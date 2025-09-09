الدوحة، قطر: أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، عن تجديد رعايتها لمعرض قطر للقوارب بصفتها "راعي الاتصالات الحصري" لنسخة عام 2025، التي ستقام في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر في ميناء الدوحة القديم.

تعكس هذه الشراكة التزام أريدُ المستمر بدعم الفعاليات الوطنية التي تبرز الابتكار والفخامة وأسلوب الحياة العصري، وتعزز مكانة قطر كمركز إقليمي مرموق للتميُّز البحري والسياحة.

وفي إطار هذا التعاون، ستوفر أريدُ اتصالاً عالي السرعة بشبكة Wi-Fi في أرجاء موقع المعرض، بما يضمن وصولاً رقمياً سلساً للعارضين والزوار والمنظمين على حدٍّ سواء.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض قطر للقوارب 2025 آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليقدم عرضاً مميزاً لليخوت الفاخرة والقوارب الفخمة ومعدات الملاحة البحرية والتقنيات البحرية المتطورة. كما سيتضمن المعرض ورش عمل، وعروضاً ترفيهية مباشرة، وأنشطة مائية، وفرصاً للتواصل تجمع قادة الصناعة وعشاق المجال والمعنيين بالقطاع البحري.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر:"سعداء بتجديد رعايتنا لمعرض قطر للقوارب، هذا المنبر الفريد الذي يعكس نمو قطاع الملاحة البحرية في قطر. ومن خلال توفير اتصال عالي السرعة، نحرص على تقديم تجربة رقمية استثنائية لكل مشارك، بينما نواصل دورنا كداعم موثوق لأبرز الأحداث والفعاليات في البلاد."

تجسد هذه المبادرة التزام الشركة بتقديم حلول اتصال عالمية المستوى تعزز تجارب الزوار وتدعم التنفيذ السلس للفعاليات الكبرى، بما يعزز مكانة قطر كوجهة للابتكار والثقافة والسياحة.

-انتهى-

#بياناتشركات

معلومات عن "أريدُ":

تعد "أريدُ" شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.