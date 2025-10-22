استعرض جناح حكومة دبي غرف اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والدوريات الروبوتية، والطائرات بدون طيار، وأنظمة التفتيش الذكية، وغيرها من الابتكارات

الإمارات العربية المتحدة، دبي: استقطب جناح حكومة دبي أنظار الزوار المحليين والدوليين في معرض جيتكس جلوبال 2025، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، من خلال عرض عالمي المستوى لأبرز الابتكارات والتحولات التقنية من الجيل الجديد، والتي تساهم بتقديم تعريف جديد ومبتكر لمفاهيم الحوكمة والخدمات العامة والحياة الحضرية.

وكانت مجموعة واسعة من الجهات الحكومية في دبي قد انضمت إلى جناح حكومة دبي، الذي أظهر كيف يُسهم النهج المتكامل للإمارة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات الذكية في إحداث نقلة هائلة في نموذج المدينة الحديثة – بدءاً من النقل الذكي والشرطة الرقمية، مروراً بإدارة الموانئ، وانتهاءً بالحوكمة الرقمية وغيرها من المجالات الحيوية.

وكشفت كل جهة مشاركة عن حلول مبتكرة ورائدة تُجسّد التزام دبي الراسخ لبلوغ أعلى مستويات الكفاءة والاستباقية وتقديم خدمات لصالح أفراد المجتمع. ومن خلال عروض تضمنت غرف اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنماذج الرقمية التوأم، والدوريات الروبوتية، والطائرات المسيرة، وأنظمة التفتيش الذكية وغيرها، سلط الجناح الضوء على ريادة دبي في بناء منظومات ذكية وموثوقة، توظف التكنولوجيا لتمكين الأفراد، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وإعادة تعريف الصناعات وجودة الحياة.

إطلاق أدوات متطورة لتعزيز الكفاءة

كشفت هيئة دبي الرقمية عن مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، حيث استعرضت مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون إلى جانب البشر على شكل زملاء رقميين، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار وتسريع وتيرة الكفاءة في مختلف أنحاء المدينة. وكان من أبرز العروض غرفة الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة غامرة تستعرض الخدمات المتاحة عبر تطبيق "دبي الآن"، وتُتيح تفاعلاً مباشراً وحيوياً بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، بما يجسّد رؤية دبي لمستقبل تُسهم فيه التكنولوجيا في تعزيز الطابع الإنساني للحياة.

كما سلطت الهيئة الضوء على مجموعة من المشاريع الرئيسة الأخرى، ومن ضمنها CodAI، ومركز استخبارات البيانات والتحليلات المتقدمة، الذي يعزز تطور منظومة الذكاء الاصطناعي ويُسرّع تبنّي التقنيات الموثوقة، إضافة إلى لوحة معلومات دبي (Dubai Dashboard) التي توفّر رؤى آنية وشاملة بزاوية 360 درجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتمكين صانعي القرار في توجيه مسيرة التقدّم في دبي بثقة وفاعلية.

وفي تعليق له، قال سعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية: "مشاركتنا في جيتكس 2025 كانت رحلة رقمية متميزة شاركت فيها أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة ضمن جناح حكومة دبي، حيث قدم الجميع تجربة تشاركية متكاملة تعكس روح دبي التي تجعل من البيانات الرقمية حلولاً وتجارب ينعم بها سكان المدينة الذكية.

في هذه التجربة تضافرت جهود الجهات الحكومية كافة، ومعها بعض من أهم مؤسسات القطاع الخاص، لسرد قصة دبي وتحولها نحو مفهوم "المدينة كخدمة" التي تجعل من دبي نموذجاً متقدماً للمدن التي تبتكر، وتطور، وتمنح ساكنيها الشغف للمساهمة في صنع المستقبل."

تعزيز السلامة، والسرعة، والاستجابة على مستوى المدينة

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن منظومة الطائرات بدون طيار "درون بوكس" المبتكرة، والتي تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة من ثلاث دقائق إلى دقيقة واحدة فقط. يعتمد النظام الذاتي التشغيل على نشر عدة صناديق طائرات بدون طيار في مختلف أنحاء المدينة لتكون أول من يستجيل للحوادث الحرجة. ومع وجود 12 وحدة نشطة حالياً وخطة لرفع العدد إلى 30 وحدة بنهاية العام، فإن شرطة دبي تعيد تعريف كفاءة الاستجابة السريعة من خلال الابتكار في مجال الأنظمة الذاتية.

كما عرضت شرطة دبي مركبة الدورية الروبوتية ذاتية القيادة، وهي مركبة مدعومة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي تشمل أنظمة التعرّف على الوجوه وتحليل السلوك واكتشاف لوحات المركبات، بهدف تعزيز السلامة العامة ورفع كفاءة العمليات. طُورت مركبة الدورية على مدى سنوات من البحث والتطوير، وتتميز بقدرتها على العمل لمدة تصل إلى 16 ساعة متواصلة، وإعادة شحن نفسها ذاتياً، وتتوفر بنموذج DP02 المخصص للمناطق السكنية، ونموذج DP01المخصص للطرق السريعة والمزود بطائرة بدون طيار للمراقبة الجوية.

