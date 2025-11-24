أبوظبي: في إطار فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 الذي تنظمه مجموعة أدنيك، استقبل جناح أبوظبي البحرية الزوار وقدم لهم تجربة استثنائية تجمع بين الابتكار والتفاعل، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، في خطوة تبرز الالتزام بالمساهمة في تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانته كأحد ركائز الاستدامة والابتكار.

ووفر الجناح لزواره فرصة التعرف على خدمات النقل المائي العام في أبوظبي، من خلال لعبة رقمية مبتكرة وضعتهم في قلب سباقات التاكسي المائي على مسار خيالي يحاكي جمال الممرات المائية في الإمارة، لتكون التجربة مزيجًا من الترفيه والتثقيف.

كما استعرض الجناح أحدث المرافق البحرية العامة التي تدعم التنقل الآمن والمستدام، إلى جانب مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في أبوظبي، وتسهيل وصول المجتمع إلى الممرات المائية.

ومن أبرز الابتكارات التي قدمها الجناح أداة "مرصدنا"، التي تمكّن المؤسسات البحرية من قياس مدى تقدمها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وفق المعايير الدولية، والحصول على خارطة طريق مخصصة لتحقيق نجاح أكبر في هذا المجال الحيوي.

وعلى شاشة رقمية عملاقة، تمكن الزوار من استكشاف خرائط السلامة البحرية في إمارة أبوظبي، بما عزز الوعي بأهمية الالتزام بمعايير الأمن والسلامة أثناء الإبحار.

كما استضاف المركز البحري أبوظبي سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش التي تغطي موضوعات متنوعة، من الابتكارات التكنولوجية البحرية إلى تطوير المواهب وإزالة الكربون، في بيئة تفاعلية تجمع الخبراء والمختصين.

ولإضفاء لمسة عملية على التجربة، قدم مركز النقل المتكامل وهيئة أبوظبي البحرية جولات مجانية بالتاكسي المائي لزوار المعرض، منحتهم فرصة فريدة للاستمتاع بالممرات المائية القريبة، وتجربة النقل البحري المستدام عن قرب.

ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد أبوظبي البحرية التزامها بتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع البحري، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية تجمع بين الحداثة والتقاليد، وتفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع البحر والرياضات المائية.