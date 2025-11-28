تنطلق فعاليات ملتقى "إرث والمدرب 2025" في إمارة الشارقة يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، بمشاركة مجموعة من الخبراء في قطاع التدريب والتعليم والتنمية البشرية، وذلك بهدف إبراز دور الشارقة كحاضنة للريادة في التدريب والتعليم، وكمركز إقليمي يدعم الابتكار وصناعة المعرفة.

ويهدف الملتقى إلى إطلاق إطار تدريبي جديد يواكب متغيرات العصر ويحافظ على الهوية الثقافية العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخبرات الملهمة للمتحدثين المشاركين من مجالات تدريبية متنوعة تشمل القيادة، المهارات الشخصية، التعليم المستقبلي، التدريب التقني، وريادة الأعمال.

كما يسعى الملتقى إلى تعزيز التواصل وبناء شبكات مهنية بين المدربين والباحثين والجهات التدريبية والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في خلق بيئة تعاون فعّالة، وتبادل الخبرات، وصناعة فرص جديدة في سوق التدريب محليًا وإقليمياً.

يتضمن الملتقى جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، وعروضًا لأحدث البرامج التدريبية، إلى جانب تكريم مجموعة من النماذج المُلهمة في مجال التدريب والتعليم.

وقال د. يونس حسن علي الحوسني رئيس مجلس إدارة مؤسسة إرث للتدريب والاستشارات التربوية – الجهة المنظمة للملتقى – إن تنظيم هذا الحدث في الشارقة يأتي انطلاقًا من رؤية واضحة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عربية رائدة في دعم التعليم النوعي، وتطوير الكوادر البشرية، وتمكين المدرب العربي من المنافسة عالميًا.

وأضاف: «إن ملتقى إرث والمدرب 2025 يمثل خطوة محورية نحو صياغة مستقبل التدريب في العالم العربي، من خلال منهجيات حديثة تحترم قيم المجتمع، وتعتمد على التكنولوجيا والتجارب الدولية الناجحة. ونثق أن هذا الحدث سيكون منصة لإطلاق شراكات ومبادرات جديدة تدعم التنمية المستدامة في قطاع التدريب».