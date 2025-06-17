(عمّان، الأردن): حصل بنك الأردن على جائزة "التميّز بالجودة لعام 2025" من المنظمة الأوروبية لضمان الجودة (ESQR)، ومقرّها لوزان – سويسرا، وذلك تقديراً لتميّز البنك في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة، والالتزام بالمعايير العالمية في تقديم الخدمات المصرفية ،وسعيه المتواصل في بناء بيئة عمل ترتكز على التمكين والكفاءة.

وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية التي تُمنح للمؤسسات التي تُجسّد ثقافة الجودة الشاملة، وتُظهر أداءً متميزا في مجالات القيادة والابتكار المؤسسي. حيث تم اختيار بنك الأردن لنيل هذه الجائزة من خلال نظام تصويت وترشيح يستند إلى آراء الحاصلين السابقين على جوائز ESQR، وشركات ومؤسسات من مختلف القطاعات، فضلًا عن دراسات واستطلاعات السوق. وقد أظهرت نتائج الترشيحات والتوصيات أن بنك الأردن يمثل نموذجًا يُحتذى به في الأداء المؤسسي والجودة التشغيلية، الأمر الذي منحه ثقة وتقدير نظرائه في القطاع المصرفي والمؤسسي على حد سواء.

يمثّل هذا الإنجاز ثمرة لرؤية استراتيجية تمتد لأكثر من ستة عقود من العمل البنّاء، ويعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز تنافسيته، وتنمية رأس ماله البشري، وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب تأدية مسؤولياته المجتمعية والبيئية.

وقد تسلّم بنك الأردن الجائزة خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم بتاريخ 29 أيار 2025، بحضور نخبة من القيادات وخبراء الجودة من مختلف أنحاء العالم. ويُعد هذا التقدير العالمي شهادة حيّة على المكانة المتقدّمة التي يحتلها البنك في القطاع المصرفي، وتجسيدًا لالتزامه المستمر بالتميّز والابتكار ومواكبة التطورات كمرتكزات أساسية لتحقيق مستقبل مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الأردن يعد من أوائل وأعرق البنوك التي تأسست في المملكة عام 1960، ويعمل اليوم كمؤسسة مصرفية إقليمية في أسواق متعددة تشمل البحرين، سوريا، العراق، وفلسطين، مع خطط توسعية مستقبلية. ويواصل البنك تقديم خدمات مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مسهمًا في دعم التنمية الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يتواجد بها.

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