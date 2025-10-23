الشارقة: شهد منتدى الشارقة للاستثمار 2025، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، جلسة حوارية استثنائية حملت عنوان «من المحتوى إلى رأس المال: كيف يسهم الجيل الرقمي في رسم ملامح الاستثمارات العالمية»، قدّمها رائد الأعمال وصانع المحتوى الهندي البارز راج شاماني، أحد أكثر المؤثرين شهرة في مجالي ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في آسيا والعالم.

وأوضح شاماني في ضوء شعار المنتدى لهذا العام "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام" أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، بل أصبحت رافداً رئيسياً لبناء العلامات التجارية وتحفيز رؤوس الأموال الجديدة.

الثقة قبل الانتباه

في مستهل حديثه ركّز راج شاماني على أهمية الثقة في عالم المحتوى الرقمي، مؤكداً أن النجاح لا يقوم على جذب الانتباه فقط، بل على بناء علاقة مستدامة مع الجمهور، وقال: "الواقع هو أنك لا تحتاج الانتباه، بل تحتاج الثقة، وهذا ما يهم بالفعل".

الصدق والشفافية كركيزتين أساسيّتين

وأكد شاماني أن العلامة الشخصية يجب أن تُبنى على الصدق والشفافية، مشدداً على أن الجمهور اليوم يقدّر الأصالة والوضوح أكثر من أي وقت مضى، وقال: "إذا كنت صادقاً مع جمهورك، تشاركهم الجيد والسيء، فهذا ما يجذب الاستثمار لاحقاً"، وحذر من السعي وراء الأرباح المبكرة دون وضع قيم واضحة للعلامة الشخصية، موضحاً أن فقدان الثقة يمكن أن يدمر كل الجهد.

التعاون مع الخبراء وصناعة الأسواق الجديدة

وتطرق شاماني إلى أهمية التعاون مع الخبراء وأصحاب الخبرة التقليدية في الاستثمار، خاصة عند تحويل التأثير الرقمي إلى رأس مال، وأوضح "أن العمل بمفردك قد يؤدي إلى الفشل، بينما التعاون مع من يفهم النظام والسوق يمنح فرصًا أفضل".

التواصل الصادق مع الجيل الجديد

وناقش شاماني كيفية تفاعل المستثمرين التقليديين مع الجيل الرقمي الذي أسماه بالجيل المتمرد على الأساليب القديمة، مؤكدًا أن أفضل طريقة لجذب انتباه الشباب هي التركيز على ما يهتمون به فعليًا وليس ما يُصنع لمجرد المظاهر، وأضاف أن المستثمرين التقليديين يمكنهم الاستفادة من هذا الجيل عبر بناء علاقات حقيقية وفهم قيمهم، وليس مجرد اتباع استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية الشكلية.

بناء رأس المال الاجتماعي بجانب المالي

وفي رأيه أن النجاح اليوم يتطلب النظر إلى رأس المال الاجتماعي بنفس أهمية رأس المال المالي. وأوضح أن التواجد الفعّال على منصات التواصل الرقمي وبناء شبكة قوية من العلاقات يمكن أن يكون مصدر قوة ورافعة للاستثمار، وأضاف أن هذا يشمل التفاعل مع الجمهور عبر المنصات الحديثة مثل TikTok وLinkedIn وX، ومشاركة قصصك بطريقة شفافة وملهمة.

التميز الجغرافي

في ختام حديثه أشار شاماني إلى أهمية البيئة في عملية النجاح، موضحاً أن الشارقة والإمارات العربية المتحدة توفران موقعاً يسهّل الوصول إلى الأسواق العالمية، مع بنية تحتية وأدوات رقمية متطورة تجعل من السهل توسيع نطاق الأعمال بسرعة، وهو ما يعطي صناع المحتوى والمستثمرين فرصة نادرة للاندماج في الاقتصاد العالمي.

ويُعقد المنتدى هذا العام ضمن أجندة موحّدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي"، مستضيفًا 130 متحدثًا في 160 فعالية، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

-انتهى-

