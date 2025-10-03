أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة– فاز مطار زايد الدولي بجائزة "أفضل مطار في تجربة التسوق" خلال حفل جوائز "فرونتير 2025"، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته كوجهة عالمية رائدة في تجارب السفر المتميزة والابتكار التجاري والتفوق المعماري.

وتم الإعلان عن هذه الجائزة خلال المعرض والمؤتمر العالمي لرابطة الأسواق الحرة (TFWA) في مدينة كان، لتكون بمثابة تتويج للتقدير الكبير الذي حصل عليه المطار في الجوائز نفسها من نسخة العام الماضي. وتنضم الجائزة الجديدة إلى سلسلة من الجوائز التي حصدتها مطارات أبوظبي، ومنها فوز مطار زايد الدولي بجائزة "أجمل مطار في العالم" ضمن جوائز "بريه فرساي" العام الماضي، الأمر الذي ساعد في تعزيز مكانة أبوظبي كمعيار عالمي في تصميم المطارات وتجارب السفر.

وفي المناسبة نفسها، حصد متجر " "Presentedbyلشركة "أفولتا" Avolta جائزة "أفضل مفهوم متخصص"، تقديراً لنهجها المبتكر الذي أدهش ملايين المسافرين في مطار زايد الدولي، من خلال التصميم والإبداع والتفاعل مع المستهلكين. ويُضاف هذا الإنجاز إلى حصول الشركة ذاتها على الجائزة البلاتينية مؤخراً في فئة التصميم الداخلي لمنافذ البيع بالتجزئة والمحلات التجارية والمتاجر متعددة الأقسام ومراكز التسوق ضمن جوائز "لندن للتصميم 2025"، الأمر الذي يعكس روح التعاون التي يتميز بها مطار زايد الدولي، ودوره كمحور عالمي للابتكار في تجربة التسوق للمسافرين.

وتُمثّل جوائز "فرونتير" إحدى أرفع الجوائز العالمية لتجارب التسوق في عالم السفر، إذ إنها تحتفي بالإبداع والابتكار والتميّز التجاري. ويُجسّد فوز مطارات أبوظبي في نسخة العام الجاري 2025 من هذه الجوائز إنجازاً مهماً يُبرز رؤيتها الاستراتيجية التي تضع المسافر في صميم ابتكاراتها وكافة جهود التطوير التي تقوم بها.

وفي تعليقها على هذا الفوز، قالت إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "إننا نشعر بفخر كبير إزاء الجهود المتفانية التي بذلها فريقنا خلال العامين الماضيين من أجل ترسيخ مكانة مطار زايد الدولي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لأنشطة التسوق في عالم السفر. وتؤكد هذه الجوائز الدولية قناعتنا بأن المطارات يمكن أن تلعب دوراً جوهرياً في إثراء تجارب المسافرين وإسعادهم، فضلاً عن دورها المهم في نجسيد روح أبوظبي وطموحاتها العالية. وفي هذه المناسبة، يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع شركائنا وأصحاب الامتياز، لأن تعاونهم والتزامهم بالتميز يعتبران أساس نجاحنا المشترك والتجربة العالمية التي نقدمها للمسافرين. ومن خلال مطار زايد الدولي، يمكننا أن نعرض للعالم بكل فخر رؤية الإمارة وقدرتها على الابتكار".

تجدر الإشارة إلى أن مطار زايد الدولي قد نجح منذ افتتاحه في نوفمبر 2023 في إرساء معايير جديدة لمستقبل تجارب المطارات، وذلك من خلال توفير بيئة تسوق مصممة بعناية فائقة، تجمع بين العلامات التجارية الفاخرة العالمية، وعادات الضيافة الأصيلة التي تشتهر بها دولة الإمارات، والتجارب الغامرة للمسافرين لتوفير إحساس فريد بالترحيب والانتماء. ونظراً لوجود ما يزيد على 163 متجراً ومطعماً على مساحة قدرها 37,500 متر مربع، يُشكّل المطار الوجهة المثالية التي تلتقي فيها تجارب عالمية المستوى للسفر والتسوق، إضافة إلى كونه منصة ديناميكية لإطلاق مفاهيم جديدة لأنشطة التسوق الموجهة للمسافرين، لتعمل على الارتقاء بتجربة المطار باستمرار.

ويستند نجاح المطار في مجال التسوق إلى النمو اللافت لحركة المسافرين في مطارات أبوظبي، حيث سجلت زيادات من خانتين عشريتين على مدى 17 ربعاً متتالياً حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2025. وبلغ معدل النمو السنوي 44.5% في العام 2023، تلاه ارتفاع إضافي بنسبة 28% في العام الماضي 2024.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.