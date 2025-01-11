الشيخة حور بنت سلطان القاسمي والأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود وويم هوف يشاركون في الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة

التكنولوجيا والابتكار: محمد جودت يستكشف الابتكار ويقلص الفجوة القائمة بين الإمكانات البشرية والتطور التكنولوجي

التأثير المجتمعي: عمار قنديل وبليستيا العقاد وسحر راستي يشاركون أدبيات الشجاعة والسرد القصصي وكسر القيود المجتمعية

الإعلامي والرقمي: محمد سعيد حارب وشيلي فروست ومعز الشيخ يستعرضون دور المنصات الرقمية في إحداث تغيير جذري في الاتصال والترفيه

المنتجات والخدمات والعلامات الشخصية: نهى نبيل وتشارلي رايت يوضحان أهمية السرديات الشخصية الفريدة في تحويل الشغف إلى علامات ناجحة

الإبداع وأسلوب الحياة: هديل الخطيب وضياء علام يدمجون جودة الحياة والعادات الثقافية والتعبير الفني في الرحلات الريادية

تطوير الأعمال والتمويل: محمد الحكيم وراشد العبار وعلي مختار ونور سويد يوفرون رؤى استراتيجية حول التوسع الإقليمي والقيادة ورأس المال الاستثماري

يجمع "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 نخبة من أكثر قادة ريادة الأعمال تاثيراً على مستوى العالم، ويستضيف أكثر من 300 من كبار الشخصيات العالمية من 45 دولة في فعاليات دورته الثامنة، من بينهم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، و"رجل الثلج" ويم هوف، ومحمد جودت، وعمار قنديل، إلى جانب مجموعة من صناع التغيير العالميين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والتمويل والفنون والإعلام وتطوير الأعمال وغيرها من القطاعات.

وضاعفت هذه الدورة الموسعة من المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 1 و2 فبراير، برنامجها باستضافة أصوات عالمية ستسهم في إلهام وتنوير آلاف الحضور في 10 مناطق و5 منصات، ليؤكد حضوره كأكبر حدث من نوعه في المنطقة يقام في الشارقة.

معارف قيمة لإحداث التغيير الإيجابي

وفي تعليقها على قائمة الضيوف والمتحدثين، قالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): " يضع المهرجان على قائمة أولوياته وأهدافه توفير بيئة داعم للابتكار والريادة وتحفيز الطاقات المبدعة التي تملك فرص المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة أبعادها، لذلك يحرص المهرجان على أن يكون منصة محلية وعالمية لاستفادة الجمهور من خبرات ورؤى أفضل القياديين والرواد والمؤثرين في العالم، حيث تسهم كل شخصية من المتحدثين في إلهام المجتمع وتحفيز أفراده على التفكير بشجاعة والعمل بعزيمة وإصرار وإحداث التأثير الإيجابي الهادف، وفي الوقت نفسه توسيع معارف الحضور وتعزيز ثقتهم وعلاقاتهم، بما يساعدهم على تجسيد رؤاهم على أرض الواقع، وهذا ما يجعل المهرجان حدثاً استراتيجياً بارزاً لتبادل المعرفة والتجربة في عالم ريادة الأعمال وصناعة التغير الإيجابي المنشود."

الابتكار الفني في عالم الأعمال

تسهم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة "مؤسسة الشارقة للفنون"، في تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للفن المعاصر والثقافة، إذ تمثل جهودها الملموسة ومهاراتها القيادية دوراً محورياً في مد الجسور بين عالم الإبداع والأعمال، موفرة لرواد الأعمال رؤى سباقة حول دمج الابتكار الفني في الأعمال.

التنمية العالمية والتعليم

تقدِّم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد الإنسانية، نموذجاً للعمل الخيري والقيادة، حيث يسهم التزامها الحثيث بالقضايا الإنسانية في تغيير حياة الكثيرين من خلال مبادرات تدعم التنمية العالمية، والتعليم، والتبادل الثقافي، وسيوفر خطابها في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 أفكاراً رائدة في القيادة والمسؤولية والالتزام الراسخ.

نهج شامل ومرن

ويعيد الرياضي الهولندي ومدرب جودة الحياة ويم هوف، المعروف عالمياً بـ"رجل الثلج" إعادة تعريف الإمكانات البشرية لجمهور المهرجان، حيث استطاع من خلال أساليبه الفريدة في التحمّل والتعرّض للبرد التي لاقت انتشاراً عالمياً، أن يرفع وعي العالم بأساليب الحفاظ على الصحة، وسيشكل حضوره في المهرجان تجربة ملهمة للحضور تدفعهم لتبني نهج شامل ومرن في حياتهم الشخصية والمهنية.

تكنولوجيا متطورة

يعد محمد جودت، الرئيس التنفيذي السابق لقسم الأعمال في "إكس مونشوت فاكتوري"، Google X سابقاً، من أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا والابتكار وجودة الحياة النفسية والعقلية، والذي ألهم الملايين حول العالم، مما يجعله واحداً من أكثر المتحدثين تأثيراً في صناعة التكنولوجيا، كما أنه مؤلف لمجموعة من الكتب الأكثر مبيعاً، وصانع ومقدم برامج بودكاست، وستسهم رؤاه في تسليط الضوء على أهمية تقليص الفجوة القائمة بين الإمكانات البشرية والتطور التكنولوجي، موفراً خارطة طريق لإنشاء مشاريع مؤثرة.

