الرياض، المملكة العربية السعودية،- تشارك "يونيفونك"، منصة المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الرائدة والبرمجيات كخدمة (SaaS) في الشرق الأوسط، كراعٍ فضي في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2025"، الذي تتواصل فعالياته لغاية 19 نوفمبر الجاري بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وخلال مشاركتها، تعرض "يونيفونك" محركها الفعال للذكاء الاصطناعي التوكيلي (Unifonic CX Intelligence)، الذي يتيح تصميم رحلات عملاء متكاملة ومتكيّفة، بدءًا من استقطاب العملاء وصولًا إلى استبقائهم، عبر وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يعملون ويتعلمون وينسقون العمليات من خلال قنوات الاتصال المختلفة.

وقال كريم زكي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والرئيس التنفيذي للتقنية في شركة يونيفونك، "نعمل في «يونيفونك» على إرساء مفهومٍ جديد لتجربة العملاء من خلال استخدام ذكاء اصطناعي آمن يحاكي الطبيعة البشرية ويعتمد على الأتمتة الذكية. وتأتي مشاركتنا في «مؤتمر ومعرض سيملس السعودية 2025» لتعزيز مكانتنا كمنصة ذكاء اصطناعي موثوقة في المنطقة، تعمل على تمكين الشركات من تطبيق حلول ذكاء اصطناعي مرنة ومتوافقة اللوائح والقوانين مصممة لتحقيق أهدافها. وترسم « Unifonic CX Intelligence » ملامح مستقبل التفاعل مع العملاء، حيث يكون كلَّ تفاعلٍ مجزيًا ومتكيفًا مع السياق، وقادرًا على التنبؤ بنوايا العميل وتحقيق أثرٍ ملموس على الأعمال."

وأضاف كريم زكي، "نهدف إلى ضمان أن يرتكز الابتكار في الذكاء الاصطناعي على مبادئ الثقة والدقة والسيادة على البيانات، معتمدين في ذلك على النماذج عالية الأداء والمستضافة محليًا والمتكيفة مع الخصائص المحلية عبر شراكاتنا الاستراتيجية مع "غروك" (Groq) و"هيومين" (HUMAIN). وتتماشى جميع مبادراتنا وجهودنا مع «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالمي للابتكار الرقمي والتميز في مجال الذكاء الاصطناعي."

ويوفر حل "Unifonic CX Intelligence" إرشادًا لحظيًا ومحتوى مخصص ورؤى قابلة للتنفيذ لفرق المبيعات، بما يُسهم في تعزيز إنتاجيتهم وتقديم تجربة تسوّق مصمَّمة وفق احتياجات كل عميل. ويتيح هذا الحل المبتكر للوكلاء الوصول الفوري إلى بيانات العملاء، مما يساعدهم على فهم تفضيلات كل عميل على نحوٍ أكثر كفاءةً وتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول سياسات الاسترجاع. وبالنسبة للمشترين، يعمل الحل كمساعدٍ رقمي ذكي يُحلل احتياجاتهم ويجيب على استفساراتهم المتعلقة بالمنتجات ويساهم في تسهيل إجراءات الدفع.

ويُمثل محرك "Unifonic CX Intelligence"، حلًا فعالًا ومتطورًا للذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لتحويل كل تفاعل مدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تجربةٍ فائقة التخصيص وتنبؤية وسياقية وقريبة من التجربة البشرية، مما يُمكّن المؤسسات من بناء علاقات أعمق وأكثر فعاليةً مع عملائها.

ويزود "Unifonic CX Intelligence" مؤسسات التسويق وخدمة العملاء بقدرات ذكاء اصطناعي موجَّهة نحو تحقيق الأهداف، من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) مع المحتوى المحدد والسياسات وضوابط الاستخدام في المؤسسة. وتم تطوير هذا الحل بحيث يراعي أعلى معايير التوافق والمرونة، مما يسمح للشركات بنشر ذكاء اصطناعي آمن وقابل للتوسع وملائم للسياق، مصمَّم خصيصاً لأهدافها واحتياجات عملائها المتنوعة.

ويتميز "Unifonic CX Intelligence" أيضًا بطبيعته ذات الخصائص المحلية، وبكونه مصممًا للاستخدام باللغة العربية أولًا، بدعمٍ من شراكات استراتيجية مع كل من "غروك" (Groq) و"هيومين" (HUMAIN). وترسي هذه الشراكات معيارًا جديدًا للابتكار الأخلاقي في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، من خلال ضمان حوكمة بياناتٍ مؤسَّسية، ودقة عالية من الناحية الثقافية واللغوية، مع الامتثال للتشريعات المحلية.

وتساعد "يونيفونك" الشركات في قطاعات البنوك والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والقطاع الحكومي والخدمات اللوجستية والاتصالات؛ عبر توفير حلول رقمية متقدمة تُسهم في تعزيز التحول الرقمي وتجارب العملاء الذكية، مرتكزةً على خبرتها الممتدة لأكثر من 19 عامًا في مجال إدارة علاقات العملاء.

يُعد مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2025" الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في المملكة في مجالات الابتكار في المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتوصيل المنزلي والتسويق الرقمي؛ حيث يستقطب أكثر من 20,000 من الحضور وقادة القطاعات المختلفة من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وتجسد مشاركة "يونيفونك" في "سيملس السعودية 2025" التزامها بدعم مسيرة المملكة نحو اقتصادٍ رقمي مزدهر ومستدام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

