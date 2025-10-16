دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت شركة مزاد ش.م.ب (مقفلة)، المنصة الرائدة للمزادات الرقمية في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة بروكيورال ذ.م.م، وهي منصة سحابية بحرينية للمشتريات بين الشركات (B2B)، وذلك خلال مشاركتهما في معرض GITEX GLOBAL 2025 في دبي.

أقيم حفل التوقيع في جناح البحرين الذي نظمه ودعمه صندوق العمل (تمكين)، والذي يضم 14 شركة بحرينية ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة مبتكرة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعد كل من مزاد وبروكيورال جزءاً من هذه البعثة التي تمثل النظام الرقمي المتنامي في مملكة البحرين، وتبرز التزام المملكة بدعم نمو المؤسسات القائمة على التكنولوجيا على المستوى العالمي.

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد مزاد من منصة بروكيورال الذكية للمناقصات الإلكترونية المعتمدة على البيانات، بهدف تحسين عمليات الشراء والتوريد، وتعزيز الشفافية، وتوسيع شبكة الموردين. وتعكس هذه الاتفاقية التزام الجانبين بدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات في قطاعات البحرين العامة والخاصة.

بموجب مذكرة التفاهم، ستتيح بروكورال لشركة مزاد إمكانية الوصول الكامل إلى منصتها الرقمية للمشتريات، بما يمكّنها من إدارة المناقصات بكفاءة، وتقييم العطاءات، والإشراف على العقود، وتحليل الأداء. كما تشمل الشراكة مبادرات دعم مخصصة وبرامج لاستقطاب الموردين وتدريبهم على المنصة.

وقال نزار حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: "تعكس هذه الاتفاقية التزام مزاد المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الابتكار الرقمي. ومن خلال دمج حلول بروكيورال المتقدمة للمشتريات، نسعى إلى تبسيط عملياتنا وزيادة الشفافية، بما يحقق قيمة وتأثيراً أكبر في جميع أنشطتنا.”

من جانبه قال عزير عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة بروكيورال: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي في البحرين ودعم قدراته الابتكارية. نحن متحمسون للعمل مع مزاد لتعزيز كفاءة المشتريات عبر منصتنا والمساهمة في بناء سوق أكثر شفافية ومرتكز على البيانات.”

