سارة النعيمي: المهرجان يعكس رؤية الشيخة بدور القاسمي وإيمانها بقدرة رواد الأعمال على تحويل التحديات إلى فرص

10 مناطق و5 منصات فريدة تحتضن فعاليات المهرجان

يقدم أكثر من 250 فعالية منها 45 ورشة عمل ودورة تدريبية لبناء المهارات

يستضيف أكثر من 150 شركة ناشئة

320 اجتماعاً حصرياً مع مستثمرين

مسابقة "عرض الشركات الناشئة" تقدم جوائز مجموعها 200 ألف درهم وتمويل إضافي يصل إلى 500 ألف درهم من المستثمرين

7 عروض أدائية وحفلات موسيقية عالمية

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثامنة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة أكثر من 300 متحدث من 45 دولة، و150 شركة ناشئة، في برنامج حافل يتضمن أكثر من 250 فعالية في 10 مناطق و5 منصات، تشمل 45 ورشة عمل ودورة تدريبية، إلى جانب 320 اجتماعاً مع نخبة من المستثمرين، بالإضافة إلى عروض أدائية وحفلات موسيقية عالمية.

وعلى مدار يومين، يسهم المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) تحت شعار "حيث ننتمي"، في ترسيخ التعاون والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز مساهمة منظومة الأعمال المحلية في المشهد الريادي العالمي، ويستعد لاستقبال أكثر من 12000 زائر من رواد الأعمال الناشئين والطامحين، وتمكينهم من تعزيز إبداعاتهم وأفكارهم المبتكرة.

وحول إطلاق الدورة الثامنة من المهرجان، قالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "يعكس مهرجان الشارقة لريادة الأعمال رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال، وإيمانها بقدرة رواد الأعمال على تحويل التحديات إلى فرص وتجاوز العقبات التي تواجههم، وفي هذا العام، سنقدم نموذجاً لتقارب العقول والأفكار لتعزيز مكانة الشارقة كبيئة حاضنة وراعية لرواد الأعمال، تساعدهم على تحقيق أحلامهم وإحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة والعالم".

أكبر مهرجان لريادة الأعمال في المنطقة

يوفر "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 منصة عالمية تجمع أكثر من 300 متحدث من 45 دولة، ومن أبرز الشخصيات الرائدة التي يستضيفها المهرجان معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة "مؤسسة الشارقة للفنون"، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد الإنسانية، وأسطورة كرة القدم الفرنسي تييري هنري، وويم هوف، الرياضي الهولندي ومدرب جودة الحياة المعروف عالمياً بـ"رجل الثلج"، وآن هيات، المستشارة السابقة لجيف بيزوس في شركة أمازون، ومحمد جودت، الرئيس التنفيذي السابق لقسم الأعمال في "إكس مونشوت فاكتوري" جوجل سابقاً، إذ يقدم هؤلاء القادة المتميزون حوارات وجلسات نقاشية غنية، ويلهمون الحضور بقصصهم ورؤاهم وحكمتهم وخبراتهم العملية، ويسهمون في إثراء الابتكار في جميع القطاعات.

وتعمل "ردهة المستثمرين" على تسهيل أكثر من 320 اجتماعاً متخصصاً يجمع المؤسسين ومدراء الشركات الناشئة المشاركين في المهرجان مع نخبة من المستثمرين، في حين تقام مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالتعاون مع مبادرة "1Tank" التابعة لمجموعة "1trepreneur"، وتشكل منصة لإطلاق الشركات الناشئة المبتكرة، وفرصة للتنافس على جوائز قدرها 200 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف درهم من المستثمرين.

أنشطة ترفيهية وتجريبية

ويعزز "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، أكبر احتفال بريادة الأعمال والثقافة والمجتمع في المنطقة، التجربة التفاعلية التي يقدمها للزوار، من خلال 7 عروض أدائية وحفلات موسيقية يحييها الثنائي الكندي موسيقى ترافل لوف، والمغني المصري حمزة نمرة، وفرقة الراب الكويتية أبناء يوسف، كما تعرض "منطقة السوق" حلولاً ومنتجات مبتكرة لمجموعة من الحرفيين والعلامات التجارية، في حين توفر "منطقة المأكولات" للضيوف فرصة تجربة أشهى المأكولات في 17 مطعماً ومقهى تمثل مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

تسهيل التعاون الهادف

ويسهم المهرجان في تعزيز منظومة الشراكات والتعاون، في مناطقه العشر، التي تحظى بدعم ورعاية جهات محلية وإقليمية رائدة، إذ تشكل "منطقة التأثير"، بدعم من "أرادَ"، المركز الرئيسي للمهرجان وتحتضن "منصة التأثير" التي تستضيف الجلسات النقاشية والخطابات الملهمة، في حين تجسد منطقة "صُنع في الشارقة"، بدعم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، و"بنك الشارقة"، و"مجلس سيدات أعمال الشارقة"، احتفالاً بالمواهب والابتكارات المحلية.

وتوفر "منطقة ​​ڤولت"، بدعم مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، صالة لكبار الشخصيات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتيح لهم فرص التواصل الحصرية، أما منطقة "مدينة الشركات الناشئة"، بدعم "دو"، فتوفر للشركات الناشئة منصة لعرض منتجاتها والتواصل مع المستثمرين والموجهين، كما تشكل "منطقة الإبداع"، بدعم من "بنك الاستثمار"، مساحة لعرض وتوسيع معرفة ومهارات الحضور في الصناعات الإبداعية، مع استكشاف فرص عمل جديدة، في حين تضيء منطقة "جودة الحياة والاستدامة" بدعم "إعمار"، على المبادرات المستقبلية والمناهج الشاملة لريادة الأعمال، وتعكس هذه المناطق التزام المهرجان بتسهيل التعاون الهادف ومعالجة الجوانب اللازمة لتعزيز النمو الريادي.

لمزيد من المعلومات والانضمام إلى هذه التجربة الفريدة، يرجى زيارة الرابط: https://sharjahef.com.

-انتهى-

#بياناتشركات