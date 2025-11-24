وقّعت ست مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجال خدمات الملاحة الجوية والتدريب والمحاكاة والبحث العلمي

أطلقت منصة لإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار بالتعاون مع "مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية" و ANRA Technologies

أهلي: محطة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير مجال جوي أكثر ذكاءً وكفاءةً وتوسيع شراكاتنا الدولية بما يدعم جاهزية دبي لمستقبل الطيران العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "دانز" مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 بحضور فاعل شمل توقيع سلسلة من الاتفاقيات الدولية، وإطلاق مشاريع نوعية، وتنظيم لقاءات مهنية وتقنية عزّزت دور المؤسسة في تطوير أجواء دبي وتعزيز تنافسية القطاع، ودعم جاهزية المؤسسة للتشغيل الكلي لمطار آل مكتوم الدولي.

وجاءت المشاركة تأكيداً على رؤية "دانز" الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة حركة جوية أكثر كفاءة وذكاءً في دبي، ودعم مستهدفات مبادرة "مواهب الطيران 33" التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، والرامية إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لمستقبل الطيران.

اتفاقيات وشراكات نوعية

وشهدت أيام المعرض توقيع "دانز" أكثر من ست مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، كان من أبرزها مذكرة التفاهم مع "سُلطة مطار بيرمودا" لوضع إطار تعاون شامل في خدمات الملاحة الجوية والتدريب والمحاكاة. كما شملت الاتفاقيات توقيع شراكات بحثية وتعليمية مع كل من "جامعة الإمارات للطيران" و"مدرسة آيتاآريا" للأعمال الجوية، إلى جانب تعاون بحثي مشترك مع "طيران الإمارات" و"تاليس" لتطوير حلول رقمية متقدّمة تُسهم في الحدّ من أنماط الانتظار للطائرات وتعزيز القدرة على التنبؤ في العمليات التشغيلية.

إطلاق منصة إدارة حركة الطائرات بدون طيار

وشملت مشاركات "دانز" أيضاً إطلاق منصة لإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار في الأجواء، تم تطويرها بالتعاون مع "مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية" وشركة ANRA Technologies. وتتيح هذه المنصة إصدار موافقات فورية لرحلات الطائرات بدون طيار، ودمج بيانات الرادار والطقس والإشعارات الجوية، مع تعزيز قدرات الكشف وتفادي التعارضات، والتوسع مستقبلاً نحو تطبيقات التنقل الجوي الحضري.

وشهد جناح "دانز" في المعرض زيارات رسمية، من بينها زيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة "دانز"، الذي اطّلع على أحدث التطورات التقنية وجاهزية فرق المؤسسة لدعم العروض الجوية وإدارة الأجواء طوال أيام المعرض، ووجّه بضرورة مواصلة المؤسسة التزامها بالتميّز التشغيلي وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران.

محطة مهمة

وقال إبراهيم أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "دانز": "مثّلت مشاركتنا هذا العام محطة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير مجال جوي أكثر ذكاءً وكفاءة، وتوسيع شراكاتنا الدولية بما يدعم جاهزية دبي لمستقبل الطيران العالمي، وجاهزية المؤسسة للتشغيل الكلي لمطار آل مكتوم الدولي. وعكست اللقاءات والمشاريع التي أطلقناها خلال المعرض، بما في ذلك إطلاق منصة إدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار وتوقيع شراكات بحثية وتعليمية مع كل من "جامعة الإمارات للطيران" و"مدرسة آيتاآريا" للأعمال الجوية، التزامنا بالابتكار والتميّز التشغيلي، ودعمنا لمستهدفات مبادرة "مواهب الطيران 33" من خلال توفير بيئة متقدّمة تُعزّز فرص التعلّم والنمو للكفاءات الوطنية".

مستقبل الأجواء الذكية

كما وقّعت "دانز" وثيقة تعاون مع شركة (Aeroficial Intelligence) لتنفيذ منظومة (Cockpit Suite) ضمن عمليات المؤسسة، بما يُعزّز كفاءة إدارة الأداء المبني على البيانات ويدعم مستقبل إدارة الأجواء الذكية في دبي ومواصلة تطوير خدمات الملاحة الجوية بكفاءة وموثوقية عالية.

وخلال المعرض، عقدت "دانز" سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع جهات محلية وعالمية لتوسعة شبكة شراكاتها الدولية، بحثت خلالها فرص تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وإدارة حركة الطائرات غير المأهولة والتنقّل الجوي المتقدّم وتصميم المجال الجوي المستقبلي. وشملت مباحثات موسّعة مع فريق (NATS)، المُزوّد الرائد لخدمات مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون في تبادل المعرفة وتطوير القيادات المهنية وتمكين الكفاءات الشابة.

وتخلّل أيام الحدث مشاركة فاعلة لخبراء "دانز" في جلسات ومحاور نوعية تناولت التنقّل الجوي المتقدّم، وتقنيات (UTM)، وإدارة الحركة الجوية (ATM) وخدمات الحركة الجوية (ATS)، والاستدامة، وتطوير القوى العاملة. وقدّم خبراء المؤسسة رؤى متخصّصة حول مستقبل إدارة الأجواء، والدور القيادي لدبي في تبنّي أحدث أنظمة الملاحة الجوية على مستوى العالم.

