أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إمستيل"، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن حصولها على لقب "رائد استدامة الصلب 2025" من قبل الرابطة العالمية للصلب، في خطوة هامة ستعزز من مكانتها باعتبارها الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حازت على هذا اللقب المرموق للعام التالي على التوالي. تم تقديم هذا التكريم خلال الاجتماع العام الاستثنائي للرابطة العالمية للصلب الذي عُقد في سيدني، أستراليا. ويتم تقديم جائزة "بطل استدامة الصلب"، التي أطلقتها الرابطة العالمية للصلب قبل ثمان سنوات كجزء من جوائز ستيلي (The Steelie Awards)، للشركات التي تُظهر التزامًا بالتنمية المستدامة في صناعة الصلب العالمية.

ويأتي هذا التكريم نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها "إمستيل" في تعزيز ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية خلال العام 2024. ومن المبادرات الرائدة التي برزت في هذا المجال شراكتها مع "مصدر" لإطلاق أول مشروع تجريبي لإنتاج الحديد بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما عزز من مكانة "إمستيل" بوصفها إحدى الشركات الرائدة في اقتصاد الهيدروجين في الإمارات العربية المتحدة والتي تدعم توفير حلول مستدامة لقطاعي البناء والتصنيع.

وإلى جانب مبادراتها الوطنية، تُحدث "إمستيل" تأثيراً عالمياً كبيراً، بصفتها رئيساً مشاركاً في تحالف إزالة الكربون الصناعي بقيادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إذ تعمل "إمستيل" إلى جانب 84 شريك آخر على وضع أهداف مشتركة لإزالة الكربون بما في ذلك زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 54% بحلول عام 2030.

وتهدف "إمستيل"، ضمن خارطة الطريق الطموحة لإزالة الكربون، إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 40% في وحدة إنتاج الحديد و30% في إنتاج الأسمنت بحلول عام 2030، مع تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في هذا الإطار، إذ خفضت كثافة انبعاثاتها في النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 23%. وبدءاً من عام 2023، وصل إجمالي انبعاثات "إمستيل" في النطاق 1 والنطاق 2 إلى 4.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعتبر خطوة متقدمة جداً في رحلة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يعد حصولنا على لقب رائد استدامة الصلب بمثابة شهادة على سعينا الدؤوب لتحقيق ممارسات مستدامة. وهو ما يعزز التزامنا بقيادة التحول نحو الحياد المناخي، ليس فقط في إنتاج الحديد، بل في القطاع الصناعي العالمي بأكمله. كما أنه سيمكننا من تحقق مستقبل أكثر استدامة ونظافة، من خلال التركيز المستمر على الابتكار والكفاءة والرعاية البيئية".

وأضاف: "باعتبارنا أول شركة لإنتاج الحديد في العالم تقوم باحتجاز جزء من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقد تمكنا من العمل بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% من المتوسط العالمي، وسنواصل عملنا الفاعل في إزالة الكربون من هذا القطاع ومن سلسلة التوريد النهائية رغم صعوبة ذلك".

ويكرّم برنامج رواد استدامة الصلب التابع للرابطة العالمية للصلب، الشركات التي تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك التوقيع على ميثاق الاستدامة العالمي للصلب، وتلبية 20 معياراً للاستدامة، وتوفير بيانات وتقييم دورة حيادة مدخلات ومخرجات العمليات التشغيلية والمشاركة في مبادرات الرابطة العالمية للصب مثل جوائز الرابطة أو برنامج تقدير الصحة السلامة.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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