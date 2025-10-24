أبوظبي : رسّخ الأسبوع العالمي للغذاء 2025 مكانته كمنصة دولية رائدة للتعاون والابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، واضعًا معيارًا جديدًا للتفاعل العالمي في فنون الطهي والتقنيات الزراعية، إذ استضاف مركز أدنيك أبوظبي فعاليات الحدث، الذي استقطب آلاف المشاركين من 75 دولة، من بينهم 18 دولة تشارك للمرة الأولى، في دلالة واضحة على السمعة المتنامية لهذا الحدث وتأثيره العالمي المتصاعد.

وجمع الأسبوع العالمي للغذاء تحت سقف واحد نخبة من الشركات العالمية، والمصنعين، والمزارعين، والطهاة المشهورين، إلى جانب مبتكرين ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، ما جعله نقطة التقاء استراتيجية للمشترين والمنتجين والمستثمرين في قطاع يشهد نموًا متسارعًا.

وتؤكد هذه المشاركة الدولية الواسعة على مكانة أبوظبي كمدينة عالمية للابتكار، ووجهة رائدة في استقطاب الفعاليات الكبرى، ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل غذائي مرن ومتكامل.

يُجسد الأسبوع العالمي للغذاء 2025 في أبوظبي روح التنوع الثقافي، بمشاركة دول من خمس قارات، ما يعكس الطابع العالمي للحدث ويعزز مكانة الإمارات كمنصة دولية للتبادل التجاري والابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويبرز الجناح الإيطالي بقيادة المدير التنفيذي للتسويق العالمي دوناتو تشينيللي، بمشاركة أكثر من 20 شركة، إلى جانب قاعة مخصصة لعروض الطهي الحيِّة التي يقدمها الشيف الشهير لوكا مارتينو، إذ يستعرض أطباقًا إيطالية أصيلة تعكس تراث المطبخ الإيطالي.

كما تشارك المكسيك بفعالية من خلال ثمانية أقسام مخصصة لمنتجات الذرة والفلفل والكاكاو، فيما يقدم طهاة عالميون في قاعة الذواقة عروضًا حية لأطباق شهيرة مثل التاكو والفاهيتا والصلصات الحارة، وسط تفاعل كبير من الزوار.

ترك الحضور الآسيوي في الأسبوع العالمي للغذاء 2025 بصمة قوية، حيث استعرضت اليابان وكوريا الجنوبية والصين أحدث التطورات في مجالات تصنيع ونقل الأغذية من خلال أجنحة واسعة ومتميزة، وقد أبهرت اليابان الزوار بعروض الطهي الحيّة لأطباق السوشي والرامين، إلى جانب استعراض تقنيات الزراعة الذكية. بينما قدمت كوريا الجنوبية مجموعة متنوعة من منتجاتها التقليدية مثل الكيمتشي والشاي والمكونات الطبيعية، في حين ركزت الصين على الأطعمة النباتية وطرق الحفظ المتقدمة التي تعكس تطورها في مجال سلامة الغذاء.

وفي السياق ذاته، سجلت الدول العربية حضورًا لافتًا، إذ عرضت الأردن منتجاتها من التمور وزيت الزيتون والزراعة المائية، مؤكدة على التزامها بتطوير الزراعة المستدامة، أما مصر، فقدمت مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية بهدف تعزيز التجارة مع شركاء من الخليج وآسيا، فيما جسدت فلسطين ارتباطها العميق بالأرض عبر عرض منتجات مثل زيت الزيتون والزعتر والتمر والعسل، إلى جانب تسليط الضوء على قصص صمود المزارعين المحليين.

وتُبرز مشاركة 18 دولة لأول مرة في الحدث التأثير المتزايد للأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، كمحطة عالمية للتكنولوجيا الزراعية وحلول الأغذية المستدامة، ومركز جذب للدول الساعية إلى عرض ابتكاراتها والانخراط في منظومة غذائية متكاملة.

ويلعب الأسبوع العالمي للغذاء 2025 دورًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة أبوظبي كصوت رائد في تسريع المناقشات العالمية حول الأمن الغذائي ومستقبل الزراعة، إذ أقيمت العديد من الفعاليات البارزة على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع، مثل معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومعرض أبوظبي للتمور، وحوارات الغذاء العالمية، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، والتي صُممت لتعزيز سمعة الإمارة في هذا القطاع الحيوي.

يتجلى صعود الإمارة كمركز عالمي للغذاء في نجاح فعاليات مثل الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، بفضل التزامها بالابتكار والبنية التحتية المتطورة.

-انتهى-

