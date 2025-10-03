ركزت المناقشات خلال الجلسة على عروض التخفيضات والترويج التسويقي القائم على الخصومات، بالإضافة إلى استخلاص الدروس من التجارب في الأسواق المتطورة، واستقطاب فئات جديدة من المستهلكين، بما في ذلك النساء وكبار السن.

الرياض، المملكة العربية السعودية: اجتمعت نخبة من أبرز الشخصيات في قطاعي الصحة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية للمشاركة في جلسة نقاش قيّمة خلال فعاليات معرض فيبو أرابيا 2025 تحت عنوان "تعزيز نمو قطاعي اللياقة البدنية والعناية بالصحة في المملكة".

برئاسة هيرمان روتجرز، رئيس شركة جلوبال جروث بارتنرز، ناقشت الجلسة التي شهدت حضور كل من: ناصر عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة بيور جيم السعودية؛ وهاني عبدالحفيظ البخاري، الرئيس التنفيذي لنادي الرياض كومبات، ونيثان كلوت، رئيس قسم الإستراتيجية في شركة أرماح سبورتس، مختلف الجوانب التشغيلية والاستراتيجية والثقافية التي تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقد تناول هذا النقاش عددًا من الأسئلة المهمة التي من شأنها أن تُشكّل مستقبل قطاع اللياقة البدنية والعناية بالصحة في المملكة، ومن بينها مدى اعتماد العاملين في هذا القطاع على العروض الترويجية والخصومات.

وفي معرض حديثه عن قطاع الرياضة واللياقة البدنية في المنطقة، الذي اعتمد تاريخياً بشكل كبير على العروض والخصومات لاستقطاب وجذب العملاء، قال ناصر عبيد من شركة بيور جيم أرابيا: "إن اعتماد الأندية على الخصومات يعود إلى عوامل السوق، ونحن نريد تغيير هذا الوضع، ومنذ اليوم، بدأنا بالتحول إلى نهج مختلف، حيث سنركز على تقديم قيمة مضافة للعميل، ونضع تلبية احتياجاته في صدارة أولوياتنا".

كما ناقش الحضور بالتفصيل أهمية الاستفادة من تجارب الأسواق العالمية المتقدمة لتعزيز النمو في المملكة العربية السعودية.

وقال ناثان كلوت، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة أرماح سبورتس: "الجواب بسيط: الاستفادة من تجارب أي سوق أمر بالغ الأهمية، فكلما زادت معرفتنا بالقطاع، زادت معرفتنا بمستهلكي منتجات اللياقة البدنية بشكل عام وهذا ما نطمح إليه".

وأضاف كلوت قائلاً: "لكن هذا لا ينفي أهمية المعرفة بالسوق المحلية، فقد تكون أكثر الناس خبرة في العالم، ولكن إذا لم تكن لديك معرفة بالسوق المحلية، فأعتقد أنك بذلك تزيد من احتمالات الفشل".

كما تناولت الجلسة أيضاً تحدي استقطاب فئات جديدة من الجمهور، وخاصة النساء وكبار السن، لزيادة مشاركتهم في هذا القطاع، حيث اتفق الحضور على أن استهداف هذه الفئات بشكل فعال يتطلب دراسة متعمقة لاحتياجات شرائح العملاء المختلفة، واعتماد أساليب مخصصة تتناسب مع هذه الاحتياجات، استناداً إلى الطلب الحقيقي وتحديد واضح لقطاعات السوق، وهو ما يعتبر أساسياً لجذب مختلف الشرائح والاحتفاظ بها، بما في ذلك النساء.

وفي هذا السياق قال هاني عبدالحفيظ البخاري، الرئيس التنفيذي لنادي الرياض كومبات: "لقد أدركنا أن استهداف الجميع لا يعني استهداف أي فئة محددة، فعندما بدأنا العمل، كان لدينا ثلاثة فروع، وكان عدد كبير من الفتيات الصغيرات من بين عضوات النادي، وعندما كبرن، كن يطالبن دائمًا بفتح فرع خاص بهن، لكن عدد من انضم إلى النادي كان قليلًا. لذلك قررنا تحويل النادي إلى مركز رياضي يضم فئات عمرية مختلفة، ليصبح بذلك هو الفئة المستهدفة الرئيسية لنا".

من بين الجلسات الأخرى التي أقيمت على منصة المؤتمرات الشهيرة في معرض فيبو أرابيا، انعقاد جلسة بعنوان: "تجنب الأخطاء الشائعة في استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء في الأسواق الناضجة" التي قدمها بول بيدفورد، المدير التنفيذي لشركة ريتنشين غورو المحدودة، وجلسة أخرى بعنوان: " ما الذي يمكن أن يستفيده طب الشيخوخة من الابتكارات في مجال علاج السرطان" التي قدمها الدكتور مروان غصن، مؤسس عيادة آي جي إتش بالإضافة إلى جلسة بعنوان :"تحدي الذات وتحقيق الإنجازات" التي قدمتها نيللي عطار، الرياضية والمغامرة ورائدة الأعمال اللبنانية السعودية.

وبهذه المناسبة قال فاسيل زيجالو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في شركة آر إكس، الجهة المنظمة للمعرض: "يُعد معرض فيبو أرابيا حافزاً مهماً لدفع عجلة الاستثمارات إلى أحد أكثر أسواق الصحة واللياقة البدنية ديناميكية في العالم، حيث يُساهم هذا الحدث من خلال جمع الجهات المعنية الرئيسية في هذه القطاعات تحت سقف واحد، في تعزيز شراكات فعالة تدعم بشكل مباشر أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وأضاف زيجالو قائلاً: "يتعلق الأمر بدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتعزيز الابتكار، واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال، وتوسيع نطاق المبادرات التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء المملكة، حيث يوفر معرض فيبو أرابيا منصة مثالية لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير المعرض لمساحة كافية مخصصة للحوار الهادف والبنّاء وتبادل الأفكار القيّمة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع".

وقد تزامن انعقاد هذه الجلسة مع إطلاق تقرير تطوير قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، والذي تم تقديمه أمس في معرض فيبو أرابيا، وقد تم إعداد هذا التقرير بالتعاون بين وزارة الرياضة السعودية وشركة سي إيه إيه بورتاس، حيث يشكل التقرير خارطة طريق لتنمية هذا القطاع حتى عام 2030، كما يسلّط الضوء على أهم الاتجاهات التي جرى تناولها خلال الجلسة، ومنها التحوّل من المنافسة القائمة على الأسعار إلى نماذج تعتمد على القيمة، والنمو السريع في مشاركة النساء، وإمكانات هذا القطاع غير المستغلة في المناطق التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التنمية.

ومع توقعات بارتفاع إيرادات السوق إلى 15.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، يُشدد التقرير على أهمية تقديم خدمات مخصصة، والاستثمار في تطوير الموارد البشرية، والتوسع الاستراتيجي، وهي جميعها نقاط اتفق عليها المشاركون في الجلسة باعتبارها أساسية لتحقيق نقلة نوعية في قطاعي الصحة واللياقة البدنية في المملكة.

تستمر فعاليات معرض فيبو أرابيا حتى يوم الجمعة 3 أكتوبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث يشهد الحدث مشاركة أكثر من 140 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، وحضور 50 متحدثاً عالمياً، بالإضافة إلى الآلاف من المختصين في قطاعي العناية بالصحة واللياقة البدنية من جميع أنحاء العالم.