تأثير مجتمعي ورحلات ملهمة

عمار قنديل من مصر، هو المؤسس المشارك لـ YES Theory، وهي علامة تجارية لوسائل التواصل الاجتماعي أُنشِئت كقناة على اليوتيوب، وشكلت حركة ألهمت المشاهدين للخروج من منطقة الراحة التي يشعرون فيها بالأمان والطمأنينة في وظائفهم وأعمالهم الروتينية، والتفكير خارج الصندوق، وعدم الخوف من المخاطرة لتأسيس مشاريع خاصة بهم، والتواصل الهادف مع الآخرين من خلال التجارب المشتركة، وأسهم شعاره "ابحث عن عدم الراحة" في تمكين رواد الأعمال من التحلي بالشجاعة كأساس للنجاح.

أما الصحفية الفلسطينية بليستيا العقاد فتستخدم منصتها للكشف عن قصص غير معروفة أو منسية، مؤكدة أهمية السرد القصصي ودوره في صناعة التغيير الهادف وترسيخ التواصل. في حين تجسد سحر راستي، أول قبطانة بحرية إماراتية، والرئيس التنفيذي لمجموعة "إس جي آر" المتخصصة في الأعمال الملاحية، المرونة والقيادة، وتفتح مسارات جديدة في الخدمات الملاحية البحرية، وتشكل نموذجاً لجيل جديد من القياديات.

رواد الإعلام والرقمي

ويستضيف المهرجان محمد سعيد حارب، المخرج وفنان الرسوم المتحركة الإماراتي ومبتكر "فريج"، أول مسلسل تلفزيوني كرتوني ثلاثي الأبعاد ينتج في الشرق الأوسط، ويشارك مع الجمهور نجاحاته في فتح مسارات جديدة لهذا المجال في المنطقة.

كما يستضيف المهرجان شيلي فروست، مؤسسة ومديرة شركة "ذا فريدج" The Fridge الترفيهية الرائدة المتخصصة في تنظيم الفعاليات في دولة الإمارات، والتي لعبت دوراً أساسياً في إثراء مشهد الفعاليات والحفلات الموسيقية على صعيد المنطقة، وستشارك تجربتها في دعم المواهب المحلية وإنشاء منصات ثقافية شاملة.

ويشارك معز الشيخ قصة نجاحه كشريك مؤسس ورئيس تنفيذي لـ"ستارز بلاي" STARZPLAY، ويكشف كيف استطاع بناء منصة بث ناجحة والتغلب على التحديات في قطاع الإعلام، إلى جانب تقديمه رؤى مبتكرة حول القيادة الريادية التي أدت إلى رفع قيمة شركته إلى 420 مليون دولار.

المنتجات والخدمات والتطوير الذاتي

وفيما يتعلق بمنتجات التجميل وقوة العلامة التجارية، تبرز نهى نبيل كرائدة أعمال استطاعت تحويل علامتها "نهى نبيل بيوتي" إلى اسم معروف، وتستعرض دور إنشاء استراتيجية تسويق شخصية وفريدة في تحقيق نجاح كبير للأعمال.

أما نيكي سكين، المبتكر ومستشرف المستقبل المعروف بجولاته العالمية الملهمة، فيمكّن الأفراد باستراتيجيات التميز في سوق مزدحمة تشهد تنافساً كبيراً. في حين يشارك تشارلي رايت، مؤسس شركة "هيومانترا" Humantra، أكبر علامة لمنتجات المكملات الغذائية واللياقة "الإلكتروليات" في دولة الإمارات، قصة نجاحه في مساعدة الناس على التغلب على تحديات الجفاف وجودة الحياة من خلال الابتكار والحلول المدعومة بالدراسات العلمية، إلى جانب وجهة نظره حول توسيع نطاق الانتشار في السوق.

الإبداع وأسلوب الحياة

وتجمع هديل الخطيب بين جودة الحياة التقليدية والمعاصرة مع مسحوق الشاي الأخضر "ماتشا" والتقاليد اليابانية لتحضير الشاي، وستبين كيفية الاستفادة من ريادة الأعمال في إطار الشغف والاهتمامات الشخصية. كما يضفي الفنان والخطاط ضياء علام لمسة إبداعية، ويدمج الخط العربي بفن الجداريات، في خطوة تؤكد المرونة والاعتزاز الثقافي وقوة الأصالة في عالم الأعمال.

تطوير الأعمال والتجارة

ويستعرض محمد الحكيم، الذي تم تعيينه رئيساً لعمليات شركة "كريبتو دوت كوم" Crypto.com في دولة الإمارات، خبرته الواسعة في التطوير الاستراتيجي وتوسيع الأعمال، في حين يناقش راشد العبار، رائد أعمال في قطاع التجزئة الرقمية، والشريك المؤسس لموقع التسوق الرقمي المتخصص بالأزياء "سيفي دوت كوم" SIVVI.com، توسع فرص التسوق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

أما علي مختار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، فيستعرض أمام الجمهور تجربته في بناء محفظة تتضمن 10 شركات ناشئة وإدارة استثمارات تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار، وتستكمل نور سويد، المؤسس والشريك الإداري في "جلوبال فينتشرز" Global Ventures، هذه المجموعة كواحدة من كبار الشخصيات الرائدة في رأس المال الاستثماري المتخصص في التنمية التكنولوجية في الأسواق الناشئة.

احتفاء بالأفكار والتعاون

وتجسد عملية إعادة اختيار شعار "حيث ننتمي" رسالة المهرجان وأهدافه الرامية إلى بناء مجتمع من رواد الأعمال، والمبتكرين، وصناع التغيير، من خلال برنامج متكامل من الخطابات الملهمة، وورش العمل التفاعلية، والجلسات النقاشية، وعروض الشركات الناشئة، والمسابقات، إلى جانب فرص التواصل، وتشكل دورة العام الجاري من المهرجان المناسبة الأبرز التي تساعد رواد الأعمال على التعلم والتواصل والنمو.

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