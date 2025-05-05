تقديراً لجهودهم المتميزة في إنجاح الحدث

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حفلاً لتكريم شركائها الاستراتيجيين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2025، تقديراً لجهودهم المتميزة التي أثمرت تحقيق المهرجان مبيعات قياسية بلغت نصف مليار درهم بزيادة ملحوظة نسبتها 25% مقارنة بالعام السابق بمشاركة واسعة من المتسوقين الذين ارتادوا كبرى المراكز التجارية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وشهد حفل التكريم الذي أقيم في مقر الغرفة عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة، وعائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة، وعدد من موظفي الغرفة وممثلين عن مراكز التسوق المشاركة بالمهرجان، حيث تضمن الحفل عرض فيديو توثيقي لإنجازات مهرجان رمضان الشارقة، استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة التي شهدها والتفاعل الجماهيري اللافت الذي حظي به المهرجان في مختلف الأسواق ومراكز التسوق.

تحقيق الأهداف الاقتصادية للعروض

وأكد عبدالعزيز الشامسي أن عروض الشارقة للتسوق تحقق بفضل تعاون الشركاء الاستراتيجيين للغرفة الأهداف الاقتصادية المباشرة في دعم قطاع التجزئة وتسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وإبراز التراث الإماراتي والقيم المجتمعية، مشيراً إلى أن مهرجان رمضان الشارقة يعد من أبرز العروض على مدار العام ويمثل منصة فريدة للتحفيز الاقتصادي واستقطاب مختلف فئات المجتمع بالتخفيضات وباقة الجوائز المميزة التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي مليون درهم، بجانب جوائز قيمة شملت قسائم مشتريات وسبائك ذهبية فاز بها المتسوقون من خلال سحوبات أسبوعية أسهمت في ارتفاع المبيعات وزيادة إقبال الجمهور وإضفاء عنصر التشويق على تجربة التسوق.

متانة الشراكات الاستراتيجية للغرفة

وفي كلمته رحب جمال بوزنجال بالضيوف والشركاء، مؤكداً أن نجاح "مهرجان رمضان الشارقة 2025" في دورته الخامسة والثلاثين عكس متانة الشراكات الاستراتيجية التي تبنيها الغرفة مع القطاعين العام والخاص في إطار الاهتمام بالعروض الترويجية التي تخدم المجتمع وتمثل مبادرة اقتصادية رائدة في الإمارة تقدم بفضل التزام الشركاء الاستراتيجيين للغرفة تخفيضات كبرى على مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات، الأمر الذي أسهم في استقطاب أعداد كبيرة من المتسوقين من داخل الإمارة وخارجها.

إنجازات عروض الشارقة للتسوق

وقدمت عائشة صالح عرضاً تفصيلياً حول أبرز الفعاليات والأرقام القياسية التي حققها المهرجان في دورته الأخيرة التي امتدت على مدار 38 يوماً، من 22 فبراير وحتى 31 مارس 2025، وسلطت الضوء على استراتيجية الغرفة لمختلف عروض الشارقة التي تشمل عروض صيف الشارقة وعروض الشارقة للتسوق ومهرجان رمضان الشارقة ودورها في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة، بالإضافة إلى الأبعاد الاجتماعية للعروض وإبراز فعالياتها للتراث الإماراتي الأصيل.

تكريم الشركاء

وفي ختام الحفل، تم تقديم شهادات التكريم والدروع للشركاء الاستراتيجيين للغرفة من القطاعين الحكومي والخاص، والإعلان عن الاستراتيجية الترويجية المتكاملة للغرفة التي تستهدف الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي في قطاعي التجزئة والسياحة على مدار العام، من خلال "عروض صيف الشارقة"، التي تنطلق دورتها الجديدة خلال شهر يوليو المقبل، وعروض الشارقة للتسوق، وغيرها من العروض الترويجية التي تستهدف ترسيخ نهج مستدام لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز النشاط التجاري والسياحي في إمارة الشارقة.

يشار إلى أن مهرجان رمضان الشارقة شمل مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمشاركة مجموعة واسعة من المراكز والأسواق التجارية أبرزها مركز إكسبو الشارقة الذي استضاف معرض "ليالي رمضان"، وميغا مول، ومول 06، والرحمانية مول، والواحة مول، وواجهة كلباء المائية، ومول الذيد بالإضافة إلى سوق اللية الرمضاني.

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