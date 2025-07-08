أكّد الخبراء على أهمية ابتكار تجارب غامرة تتجاوز حدود الألعاب، وتعكس الثقافة والفنون والقصص المحلية.

يُعدّ التخصيص والتنظيم واللعب المسؤول عوامل أساسية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، يساهم نمو المنتجعات المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إعادة تعريف صناعة الضيافة من خلال دمج الفخامة والترفيه والثقافة في تجارب غامرة، كما أفاد الخبراء خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025.

ويُمثل الافتتاح المرتقب لفندق وين جزيرة المرجان في رأس الخيمة عام 2027 إنجازًا هامًا للمنطقة، إذ يعكس تحولًا أوسع نحو عروض سياحية متنوعة. وبالمثل، كما يُشير الافتتاح المرتقب لكازينو في مشروع "مدينة الأحلام" التابع لشركة سينامون لايف في سريلانكا إلى التحول نحو الألعاب المنظمة كجزء من عروض المنتجع الشامل.

هذا ويتوقع الخبراء أن تصل إيرادات الألعاب السنوية الإجمالية في الإمارات العربية المتحدة إلى ما بين 3 و5 مليارات دولار أمريكي، مدفوعةً بإطلاق مشاريع منتجعات متكاملة. ومن المتوقع أن يُعزز الإطلاق المرتقب في رأس الخيمة السياحة بشكل كبير، حيث تهدف الإمارة إلى استقطاب 3.5 مليون سائح بحلول عام 2030، مما يُوفر آلاف فرص العمل.

وقد ناقش متحدثون من مختلف قطاعات الضيافة والبحوث والتكنولوجيا خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، بمن فيهم كلاً من: جوديث كارترايت، المؤسس والمدير الإداري لشركة بلاك كورال للاستشارات؛ ودارين بيشوب، نائب الرئيس الأول، مستشار أبحاث السوق والاستراتيجية في هارت+مايند ستراتيجيز؛ وإدوارد باتروني، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة زينيتك، كيف تعمل هذه المنتجعات على تغيير المفاهيم وتعزيز الطلب من أسواق المصدر الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

وفي هذا السياق علق سانجيف هولوجالي، الرئيس التنفيذي لفندق ومركز تسوق سينامون لايف في مدينة الأحلام بسريلانكا، والذي شارك أيضًا في لجنة الخبراء، قائلاً: "إن الإحساس بالمكان أمرٌ بالغ الأهمية لنجاح أي مشروع متكامل، وليس التركيز على الكازينو فحسب، لذا يجب أن تستغلّ المكان المحيط بك بعمق، وهذا ما يجعل البنية والروح أكثر تأثيرًا بكثير من مجرد القول: لديّ كازينو، فالأمر يتجاوز بكثير مجرد تحديد الموقع".

كما اتفق المشاركون على أن الألعاب، رغم ما تقدمه من بُعد جديد ومثير، هي مزيجٌ من الفن والموسيقى والطعام والصحة ورواية القصص المحلية، وهو ما يُحدد تجربة الضيوف بحق، وقد أكد قادة القطاع الذين حضروا الفعالية أن الألعاب ليست سوى عنصر واحد ضمن نسيجٍ أوسع من التجارب الثقافية والترفيهية التي تُعدّ مفتاح نجاح المشاريع المتكاملة.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "أبرزت المناقشات خلال سوق السفر العربي هذا العام تحولاً جوهرياً في كيفية تطوير المنتجعات المتكاملة في جميع أنحاء المنطقة، فالأمر لا يقتصر على الألعاب فحسب، بل يشمل أيضاً سرد قصصٍ آسرة وبناء روابط ثقافية هادفة، حيث تُظهر الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها كيف يمكن لهذه المشاريع أن تُصبح أصولاً وطنية من شأنها إطلاق العنان لمصادر دخل جديدة، وتُقدم تجارب غامرة للمسافرين من مختلف الأجيال".

وأشار المتحدثون إلى أنه في أسواق مثل سريلانكا، حيث يتم تقديم الألعاب بموجب أطر تنظيمية جديدة، كان دعم المجتمع المحلي والتعاون الحكومي عاملين أساسيين لنجاح تطوير مشروع مدينة الأحلام حتى الآن.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية عام 2023 لتنظيم الألعاب التجارية والإشراف على جميع الأفراد والشركات في هذه الصناعة، بما يضمن نموًا مستدامًا وتنظيمًا فعالًا. وتُسهم الخطوات الرائدة التي اتخذتها الدولة في مجال المنتجعات المتكاملة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار السياحي، حيث تلعب التكنولوجيا المتقدمة والخدمة الشخصية وبروتوكولات اللعب المسؤول دورًا محوريًا.

كما كشفت رؤى الأبحاث التي عُرضت خلال الجلسة أنه على الرغم من أن الألعاب الإلكترونية تُعتبر أقل أهمية لدى الزوار المحتملين، إلا أن قيمتها كنشاط مُحفّز للإثارة لدى كبار السن من الأثرياء تجعلها مُساهمًا كبيرًا في الإيرادات، كما يميل ارتباط الألعاب الإلكترونية بالرفاهية إلى زيادة إنفاق الزوار تماشياً مع ارتفاع بنسبة 30% في نماذج المنتجعات المماثلة عالميًا.

ومع الاهتمام القوي من جانب الأسواق الرئيسية مثل الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمسافرين الأوروبيين الذين يبحثون عن تجارب فاخرة ومصممة حسب الطلب، فإن المنتجعات المتكاملة على أهبة الاستعداد لإعادة تشكيل المشهد السياحي الإقليمي.

هذا ويعود معرض سوق السفر العربي للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي بالفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو 2026، حيث استقبلت دورة عام 2025 أكثر من 55,000 متخصص في القطاع من 166 دولة، بزيادة قدرها 16% مقارنة بدورة العام الماضي، وقد شهد الحدث مشاركة أكثر من 2,800 شركة عارضة، 19% منها من الشرق الأوسط و81% من بقية أنحاء العالم.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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