الذكاء الاصطناعي والتنقّل الذاتي: تطوير مفهوم كفاءة النقل

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام الفحص الآلي 360، وهو نظام فحص آلي للمركبات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يساهم في إحداث تحول في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تقنيات الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء. يعمل النظام على رفع مستوى الدقة ويعتمد معايير فحص قائمة على البيانات، ما يقلّص مدة الفحص من 17 دقيقة إلى 7 دقائق فقط.

كما عرضت الهيئة مشروع الترام بدون مسار، وهو ابتكار رائد في مجال النقل العام الذاتي القيادة. يعمل النظام دون الحاجة إلى قضبان ثابتة، إذ يستخدم تقنيات الملاحة الذكية ونظام تحديد المواقع وتقنية استشعار "ليدار" لتتبع مسار افتراضي، في حين يضمن الذكاء الاصطناعي اكتشاف العوائق والتفاعل السلس مع حركة المرور في المدينة.

يمثل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي للتنقل الذكي والمستدام، بفضل ما يقدمه من مستويات أعلى من المرونة والسلامة والكفاءة التشغيلية بتكاليف أقل.

الارتقاء بالخدمات البحرية الذاتية والمستدامة

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي منصة "مرسى" الرقمية المبتكرة، التي تُبسط عملية رسو اليخوت وإدارة تأجير المراسي في الإمارة. تتيح المنصة لأصحاب اليخوت عرض التوافر الفوري للأرصفة، وحجز مواقع الرسو، والدفع الإلكتروني الآمن خلال دقائق، الأمر الذي يعزز راحة المستخدمين وكفاءة الخدمات البحرية.

كما أطلقت المؤسسة مشروع "عين الميناء" وهو عبارة عن نظام طائرات مسيّرة متطور لدعم عمليات سلطة موانئ دبي، وتعزيز معايير السلامة والاستدامة في العمليات البحرية. ومن المقرر نشر النظام في ميناء راشد، ومدينة دبي الملاحية، وأحواض دبي الجافة ابتداءً من نوفمبر 2025، حيث تعمل الطائرات المسيرة على مسح الموانئ واكتشاف تسربات الغازات وتغيرات جودة الهواء، مع نقل البيانات الفورية إلى غرف التحكم لتحليلها بسرعة ودقة. ويتيح دمج الذكاء الاصطناعي للنظام العمل على مدار الساعة وإجراء عمليات تفتيش أسرع وأكثر أماناً، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في ابتكارات الخدمات البحرية الذاتية والمستدامة.

تسريع عمليات المدينة الذكية

أطلقت بلدية دبي مشروع "دانة"، وهو نظام رقمي ذكي ومتطور يهدف إلى تعزيز إدارة المدن وتسريع التحول الرقمي في دبي. تم تدريب النظام على مجموعة واسعة من السيناريوهات الواقعية لدعم القطاعات البلدية الرئيسية، ومن ضمنها إدارة الأراضي، والتخطيط الحضري، وخدمات البناء.

يتيح النظام للمستخدمين الوصول إلى بيانات دقيقة قائمة على التحليل الذكي حول الأراضي والمباني والممتلكات، ما يسهم في تبسيط العمليات وتعزيز اتخاذ القرارات.

يُطبَّق النظام حالياً في قرية جميرا الدائرية، وتلال الإمارات، مع خطط للتوسع قريباً ليشمل مناطق إضافية ومجموعات بيانات جديدة في مختلف أنحاء دبي.

ومن الابتكارات الأخرى التي قدمت ضمن فعاليات جيتكس جلوبال 2025 كانت منصة "دبي لايف"، وهي منصة رقمية تفاعلية تعمل بتقنية التوأم الرقمي وتوفر بيانات مباشرة وتفاعلية عن المدينة.

تتكامل المنصة كلياً مع أنظمة بلدية دبي الداخلية، حيث تقوم بتجميع بيانات البلدية في مكان واحد لدعم التخطيط الذكي، والاستدامة، وتحسين جودة الخدمات.

جيتكس 2026 – فصل جديد في مسيرة الفعاليات التقنية العالمية

يُقام معرض جيتكس العام المقبل خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026، في مقره الجديد بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وتشهد نسخة عام 2026 توسعاً كبيراً مع إطلاق أول "جيتكس تِك-كايشن" على مستوى العالم، لينقل الحدث إلى ما هو أبعد من قاعات المعارض، ليصبح فعالية تفاعلية تمتد عبر أنحاء المدينة وتقدم تجارب غامرة وسط موسم دبي المفعم بالحياة الثقافية والسياحية.

