الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: اختتم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية فعاليات منتدى هيلي السنوي بنسخته الثانية والذي استمر على مدار يومين، تحت شعار "إعادة ضبط النظام الدولي: التجارة والتكنولوجيا والحوكمة". وجمع المنتدى نخبة من القادة والخبراء والدبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في صياغة مقاربات عملية لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

وتضمنت أجندة اليوم الثاني والأخير من المنتدى، جلسة رئيسية إلى جانب عدة جلسات متزامنة تناولت المحور الثالث من المحاور الأساسية وهو "محورالجيوتكنولوجية" حيث ناقش المشاركون تأثيرات التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، على موازين القوة العالمية والأمن الوطني والتنافسية الاقتصادية، فضلاً عن انعكاساتها على العلاقات الدولية. وأكدت النقاشات أن التطور التكنولوجي، رغم ما يحمله من فرص، يفرض التزامات مشتركة لضمان توظيفه في خدمة التنمية والاستقرار العالمي.

وخلال أعمال المنتدى، أكدت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة في حكومة دولة الامارات، أهمية تبني الدول نهجا مرنا يمكّنها من صون سيادتها في ظل نظام دولي يشهد تحولات متسارعة. وأكدت أن الدبلوماسية تبقى الركيزة الأساسية لإحلال السلام الإقليمي، حيث قالت: "السلام لا يتحقق بالعدوان، ولا يدوم نظام يقوم على المواجهة أو الإقصاء."

كما أوضحت معاليها أن مستقبل فلسطين سيبقى حجر الزاوية لأي سلام مستدام في الشرق الأوسط، مجددة رفض دولة الإمارات القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية، ومؤكدة أن هذا الأمر يمثل "خطاً أحمر" بالنسبة للإمارات.

وحذرت معاليها كذلك من التحديات التي تفرضها الجهات الفاعلة غير الحكومية والداعمين الخارجيين لها، معتبرة أن ذلك يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وفي المقابل، شددت على رؤية الإمارات الداعية إلى "ميثاق إقليمي يحقق لشعوب المنطقة مكاسب حقيقية تفوق بكثير العوائد المحدودة للصراعات بالوكالة."

فيما أشار سعادة الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى أهمية المنتدى قائلاً: "يعكس الزخم الكبير، الذي شهده منتدى هيلي بنسخته الثانية، قيمتَي التواصل والحوار، اللتين يسعى المنتدى إلى ترسيخهما، كما يُبرز المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات بدبلوماسيتها الفعَّالة، التي تجلت في حضور نخبة من الوزراء وصناع القرار والمفكرين لمناقشة أبرز القضايا الملحَّة التي تواجهها منطقتنا والعالم. وسيواصل المنتدى، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ترسيخ موقعه بصفته منصة دولية رائدة للحوار والتواصل في أرض يشهد لها التاريخ بهذا التواصل منذ آلاف السنين".

وبدوره، صرّح سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، قائلاً: "أكدت مناقشات منتدى هيلي 2025 أن التكنولوجيا لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل تحولت إلى عنصر رئيسي يسهم في إعادة تشكيل موازين القوة والعلاقات الدولية. وقد أبرزت الحوارات حول الذكاء الاصطناعي والابتكار الحاجة الملحّة إلى تعاون عالمي يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، بما يخدم جهود السلام والتنمية ويعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات كقوة دبلوماسية تسهم في صياغة المستقبل الدولي."

وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، أكد الدكتور نارايانابا جاناردان، مدير إدارة البحوث والتحليل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على ضرورة تطوير أطر قانونية للحفاظ على القيم الإنسانية في ظل التقدم التكنلوجي الذي يشهده العالم اليوم حيث قال: "إن التقنيات التكنلوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والخوارزميات تطرح تحديات غير مسبوقة على القوانين الدولية الإنسانية. فمع إعادة تعريف مفهوم الحرب والسلام في العصر الرقمي، يصبح من الضروري تطوير أطر قانونية وأخلاقية جديدة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحافظ على القيم الإنسانية الأساسية."

واختتم المنتدى أجندته بالتأكيد على أن التقدم التكنولوجي، بما يحمله من فرص وتحديات، يتطلب تعاوناً دولياً وشراكات عابرة للحدود لضمان توظيفه بما يخدم الاستقرار والازدهار العالمي. وقد جدد "منتدى هيلي" التزامه بمواصلة توفير منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى، تسهم في صياغة مقاربات عملية لمواجهة التحولات المتسارعة وبناء مستقبل أكثر توازناً وشمولية للمجتمع الدولي.

نبذة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤسسة فكرية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرفد صانعي القرار والسياسات بتقييمات وتحليلات استراتيجية للاتجاهات العالمية الجديدة، كما يُعدّ منتدًى للحوار الصريح والنقاش الجريء.

ويتولّى المركز، منذ تأسيسه في عام 1994، تقديم الرؤى الاستراتيجية والحلول المتعلقة بالسياسات العامة الداعمة لعملية صنع القرار لدى الجهات المعنية، فضلًا عن المنتجات التي تهم الجمهور. واليوم، واستنادًا إلى جوانب قوة المركز في البرامج الجيوسياسية والأمنية التقليدية، نواصل توسيع نطاق اهتمامنا بإطلاق مبادرات وبرامج جديدة تعالج التحديات العالمية والقضايا الحيوية: من أمن الطاقة وتغير المناخ، إلى الذكاء الاصطناعي والصحة.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية هي مؤسسة أكاديمية دبلوماسية متميزة معترَف بها عالميًّا مقرها أبوظبي، تقدم برامج أكاديمية مختلفة، إلى جانب التدريب التنفيذي الذي يُسهم في إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين والقادة الحكوميين وقادة الأعمال. وتضم الأكاديمية نخبة من المفكرين المنتمين إلى عالم الدبلوماسية والأوساط الأكاديمية والبحثية.

وتُنتج الأكاديمية، بصفتها مؤسسة بحثية مرموقة على الصعيد الإقليمي، بحوثًا تُسهم في إثراء المعرفة والقدرات المتعلقة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تُصدر مجموعة من المراجع الرائدة، مثل المؤشرات والإصدارات الأخرى.

لمزيد من المعلومات بشأن منتدى هيلي، يرجى زيارة الموقع: https://hiliforum.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية