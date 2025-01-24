منطقة "الاستدامة وجودة الحياة" برعاية "إعمار" تجمع أكثر من 50 خبيراً وعالمياً عبر منصة "التوازن" التفاعلية

الشارقة، يستعدّ مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025، لاستضافة ما يتوقع أن يصل لأكثر من 12 ألف مشارك في دورته الثامنة من خلال تنظيم أكثر من 250 فعالية تتضمن 45 ورشة عمل وجلسة تدريبية مصممة لمناقشة مختلف جوانب ريادة الأعمال، بما في ذلك تطوير الأعمال، والتمويل، والصحة النفسية، والتوسع العالمي، حيث يشهد المهرجان توسعة أقسامه لتشمل 10 مناطق متخصصة و5 منصات.

وتُعدّ منطقة "الاستدامة وجودة الحياة" إحدى أبرز مناطق المهرجان، والتي توفر مساحة لتسليط الضوء على أهمية الرفاهية الشخصية والممارسات التجارية المسؤولة، وتأتي برعاية "إعمار" العقارية، شركة تطوير وإدارة العقارات العالمية، حيث تجمع أكثر من 50 خبيراً إقليمياً وعالمياً يقدمون رؤى وتجارب ملهمة عبر منصة "التوازن" التفاعلية، التي توفر برنامجاً غنيّاً بـ50 جلسة وورشة عمل تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة الشخصية والعمل. ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل من خلال الرابط: https://sharjahef.com/

تحويل الإخفاق إلى نجاح: بناء المرونة في الشركات الناشئة سريعة النمو

في هذه الجلسة، تستعرض الخبيرتان في إدارة التحولات كارولين-لوسي أولبريش وميليسا يعقوب الحلول العملية للتحديات التي تواجه مؤسسي الشركات الناشئة المبتدئين، حيث تركزان على كيفية تقبّل الفشل واستثماره في تعزيز الابتكار وتأسيس فرق عمل قادرة على الصمود في وجه التحديات. وسيحظى المشاركون بفرصة الاطلاع على رؤى عملية حول الأفكار الخاطئة عن مفهوم الفشل، إلى جانب تمارين عملية لتحويل الإخفاقات إلى خطوات تقود نحو النجاح. وتبرز أهمية هذه الورشة في ظل نتائج الدراسات التي تظهر أن حوالي 90% من الشركات الناشئة تفشل، بحسب مجلة فوربس.

لقد تخرّجت للتو… ماذا الآن؟

تقدّم هذه الورشة، باستضافة أقصى خليفة وأليستير أرانها، استراتيجيات عملية للخريجين الجدد في مجالات البحث عن الوظائف، وبناء العلامة الشخصية، والتواصل المهني. وبالاستناد إلى أبرز التحديات التي تناولها تقرير مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) والجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي يؤكد أن 17% من الطلاب الذين شملهم الاستطلاع يتطلعون لأن يصبحوا رواد أعمال، ستساعد الجلسة المشاركين على وضع خارطة طريق للنمو الشخصي والنجاح الوظيفي، وتعزيز ثقتهم في مواجهة المستقبل.

ورشة "الضرائب التجارية": ضرورة لتنافسية الأعمال

صُنفت دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لريادة الأعمال على مدار ثلاث سنوات متتالية، وفقًا لتقرير "المراقب العالمي لريادة الأعمال" (GEM)، وذلك بفضل بيئتها المالية الحيوية والمتطورة. وفي هذا الإطار، يستضيف مكتب أندرسن في الإمارات، وهو فرع لشركة عالمية متخصصة في الاستشارات الضريبية، ورشة عمل متخصصة في استراتيجيات الأعمال والضرائب الملائمة للأسواق الإماراتية. تقدّم الورشة محاور أساسية تشمل إدارة الشؤون المالية، ودخول السوق المحلية، والامتثال للأنظمة الضريبية.

الازدهار في بيئة العمل: استراتيجيات الصحة النفسية

يقود الدكتور عادل كراني ورشة عمل تتناول أساليب عملية للتخفيف من الضغوط، وتعزيز القدرة على التكيّف، وبناء أجواء عمل داعمة للتطور المهني. وفي ظلّ خسائر عالمية تزيد عن تريليون دولار سنوياً بسبب الاكتئاب والقلق، تؤكد هذه الجلسة مدى أهمية الصحة النفسية في عالم الأعمال اليوم.

اكتشاف "أساسيات الروبوتات"

تُقدّم هذه الورشة مدخلاً تأسيسياً إلى عالم الروبوتات، حيث يشرح محمد سعيد المزروعي، الخبير في هذا القطاع، وصاحب السلسلة الشهيرة "الذكاء الاصطناعي والروبوتات"، التي حصدت أكثر من 1.4 مليون مشاهدة عبر منصات مثل تيك توك وإنستغرام، المفاهيم الأساسية لتصميم الروبوتات، وأنظمة التحكم، والبرمجة. كما سيمارس المشاركون تلك المعلومات بشكل عملي من خلال أنشطة تطبيقية باستخدام أدوات خاصة بالروبوتات. وتُقدَّم الورشة باللغتين العربية والإنجليزية، مما يجعلها خياراً مثالياً للمبتدئين الراغبين في استكشاف هذا المجال الحيوي.

مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار

وفي تعليقها على ورش العمل التي ينظمها المهرجان، قالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "نسعى من خلال ورش العمل في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 إلى إلهام المشاركين وتمكينهم من التعامل مع التحديات التي تواجههم في واقع عملهم، عبر تزويدهم بالأدوات والثقة اللازمة للنمو الشخصي والمهني، وإننا ملتزمون بصناعة جيل من رواد الأعمال الذين يمتلكون المرونة والرؤى العملية والقدرة على الابتكار، مع التركيز على استراتيجيات قابلة للتطبيق في التعامل مع الأسواق المتنوعة".

التوازن بين الحياة المهنية والشخصية

بدوره، قال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة "إعمار" العقارية: "يمثل الابتكار والاستدامة عنصرين رئيسين في رؤية (إعمار)، وإن شراكتنا مع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ورعايتنا لمنطقة الاستدامة وجودة الحياة، تؤكد تركيزنا على دعم رفاه المشاركين من رواد الأعمال وتعزيز نموهم المستدام؛ إذ نهدف من خلال هذه المبادرات إلى مساندة المواهب الواعدة والتعاون معها لصياغة مستقبل ريادي متميّز، يضمن لهم تطوير أعمالهم جنباً إلى جنب مع رعاية صحتهم الجسدية والنفسية".

كما تشهد ورش العمل عدة جلسات، منها لقاء مع الخبير العالمي في مجال الصحة والرفاهية ويم هوف، ونقاش حول أساليب الحياة المستدامة وتطوير المنتجات المنزلية الصديقة للبيئة، فضلاً عن جلسة حوارية حول التوعية بمرض التوحّد مع بيغ هاس، وورش عمل مخصصة للعلاج بالصوت وتقنيات التنفس تقدّمها "فيو فيتنس" من إعمار. وسيحظى الحضور أيضاً بفرصة استكشاف معارض تفاعلية تُبرز أحدث الحلول البيئية، لاكتساب المعرفة الضرورية لدمج الاستدامة في حياتهم الشخصية والمهنية.

ويعود مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 في نسخته الثامنة تحت شعار "حيث ننتمي" يومي 1 و2 فبراير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويستضيف أكثر من 300 متحدث عالمي يمثلون 45 دولة، في أكبر حدث من نوعه في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية