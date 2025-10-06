القاهرة: أعلن ميدبنك عن مشاركته كراعٍٍ ذهبي في فعاليات معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، المنعقد خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر 2025 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً للرؤية الاستراتيجية للبنك لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وقد قام دولة رئيس الوزراء بافتتاح الدورة السابعة من المعرض يوم السبت 4/10/2025. ويعد معرض "تراثنا" أكبر منصة وطنية لدعم وتسويق منتجات الحرف اليدوية والصناعات التراثية، حيث يشارك في نسخته الحالية أكثر من 1000 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية والإسلامية. جاء ذلك وسط حضور جماهيري كبير واهتمام رسمي وإعلامي واسع، خاصة وأن المعرض يمثل فرصة فريدة لتشجيع الصادرات من خلال جذب المشترين الدوليين وعرض المنتجات المصرية وفقاً لمواصفات الأسواق العالمية.

وجدير بالذكر ان مشاركة المرأة المصرية تتجاوز 60% من العارضين بالمعرض و15% من العارضين يصدرون منتجاتهم للأسواق الخارجية.

أعرب د. عمرو الجارحي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، عن سعادته برعاية معرض "تراثنا"، قائلًا: "نحرص في ميدبنك على أن تكون مشاركتنا في معرض تراثنا انعكاساً عملياً لدورنا في تمكين رواد الأعمال والحرفيين، ومساندة الطاقات المبدعة التي تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية المصرية، حيث نؤمن تماماً بأن دعم هذه الفئة يساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما يساهم أيضاً في تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز التصدير."

وأضاف: "شراكتنا كراع ذهبي في تراثنا تأتي متماشية مع التزامنا الاستراتيجي تجاه تحقيق الشمول المالي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني، ونثق أن هذه المبادرات تترجم رؤيتنا لبناء مستقبل مالي مستدام وتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية المختلفة."

جدير بالذكر أن ميدبنك يولي اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية ودعم المرأة في ملف التمكين الاقتصادي من خلال تقديم برامج تمويلية مبتكرة وحلول مصرفية متكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والإنتاجية.

