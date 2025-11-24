PHOTO
المنامة، مملكة البحرين- عقدت لجنة تكافؤ الفرص بمصرف البحرين المركزي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة الشيخة شيخة بنت خليفة آل خليفة مدير إدارة الموارد المالية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بالمصرف.
وخلال الاجتماع، أكدت الشيخة شيخة بنت خليفة آل خليفة مدير إدارة الموارد المالية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص حرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المرأة، بما ينسجم مع السياسات الوطنية وجهود المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق التوازن بين الجنسين.
كما تم استعراض أهمية جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بالمبادرات والفعاليات والاجتماعات ذات الصلة بتكافؤ الفرص ودعم تقدم المرأة.
-انتهى-
#بياناتحكومية