سعادة سيف محمد المدفع: المعرض يبرز الإبداع والابتكار ويتيح للمهتمين الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في عالم المجوهرات

الشارقة، يستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق النسخة السادسة من "معرض جواهر الإمارات 2025" الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 29 يناير حتى 2 فبراير 2025، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 160 عارضاً بزيادة عدد من العارضين الجدد الذين يشاركون لأول مرة في الحدث الذي يقدم لعشاق المجوهرات الثمينة أشهر العلامات المحلية والعالمية إلى جانب إبداعات نخبة من رواد تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية.

ويشهد المعرض الذي يواصل نموه المستمر مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية تشمل أرقى وأحدث تصاميم الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات، يطرحها نخبة من كبار المصممين العالميين الذين يتراوح عددهم بين 20 و30 عارضاً، بينهم مصممون إماراتيون أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال، من خلال هذه الدورة والدورات السابقة من المعرض الذي يمثل تجربة شاملة تجمع بين التراث والحداثة وتقديم القطع الفاخرة التي تناسب كافة الأذواق.

منصة متكاملة للترويج لصناعة المجوهرات

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن المعرض يمثل من حيث تخصصه وأهميته إضافة استراتيجية لقائمة الأحداث التي تعزز مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع المعارض والترويج لصناعة المجوهرات، حيث يعد معرض جواهر الإمارات منصة متكاملة تعكس مدى التزام الإمارة بدعم قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية وتوفير بيئة مثالية تجمع بين الابتكار والتراث وتتيح للمصممين والشركات المحلية والعالمية أن يقدموا إبداعاتهم ويوسعوا نطاق أعمالهم في ظل تنامي الطلب على المنتجات عالية الجودة التي تعكس الذوق الراقي في عالم المجوهرات."

عرض ابتكارات المصممين

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع أن المركز يسعى من خلال تنظيم المعرض إلى الإسهام في تعزيز صناعة الذهب والمجوهرات في دولة الإمارات وتسليط الضوء على الكفاءات المحلية المتميزة في مجال تصميم المجوهرات، عبر تقديم أعمال وتصاميم مجموعة من المصممين الإماراتيين بجانب أعمال كبار نظرائهم العالميين، ليعكس المعرض الإبداع والابتكار الذي يتميز به المصممون ويتيح لهم فرص التفاعل مع السوق العالمي والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في هذا القطاع الحيوي، وإبراز دور إكسبو الشارقة في دعم الصناعات الإبداعية.

استكشاف قطع المجوهرات النادرة

ويتيح المعرض للزوار سهولة شراء أحدث التصاميم والقطع والاطلاع على محتوياته من أرقى المجوهرات والاستمتاع بباقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الترويجية والجوائز القيّمة، والتجول في أجنحة العارضين من أبرز الدول المصدرة للمجوهرات، واستكشاف تشكيلة فريدة من المجوهرات، والساعات والقطع الفريدة والنادرة.

تنوع المنتجات على مساحة 10 آلاف متر مربع

يشار إلى أن معرض جواهر الإمارات يمثل منذ انطلاقته في عام 2020 علامة فارقة في عالم المجوهرات، محققاً تقدماً ملموساً من حيث عدد العارضين وتنوع المنتجات وزيادة المساحة التي يمتد عليها المعرض، والتي تصل إلى 10,000 متر مربع.

ويجمع الحدث في نسخته الجديدة أبرز العلامات التجارية والمصممين، من دول مثل الإمارات، قطر، السعودية، لبنان، سنغافورة، تايلاند، روسيا، تركيا، باكستان، الهند، وإيطاليا، وغيرها من الأجنحة التي تسلط الضوء على إبداعات المصممين المتميزة.

فرص للفوز بجوائز قيمة

يوفر المعرض فرصة للزوار للفوز بقسائم شرائية وجوائز عينية من الذهب الخالص للمشاركين في المسابقات المقامة داخل المعرض الذي يشتمل على عروض متنوعة بدءاً من المجوهرات الفاخرة المُصنعة من الذهب والماس والبلاتين، مروراً بالمجوهرات الفضية والتقليدية، وصولاً إلى الساعات المصممة واللؤلؤ والأحجار الكريمة.

ويفتح المعرض أبوابه مجاناً للزوار من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 ليلاً من الأربعاء إلى السبت، ومن الساعة 3 عصراً إلى 10 ليلاً يوم الجمعة، كما تتوفر مواقف مجانية للسيارات لتسهيل تجربة الزوار وتعزيز تقديم تجربة شاملة تلبي تطلعات عشّاق المجوهرات، مما يجعل المعرض الحدث الأبرز لعشاق الأناقة في المنطقة.

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