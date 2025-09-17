ستؤكد الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق وقادة عالميون على دور معايير الحماية من الحرائق في دعم رؤية المملكة 2030.

ستُعقد الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ستُسلط قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق الضوء على سلامة المطارات، بما تمثله من بيئة معقدة تتطلب أعلى معايير الوقاية.

وفي اليوم الافتتاحي للفعالية، سيشارك ممثلون عن مطار الملك فهد الدولي استراتيجياتٍ لحماية العمليات الجوية والبرية، حيث يُمثل مطار الملك فهد الدولي، الذي استقبل أكثر من 12 مليون مسافر في عام 2024، أحد أكثر بوابات المملكة ازدحاماً.

وبهذه المناسبة قال يوسف محمد، مسؤول الحماية من الحرائق في مطار الملك فهد الدولي: "تُشكّل الطبيعة المزدوجة للمطارات بيئةً مُعقّدةً للسلامة من الحرائق".

وأضاف محمد قائلاً: "نستوعب عدداً كبيراً من المسافرين ضمن العمليات البرية داخل المطار ونوفر مساحاتٍ تجاريةً في جميع صالاته، أما في العمليات الجوية، فعلينا ضمان بيئة آمنة للتزود بالوقود، وصيانة الحظائر، وتشغيل الطائرات، حيث يتطلب ذلك نهجاً متعدد المراحل للوقاية يشمل: الحماية الهيكلية، وموثوقية النظم، وجاهزية الموارد البشرية."

سيوضح محمد، إلى جانب زميله المهندس حسين محمد رجب، مدير أول الحماية من الحرائق، كيف تُعزز إجراءات الوقاية المنهجية استمرارية العمليات بشكل مباشر، وتُقلل تكاليف الطوارئ، وتُخفف من حدة المخاطر.

تشمل تدابير الحماية داخل المطار، الحماية السلبية من الحرائق، ونظم إخماد الحرائق في مناطق البيع بالتجزئة، وتخطيطاً دقيقاً للإخلاء. أما في الجانب الجوي، فتشمل الاستراتيجيات كلاً من: نظم ضخ الرغوة، وكشفاً عالي الموثوقية، وفرق إطفاء حرائق سريعة الاستجابة.

كما سيتم أيضاً مناقشة أهمية الجمع بين قوانين الحرائق الدولية واللوائح المحلية، مما يؤكد على الحاجة إلى أن تقوم المطارات بتبني نظم امتثال هجينة تضمن السلامة والتوافق التنظيمي، إضافة الى التكيف مع المخاطر المحددة لكل مطار.

هذا وستركّز القمة أيضاً على أفضل الإجراءات العالمية، حيث يناقش تيرانس تسانج، كبير مسؤولي الإطفاء في إدارة خدمات الإطفاء في هونج كونج، موضوع "تعزيز معايير السلامة في المباني الشاهقة قيد الإنشاء"، بينما سيستكشف عبد الله عبد الرحمن الروماني، مساعد المدير، إدارة الجودة والسلامة في شركة ساسكو، الحماية من الحرائق في قطاع محطات الوقود.

وفي اليوم الثاني، ستقود الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق البرنامج، حيث ستعرض كيفية تطبيق معايير السلامة العالمية من الحرائق والحياة بشكل مبتكر لدعم رؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض):"من الكلمات الرئيسية التي يلقيها رئيس الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق والرئيس التنفيذي جيم باولي والدفاع المدني السعودي، إلى المناقشات المتعمقة ودراسات الحالة، حيث تسلط أجندة يوم الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع، مع التأكيد على الدور المهم للمعايير في تمكين الابتكار وضمان السلامة العامة".

وفي هذا السياق قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة): "يُوفر معرض إنترسك السعودية منصةً مثالية لرواد الحماية من الحرائق في المملكة للتواصل مع الخبراء الدوليين، حيث تُزوّد ​​الأفكار وأفضل الممارسات المُشاركة في قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق المتخصصين باستراتيجياتٍ لتلبية الاحتياجات الفريدة للمملكة العربية السعودية في ظلّ طفرة من التطور السريع".

وفي مكان آخر من معرض إنترسك السعودية، ستقدم قمة مستقبل الأمن التي تنظمها الرابطة الوطنية الدولية للحماية من الحرائق فرع الظهران مناقشات ثاقبة عن التهديدات العالمية الناشئة، واستراتيجيات الاستجابة للأزمات، والابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية والتنوع في الأمن.

ومن بين المتحدثين في القمة ممثلون عن شركة البحر الأحمر العالمية، وشرطة المملكة المتحدة، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، وشرطة أبو ظبي، إلى جانب قادة دوليين وإقليميين آخرين.

إنترسك السعودية هو المنصة الرائدة في قطاع الأمن والسلامة والحماية من الحرائق. يُقام معرض إنترسك السعودية، الذي تنظمه شركة العربية الأولى بترخيص من ميسي فرانكفورت، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية تحت شعار "تعزيز التقدم والسلامة: كشف النقاب عن حلول الغد للمملكة العربية السعودية".

سيشهد معرض إنترسك السعودية 2025 مشاركة أكثر من 370 عارضاً من أكثر من 35 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 27,000 زائر.

سيُقام معرض إنترسك السعودية في القاعات من 1 إلى 7 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وستركز دورة هذا العام على 5 مجالات رئيسية تشمل: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق، والإنقاذ والسلامة والصحة.

نبذة عن معرض إنترسك السعودية:

معرض إنترسك السعودية، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة ينطلق في الفترة من 29 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السادسة من المعرض الأبرز المتخصص في قطاعات السلامة والأمن والإطفاء في المملكة.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

