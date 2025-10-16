سيُقام الحفل في 10 ديسمبر 2025، ثاني أيام معرض أوتوميكانيكا دبي، في مركز دبي التجاري العالمي.

ستُواصل الدورة الخامسة من الجوائز، التي أصبحت من أبرز فعاليات قطاع خدمات المركبات، الاحتفاء بأفضل الممارسات العالمية والتميز الإقليمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن منظمو الدورة الخامسة من جوائز أوتوميكانيكا دبي عن قائمة أسماء المرشحين النهائيين لعام 2025، والتي تحتفي بالأفراد والمنتجات والشركات التي تعيد تعريف التميز والابتكار والقيادة في قطاع خدمات المركبات في الشرق الأوسط.

ومن بين أبرز الجوائز التي تم تقديمها هذا العام فئتان جديدتان للجوائز، وهما جائزة النجم الصاعد في سوق خدمات المركبات وجائزة أفضل موزع، وقد تم تقديمهما لتعكسا الديناميكيات المتطورة في القطاع وتكريم الأشخاص والشركات التي تشكل مستقبلها.

تحتفي جائزة "النجم الصاعد"، التي تُقام لأول مرة في عام 2025، بالمحترفين الشباب المتميزين دون سن الثلاثين في دول مجلس التعاون الخليجي، ممن أظهروا ابتكاراً وقيادةً وتأثيراً استثنائياً في سوق خدمات المركبات بالمنطقة.

ومن بين المتأهلين للنهائيات: نهلة سونيل عزيز، من مجموعة زيز الدولية؛ ومحمد فراز، من مجموعة المانع للسيارات؛ وكليفيسا توسكا، الرئيس التنفيذي لشركة نورث ستار شاين للعناية بالسيارات؛ وجورج فاركي، مالك موقع تونر ستوب دوت كوم.

وبهذه المناسبة قال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: "تُسلّط فئة النجم الصاعد الضوء على الجيل القادم من المحترفين الذين يُشكّلون مستقبل سوق خدمات المركبات. هؤلاء الأفراد يُقدّمون أفكاراً جديدة، ورؤىً رقمية الطابع في المقام الأول، وطاقةً جديدةً في قطاعٍ يزدهر بالتحوّل والابتكار، ومن خلال تكريم إنجازاتهم، نحتفي بالرؤية والديناميكية للقطاع نفسه".

كما تُقدّم جائزة "أفضل موزع"، ضمن فئة التميز في الخدمة، تقديراً لموزعي خدمات المركبات المستقلين الذين يُظهرون أداءً استثنائياً وابتكاراً وجودة خدمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن بين المرشحين النهائيين: خدمات يوروديزل، والمكرم لقطع غيار السيارات، والمركزية للسيارات والمعدات (عضو في مجموعة الفهيم)، ومجموعة الشيراوي للمشاريع، ودي جي لقطع غيار السيارات، حيث تُجسّد كلٌّ منها التميز في نطاق التشغيل، وموثوقية التوريد، ورضا العملاء.

وتواصل الجوائز، إلى جانب هاتين الجائزتين الجديدتين، الاحتفاء بالتميز في فئات التميز في الخدمة، والمنتجات، والتحول، والموظفين. حيث يشمل قسم التميز في الخدمة مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك جائزة أفضل ورشة لتصليح هياكل سيارات ركاب، وجائزة أفضل ورشة لتصليح المركبات، وجائزة أفضل مزود خدمات للمركبات التجارية، وجائزة أفضل اختصاصي عناية بالسيارات، وجائزة أفضل مزود خدمات متنقلة.

وقد تم ترشيح العديد من رواد القطاع، بما في ذلك: بت ستوب، وقرقاش لإصلاح السيارات، وميونيخ موتور ووركس عُمان، وأورينت موتورز، ودي لوكس للعناية بالسيارات، ودايل-إيه-باتري، ويورو ديزل سيرفيسز، وجيرمان إكسبيرتس لصيانة المركبات، وجراند سيرفيس ستيشن، وغيرها.

