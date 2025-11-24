مبادرة وطنية تستهدف تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية عبر حلول مبتكرة ومستدامة

البرنامج الرائد يدعم توجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي والاستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي

استقبال طلبات المشاركة في الهاكاثون استمر نحو ستة أشهر من مايو حتى نوفمبر الجاري

الإعلان عن المشاركات الفائزة تم خلال حفل الختام، على أن تُنشر لاحقاً عبر القنوات الرقمية الرسمية للمؤسسة

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بالرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومجلس شباب المؤسسة، حفل ختام هاكاثون الرعاية الصحية "هاك فور هيلث 2025"، في مبادرة استراتيجية تعكس التزام المؤسسة بدفع مسيرة الابتكار في القطاع الصحي وتوفير منصات وطنية تحتضن العقول المبدعة وتسهم في تطوير حلول ذكية تعزز جودة الحياة وترتقي بمستوى الخدمات الصحية في الدولة.

ويُعد هذا الحدث إحدى المبادرات الداعمة لتنفيذ استراتيجية المؤسسة للابتكار 2023 – 2026، ويجسّد توجهها نحو تسريع التحول الرقمي وخلق بيئة محفّزة على التفكير الإبداعي، تستثمر طاقات المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، في تصميم أدوات تقنية متقدمة تعالج تحديات واقعية وتدفع بعجلة التطوير إلى آفاق جديدة.

وأكّدت سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في المؤسسة، أن تنظيم الهاكاثون يعكس إيمان المؤسسة بالدور المحوري للإبداع التشاركي في رسم ملامح مستقبل الصحة في دولة الإمارات، مشيرةً إلى أن المبادرة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التمكين المجتمعي، وتكريس الريادة الصحية والتكنولوجية للدولة. وأضافت: "يمثّل ’هاكاثون الرعاية الصحية’ نموذجاً عملياً لنهج المؤسسة في فتح آفاق المشاركة المجتمعية أمام الطاقات المبدعة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في بناء منظومة صحية ذكية ومرنة".

يُشار إلى أن باب التسجيل في الهاكاثون كان مفتوحاً أمام المبتكرين والمتخصصين في الرعاية الصحية ورواد الأعمال وموظفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك على مدى نحو ستة أشهر من مايو حتى نوفمبر الجاري، بما يضمن مشاركة الكوادر الشابة والخبرات العملية في بيئة حيوية تسهم في بلورة أفكار تقنية قابلة للتنفيذ. وقد ركزت المشاركات على توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والبلوك تشين والأمن السيبراني، بما يواكب طموحات الدولة في بناء قطاع صحي قائم على المعرفة والابتكار.

وارتكز الهاكاثون على أربعة مسارات رئيسية تعكس أولويات المرحلة المقبلة، حيث ركز المسار الأول على تسريع الخدمات وتقليل الإجراءات لدعم توجهات الحكومة في تصفير البيروقراطية، بينما تناول المسار الثاني تعزيز التواصل الإنساني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت شعار "يداً بيد"، وهو شعار عام المجتمع في دولة الإمارات لعام 2025. أما المسار الثالث فركز على تطوير خدمات رعاية تتمحور حول المريض باستخدام حلول ذكية متقدمة، في حين تناول المسار الرابع ابتكار نماذج رعاية صحية مستدامة بيئياً ومرنة تقنياً، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن فعّال بين التطور التقني والمسؤولية البيئية.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال حفل الختام عن الفرق الفائزة في "هاك فور هيلث 2025"، حيث حصل فريق كليات التقنية العليا – الشارقة على المركز الأول، فيما حصدت جامعة برمنغهام في دبي المركزين الثاني والثالث، على أن تُنشر المشاركات الفائزة لاحقاً عبر القنوات الرقمية الرسمية للمؤسسة. وجاء اختيار الفائزين بناءً على تقييمات دقيقة أجراها مختصون من المؤسسة إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي من عدة جهات حكومية.

وشهد حفل الختام أيضاً عقد جلسة حوارية بعنوان "بعقول الشباب نصنع مستقبل أذكى"، بحضور ممثلين من المؤسسة الاتحادية للشباب والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي من عدد من الجهات الحكومية، حيث تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الحيوية وتحسين جودة الحياة، إضافةً إلى التأكيد على أهمية تمكين الشباب في تصميم حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي تخدم أهداف التنمية الوطنية.

ويأتي تنظيم "هاكاثون الرعاية الصحية" انسجاماً مع أهداف رؤية "نحن الإمارات" 2031 واستراتيجية الحكومة الرقمية 2025 والأجندة الوطنية الخضراء 2030، إضافة إلى برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وترسيخ مفاهيم الاستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والابتكار في الأداء الحكومي.

