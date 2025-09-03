شهدت العروض مشاركة واسعة من أكثر من 1000 متجر وكبرى مراكز التسوق

أكثر من 10 آلاف زائر لمدينة شمسة الترفيهية

الشارقة، اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمس، فعاليات "عروض صيف الشارقة 2025"، مسدلة الستار على موسم استثنائي حافل بالنجاحات عزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للتسوق والسياحة والترفيه العائلي في المنطقة، وحققت العروض أرقاماً قياسية، حيث سجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغت أكثر من 800 مليون درهم.

وخلال حفل الختام الذي أقيم في الزاهية مول بمشاركة واسعة للجمهور، جرى السحب الكبير على مجموعة من الجوائز القيمة والهدايا التي قدمت للمتسوقين، لتستكمل بها العروض جوائزها التي بلغت قيمتها الإجمالية 3 ملايين درهم وزعت على أكثر من 300 فائزاً، وشملت سبائك ذهب وقسائم مشتريات.

وعلى مدار شهرين، في الفترة من 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر، تحولت إمارة الشارقة بمدنها ومناطقها كافة إلى وجهة حيوية للبهجة والتسوق تحت شعار "عروض استثنائية لصيف لا ينسى"، وشهدت العروض مشاركة واسعة من أكثر من 1000 متجر وكبرى مراكز التسوق والفنادق والوجهات السياحية، التي قدمت للمتسوقين والزوار تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتميزت دورة هذا العام بزخم كبير من الابتكار، وقدمت تجربة متكاملة جمعت بين التسوق والترفيه بأساليب مبتكرة، وشكّل إطلاق الأيقونة الجديدة لعروض صيف الشارقة "شمسة" وتدشين "مدينة شمسة الترفيهية" في مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب إطلاق تطبيق ذكي للسحوبات الإلكترونية، نقلة نوعية في طبيعة الفعاليات الترويجية، مما أثرى تجربة العائلات والزوار وجعل من صيف الشارقة ذكرى لا تنسى.

رؤية استراتيجية وشراكة مثمرة

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي الذي حققته عروض صيف الشارقة يعد تتويجاً لرؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ الشارقة كوجهة تجارية وسياحية مستدامة، ويقدم من خلال الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص دعماً قوياً للاستثمار في قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه، مما يعزز فرص بناء اقتصاد متنوع ومستدام يخدم المجتمع ويجذب الزوار إلى الإمارة من مختلف أنحاء العالم، ويخدم الجهود الطموحة لغرفة الشارقة التي تهدف إلى إيجاد قيمة حقيقية طويلة الأمد للاقتصاد وإثراء جودة حياة المجتمع في الشارقة.

نجاح ينعكس على القطاع السياحي

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "لقد حققت عروض صيف الشارقة 2025 نجاحاً استثنائياً يعكس رؤية إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتجارية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة. إن النتائج المميزة التي حققتها حملة عروض صيف الشارقة هذا العام، سواء من حيث العوائد الاقتصادية التي تجاوزت 800 مليون درهم أو من حيث الإقبال الكبير من الزوار والعائلات من داخل الدولة وخارجها، تؤكد على أهمية هذه المبادرات الموسمية والحملات الترويجية في دعم قطاع السياحة والضيافة والتجزئة وتعزيز الحراك الاقتصادي في الإمارة."

وأضاف سعادته: لقد ساهمت الفعاليات المبتكرة والتخفيضات الكبرى والأنشطة العائلية والترفيهية إلى جانب التنوّع في باقات الإقامة والضيافة الفندقية خلال فترة العروض في تقديم تجربة استثنائية للزوار، مما يعزز من جاذبية إمارة الشارقة كوجهة سياحية مميزة تقدم مزيجاً استثنائياً من الترفيه والثقافة والتسوق، وبدورنا في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على تطوير مبادرات نوعية وتجارب مبتكرة تسهم في استقطاب المزيد من الزوار والسياح إلى الإمارة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.