وضمن فئة المنتجات، تضم قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل منتج مبتكر كلاً من: مجموعة بريغيد للإلكترونيات، وإطارات جي آر آي، و ساتا، وشركة سنترال موتورز آند إكويبمنت ذ.م.م. (عضو في مجموعة الفهيم)، وبريمبو. أما قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل منتج مستدام فهي: شركة أومينت المحدودة (IGL Coatings)، وإطارات جي آر آي، وشركة ألايد للنقل، وزيوت نانوباور، ومجموعة أوتو ميلينيوم. أما قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل منتج للسلامة فهي: بريغيد للإلكترونيات، وجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وتكنولوب، ومان+هاميل الشرق الأوسط، وجيلاني موبيليتي. وأخيراً، تضم قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل منتج رقمي كلاً من: مجموعة أوفينيتي، وإنفوميديا ​​أوروبا، وأوتو إكس 3، وسمارت أوتو سيستمز، وباي بارتس 24.

وفي فئة "الأفراد"، وفي إطار برنامج "النساء في سوق خدمات المركبات"، شملت القائمة المختصرة أسماء مثل شوبرا شريفاستافا، الرئيس التنفيذي لشركة كراج بلوج ومؤسس مجتمع أوتو بالز؛ ونهلا سونيل عزيز، مدير العمليات في مجموعة زييز الدولية وكاجال تشودري، المؤسس المشارك لشركة في2أر أوتوإنفينيت؛ وبهافيكا ساشديفا، المدير العام لشركة ترنيتي للزيوت والشحوم؛ وبادماشيلا سوبهاش باتكار، المستشار الفني لشركة أكزو نوبل للدهانات الامارات العربية المتحدة، وذلك لمساهماتهن في منظومة سوق خدمات المركبات من خلال القيادة والابتكار والجهود الريادية.

وتندرج تحت فئة التحوّل جائزتان فرعيتان: جائزة أفضل مشروع للتحول الرقمي للعام، مع شركات مختارة بما في ذلك شركة تاكسي دبي، وجراج بلاج، وخبراء صيانة المركبات الألمان، و يو زي دي بارت لقطع الغيار، وتشويش لتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات؛ وجائزة أفضل شركة ناشئة، مع تسليط الضوء على علامة كوانتوم ، و آزيليتور موبيليتي، و في2أر أوتوإنفينيت، و تاير بايس، و شركة مورنينغ ستار. كمتنافسين في القائمة المختصرة.

من جهتها قالت غايتري جيسواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في خدمات يوروديزل: "اتسمت المشاركات هذا العام بتنوع ملحوظ، مما يعكس عمق ونضج القطاع الإقليمي. وقد تميزت المشاركات بجودة عالية، مما جعل دور لجنة التحكيم مجزياً وحافلاً بالتحديات. وتُشيد جوائز كهذه بالتفاني وتُلهم الآخرين لمواصلة التعلم والتكيف والنمو، لذا فإن هذا القطاع مستعد للتغيير وتبنّي الأفكار الجديدة".

تُختتم قائمة الجوائز بفئة "شخصية العام" التي تُكرّم شخصيةً قدّمت مساهمةً بارزةً في تطوير قطاع المركبات وخدماتها في الشرق الأوسط، حيث يحتفي هذا التكريم بالرؤية بعيدة المدى والقيادة والتأثير الاستثنائي في دفع عجلة الابتكار والاستدامة ونمو القطاع في جميع أنحاء المنطقة.

واختتم غانم محمد الفلاسي، نائب الرئيس الأول، مكتب المدير العام، واحة دبي للسيليكون، قائلاً: "إن دوري كعضو في لجنة التحكيم شرفٌ ومسؤوليةٌ في آنٍ واحد. لقد بذل كلُّ متسابقٍ نهائيٍّ جهداً هائلاً، وتعكس المسابقة التقدمَ الملحوظَ الذي أحرزه هذا القطاع، فجميعُ المشاركين فائزونَ بفضلِ مساهمتهم في نموِّ سوقِ خدمات المركبات".

سيُقام حفل توزيع جوائز أوتوميكانيكا دبي 2025 في 10 ديسمبر 2025 بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الدورة الثانية والعشرين من معرض أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي لخدمات المركبات الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيُقام في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025. وستستقبل دورة هذا العام أكثر من 2400 عارض من أكثر من 60 دولة، ويضم 20 جناحاً دولياً وتغطي مساحة موسعة عبر 20 قاعة.

وسيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2025 عشرة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، النظم الكهربائية والإلكترونية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم والوقود، والإطارات والبطاريات، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء، بالإضافة إلى فئة جديدة تُركّز على الاتصالية والقيادة الذاتية.

-انتهى-

#بياناتشركات