(المنامة، البحرين): انطلقت اليوم فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2025، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، ليجمع نخبة من المطورين العقاريين، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، والهيئات الحكومية في أكبر حدث عقاري سنوي في المملكة. ويأتي الافتتاح معلنًا عن انطلاق خمسة أيام من الفعاليات الناجحة التي تضم أكثر من 45 عارضًا، وما يزيد عن 12,000 زائر من جميع أنحاء المنطقة.

يقام معرض هذا العام تحت شعار "ارتق بأسلوب حياتك"، بما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين لتحسين جودة الحياة، وتعزيز المنظومة العقارية في البلاد، ودعم تطلعات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي. ويؤكد الزخم الهائل الذي أظهره اليوم الأول الثقة العالية في السوق العقارية في المملكة، والدور المتنامي للمعرض كمنصة استراتيجية للاستثمار والتطوير والتعاون. وقد اشتملت قائمة العارضين على نخبة من رواد الصناعة مثل: شركة بحرين مارينا للتطوير، بناء البحرين، ديار المحرق، إدامة، جزيرة حيّان، إلى جانب إنفراكورب، نسيج، جزيرة الريف، أوركيد، وغيرهم الكثير.

وشهد اليوم الأول إعلان المطورين والشركاء المشاركين عن العديد من الاتفاقيات والمشاريع الجديدة، حيث قام بنك الإسكان بتوقيع اتفاقية مع سبعة بنوك تجارية لإطلاق برنامج "طموح"، بينما وقّع بيت التمويل الكويتي مذكرة تفاهم مع درة البحرين لتقديم خيارات التمويل لمشروع جوهرة المرجان. هذا بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي تم الكشف عنها طوال اليوم، ومن بينها شراكة بين مزاد وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين والكويت وكل من شركة كانو للعقارات وشركة بيست لوكيشن العقارية ونسيج. كما توقيع اتفاقية تعاون بين إدامة وشركة كانو للعقارات. ووقعت كانو للعقارات أيضًا اتفاقية مع مؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية لتقديم التصميم المعماري لمشروع "Pier 1980". وتعكس مثل هذه التطورات حالة الازدهار التي يشهدها سوق العقارات في المملكة، وزيادة التوجه إلى المشاريع الجديدة، وحلول العيش الذكي، ونماذج المشاريع المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت "ندوات سيتي سكيب 2025" في فترة بعد الظهيرة بالتزامن مع فعاليات المعرض، حيث جمعت أكثر من 35 متحدثًا إقليميًا ودوليًا من قطاعات العقارات والاستثمار والتطوير العمراني. ومن المخطط أن يتم خلال الأيام القادمة عقد المزيد من الجلسات النقاشية عن توجهات السوق، وأولويات السياسة، واستراتيجيات الاستثمار، وأهمية الابتكار، الأمر الذي يعزز مكانة البحرين كوجهة رائدة مؤهلة لرسم ملامح مستقبل العقارات في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال السيد أليكس هوف، المدير الإقليمي لمجموعة معارض سيتي سكيب: "إن كل نسخة من معرض سيتي سكيب تعكس التطلعات المتنامية للقطاع العقاري في المملكة، ولكن أهم ما يميز نسخة هذا العام هو وضوح التوجهات لدى المطورين والمستثمرين والهيئات الحكومية. فهناك مساعي مشتركة نحو تحقيق القيمة على المدى الطويل، وبناء مجتمعات مصممة بعناية، وتعزيز النمو القائم على الاستثمار. هذه النسخة من المعرض تنطوي على أكثر من 250 فرصة استثمارية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي. إننا نسعى جاهدين إلى خلق أجواء تتيح إقامة الحوارات والمناقشات التي تتحول إلى تقدم واقعي ملموس، وإننا سعداء أن نرى كل هذا الزخم والاهتمام من اليوم الأول."

وقد شهد الحدث أيضًا استعراض العديد من المشاريع الهامة من كبرى الشركات العقارية. فقد ألقت شركة بريق الرتاج الضوء خلال المعرض على مشروعها قرية رأس حيان، المشروع الساحلي المستدام الواقع على الشواطئ الجنوبية الشرقية للبحرين، والذي يوفر لسكانه ملاذًا يتسم بالهدوء والسكينة وسط أشجار القرم الشهيرة محليًا. يشتمل المشروع على مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مراكز مجتمعية، ومقاهي، ومسجد، وإطلالات بحرية على القناة المائية والمرفأ والشاطئ. ويواصل المشروع تحقيق طلب قوي، حيث بيعت نحو 90 بالمائة من قسائم المرحلة الأولى، كما طرحت الشركة الآن المرحلة الثانية للبيع.

وجذبت درة البحرين الاهتمام بمشروعين رئيسيين يقعان على جزيرة المرجان 5. الأول هو مشروع جوهرة المرجان ويشتمل على نحو 200 فيلا فاخرة بإطلالة بحرية صممت لتلبية احتياجات الأسر الخليجية العصرية. تقع الفلل بين المرافئ، والمتنزهات، والمحلات تجارية، والمطاعم، والمرافق الترفيهية. كما استعرضت الشركة أيضًا مشروعها الثاني فلل الياقوت، وهي مجموعة جديدة من الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم وتتمتع بإطلالات على الشاطئ، كما تتميز بطابع الحياة العائلية العصرية، إضافة إلى تصميماتها المرنة التي تتيح تلبية متطلبات المستقبل مع تطور احتياجات المقيمين.

وقدمت شركة نسيج أيضًا مجموعة من المشاريع التي أضافت المزيد من القيمة على محفظتها المتنامية، وأهمها إطلاق الفلل الذكية ضمن مشروع نسايم عراد في خليج عراد، إلى جانب مشروعها القادم متعدد الاستخدامات وهو أمواج أفنيو ويقع عند بوابة جزر أمواج.

وقد لقيت نسخة هذا العام من المعرض دعمًا قويًا من كبار الشركاء مع انضمام بنك البحرين والكويت ليكون الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، إلى جانب درة البحرين باعتبارها الراعي من الفئة الذهبية، وجوتن شريك التواصل، وبتلكو شريك التكنولوجيا.

يمكن للزوار التسجيل لحضور معرض سيتي سكيب البحرين 2025 عبر Cityscape-Events.com/Bahrain. كما يتاح للزوار المسجلين الدخول إلى معرض الجواهر العربية والعطور العربية الذي يقام بالتزامن مع سيتي سكيب البحرين في مركز البحرين العالمي للمعارض، ليوفر بذلك تجربة شاملة تجمع بين العقارات والفخامة والحياة الراقية والتصميم تحت سقف واحد.

-انتهى-

#بياناتشركات