دعم الحراك الاقتصادي

بدوره، أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن العروض تعكس حرص الغرفة على دعم الحراك الاقتصادي وتقديم تجربة متكاملة للمجتمع، موضحاً أن نجاح العروض الترويجية ثمرة للتخطيط الدقيق والابتكار المستمر، حيث عملت الغرفة على تحويل موسم التسوق إلى محرك نمو يدعم قطاع التجزئة والقطاعات المرتبطة به، من خلال تصميم تجربة متكاملة تواكب تطلعات الأسرة والزوار بما يلبي تطلعات جميع الفئات العمرية، وعبر الجمع بين العروض التجارية الجذابة والأنشطة الترفيهية المبتكرة، مما أسهم في تنشيط الحركة التجارية وتحقيق الأثر الإيجابي للعروض وتعزيز الجانب الرقمي في المشاركة والذي عكس التزام الغرفة بمواكبة التحول الرقمي وتقديم تجربة تسوق ذكية ومتطورة تسعد المتسوقين.

"مدينة شمسة" كنموذج رائد للترفيه المستدام

وأبرز ما ميز عروض صيف الشارقة 2025 التركيز على تقديم تجربة ترفيهية مبتكرة ومتكاملة، حيث شكلت "مدينة شمسة الترفيهية"، في مركز إكسبو الشارقة على مدى شهر كامل، علامة فارقة ونموذجاً رائداً للترفيه العائلي المستدام، وخلال 30 يوماً قدمت المدينة أكثر من ٣٥٠ ساعة تشغيلية استقبلت خلالها ما يزيد على 10 آلاف زائر يمثلون آلاف العائلات.

واستمتع الزوار داخل "مدينة شمسة" بتجارب متنوعة شملت أكثر من ٣٠ لعبة للأطفال والكبار، وعروضاً مسرحية يومية وجوالة مع شمسة والشخصيات المحبوبة، و١٤ يوماً من المسابقات التي وزعت أكثر من ٣٠٠ جائزة، كما تضمنت المدينة ٢٢ نشاطاً للتجزئة و١٥ مفهوماً مبتكراً للأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى ورش عمل إبداعية للأطفال مثل الرسم على القماش والمطبخ الصغير.

وحققت شخصية "شمسة"، الأيقونة الترويجية الجديدة مكانة لها في قلوب الأطفال، لتصبح رمزاً للبهجة والسعادة، ورابطاً يجسد قيم الشارقة الثقافية الأصيلة بأسلوب عصري ومحبب، وساهمت في جذب الأطفال إلى "مدينة شمسة" الوجهة التي وفرت مساحة لعب آمنة وممتعة للأطفال بينما استمتع الأهالي بالتسوق، مما عزز من جاذبية العروض الترويجية كوجهة عائلية متكاملة.

تعزيز تجربة التسوق

وفي إطار حرصها على مواكبة التحول الرقمي، شهدت دورة هذا العام إطلاق تطبيق جديد شكل نقلة نوعية في أسلوب التفاعل مع الجمهور، وأتاح التطبيق الذكي للمتسوقين المشاركة في السحوبات الإلكترونية بسهولة وأمان عبر تسجيل فواتير مشترياتهم مباشرة، كما وفر منصة معلوماتية متكاملة حول الفعاليات والعروض والمواقع المشاركة، مما عزز من تجربة التسوق وجعلها أكثر تفاعلية وسلاسة.

وشكلت السحوبات والجوائز القيمة عنصراً رئيسياً في نجاح العروض، حيث أضفت أجواء من الحماس والترقب على مدار الموسم، وتوزعت السحوبات على 6 مراحل رئيسية استضافتها كبرى مراكز التسوق، وقدمت باقة متنوعة من الجوائز شملت سبائك الذهب وقسائم المشتريات وباقات العروض الفندقية، والتي ساهمت في استقطاب أعداد غفيرة من الجمهور وتعزيز الحركة التجارية في مختلف أنحاء الإمارة.

ونجحت "عروض صيف الشارقة 2025" من خلال التخفيضات والفعاليات الترفيهية المصاحبة والسحوبات الكبرى في تقديم تجربة متكاملة أسهمت في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة عائلية وسياحية وتجارية رائدة على مدار العام، مما يبشر باستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة خلال الفعاليات والعروض القادمة.

-انتهى-

#بياناتشركات