي: "إن المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي العالمي 2025 يعزز ضرورة مزدوجة: أولاً، صياغة إطار للتحولات النموذجية المتعاقبة داخل صناعة المحتوى، وثانياً، إبراز الابتكارات المؤسسية العربية في التربية المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الجدير بالذكر أن الشارقة برزت كقوة رائدة في هذا المجال، ويتجلى ذلك في التقدم التجريبي الذي أحرزته الجامعة الأميركية في الشارقة في دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية - وهو محاذاة استراتيجية مع التوجيهات الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضعت إدارته المؤسسات التعليمية في الإمارة في طليعة التكامل العالمي بين الذكاء الاصطناعي والتعليم".​

الجامعة الأميركية في الشارقة والتقنيات الناشئة

يقول الأستاذ الدكتور فادي علول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة: "يقدم المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي AIJWF لهذا العام فرصة عظيمة لتوحيد الخبراء العالميين والمحليين ومصنعي الذكاء الاصطناعي وقادة الصناعة في سباق ديناميكي لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. إنه بمثابة منصة لتعزيز الأطر الأخلاقية والمهنية، وضمان تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول مع تعظيم إمكاناته التحويلية لرفع معايير الصناعة وتعزيز سوق العمل بشكل كبير".

النسخة الخامسة AIJWF

وأكد الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي على سعادته باستضافة الجامعة الأمريكية في الشارقة للمنتدى في دورته الخامسة، مؤكدا على أهمية الدورة الحالية في استشراف العديد من التغيرات الكبيرة والمتلاحقة في صناعة الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على صناعة المحتوى، وخاصة مع ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأشار عبد الظاهر إلى أن من أبرز محاور المنتدى هذا العام : التطور الكبير والمتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على ظهور نماذج جديدة مبتكرة من المؤسسات الإعلامية، مع تراجع النماذج التقليدية، وأيضا التأثيرات الجديدة على صناعة المحتوى الإعلامي وآتمتة المواهب الإعلامية، وظهور أشكال إعلامية جديدة في صناعة المحتوى، وسوف يقدم المنتدى تصورا لأفضل خمس نماذج جديدة تقود صناعة الإعلام متوافقة مع الذكاء الاصطناعي 2025 ."

مركز AISIR

وأضاف الأستاذ الدكتور غالب الحسيني، نائب رئيس الجامعة المساعد للبحث: "يسعى المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي هذا العام استكشاف التواصل ما بين وسائل الإعلام والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والروبوتات (AISIR) في الجامعة الأمريكية في الشارقة. ويركز على التحول الرقمي والتطوير الحضري الذكي والدور المتطور للذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعات الإبداعية، ويعكس التزام AISIR بتطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات".

تحدي (HTGI)

وأعلنت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي عن انعقاد التحدي العالمي الأول من نوعه: تحدي " المواهب البشرية وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ( (HTGI على هامش الدورة الخامسة للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، ويعد تحدي ( (HTGI الأول الذي يجمع العديد من المواهب البشرية على عدة مستويات " طلاب، مهنيين، وأكاديميين" للتنافس مع بعض من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مسابقة للإجابة على بعض التساؤلات وصياغة عدة أشكال من المحتوى : الإعلامي، الأكاديمي.

وفقا ل6 معايير أساسية هي:

1- الدقة في تقديم المعلومات والإجابات.

2- السرعة والكفاءة.

3- دقة وبلاغة اللغة المستخدمة " العربية أو الإنجليزية".

4- تقديم استنتاجات أو استشرافات أقرب للواقع بعيدا عن الخيال.

5- السرعة في الوصول للجمهور من خلال المحتوى المُنتج.

6- صناعة 3 أفكار إبداعية في قطاع التعليم والتكنولوجيا المتقدمة عربيا.

حول المنتدى العالمي AIJWF

​المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي (AIJWF) هو أول منصة عالمية وحدث سنوي ومؤتمر أكاديمي يجمع الأكاديميين ومحترفي الإعلام ومصنعي الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التعليمية والكيانات الحكومية لاستشراف مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى و تقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة وتأثيراتها على وسائل الإعلام والترفيه.

المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي (AIJWF) هو واحد من المبادرات العالمية التي تطلقها وتديرها مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، انطلقت دورته الأولى في مارس 2021، برئاسة عالم الفضاء المصري البروفيسور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية.

حول مؤسسة AIJRF

مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ” AIJRF” هي أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تأسست في العام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية.

تدير المؤسسة أكثر من ١٥ مبادرة عالية في الذكاء الاصطناعي منها: المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJI ، والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات " AIU "

يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية:

1- تعمل مؤسسة ” AIJRF ” على توفر الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والإعلام.

2- تعمل مؤسسة ” AIJRF ” على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء.

3- تقوم AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل.

مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي (AISIR)

يتماشى مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والروبوتات (AISIR) في الجامعة الأمريكية في الشارقة مع الأولويات الوطنية والإقليمية للذكاء الاصطناعي التطبيقي. ومن خلال دمج الخبرات عبر تخصصات متعددة، يسعى المركز إلى معالجة التحديات المعقدة من خلال أبحاث تحوّلية، مع التركيز على مجالات مثل تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات والأنظمة المستقلة، والبنية التحتية الرقمية الذكية، بالإضافة إلى الأخلاقيات واستراتيجيات الأعمال المرتبطة بهذه المجالات.

ويعمل المركز على تعزيز التعاون بين كليات الجامعة المختلفة لتقديم حلول مبتكرة وعملية للتحديات التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع العالمي. وتشمل الفرص البحثية تطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة المدن الذكية، والأنظمة المستقلة للنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى وضع أطر أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والأعمال والتنمية الحضرية.

-انتهى-

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